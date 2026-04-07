Τα μικρά ηλεκτρικά με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην Ελλάδα (+τιμές)

Με τις τιμές των καυσίμων να βρίσκονται στα ύψη, δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως μια λύση ανακούφισης για τις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι οδηγοί στρέφονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αναζητώντας μια οικονομική λύση για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Ιδιαίτερα στις πόλεις, όπου η κίνηση στους δρόμους συνεπάγεται με αυξημένη κατανάλωση για τα θερμικά αυτοκίνητα, τα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αφού συνδυάζουν ευελιξία, χαμηλό κόστος χρήσης και ικανοποιητική αυτονομία, που καλύπτει άνετα τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης.

Για αυτόν το λόγο, στις παρακάτω γράμμες παρατίθενται τα μικρά (περιλαμβάνονται μοντέλα του Α και B-segment) ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς που προσφέρεουν τη μεγαλύτερη αυτονομία.

Peugeot E-208 – 433 χιλιόμετρα

Το Peugeot Ε-208 βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 51 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 156 ίππων και 260 Nm ροπής. Η μπαταρία του εξασφαλίζει μέση αυτονομία 433 χιλιομέτρων.

Σχετικά με τη φόρτιση του ανανεωμένου E-208, δύο τύποι φορτιστών είναι διαθέσιμοι, με τον μονοφασικό των 7,4 kW να ανήκει στον βασικό εξοπλισμό και έναν τριφασικό 11 kW να διατίθεται προαιρετικά.

Οι εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης (20%-80%) εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 27 λεπτά σε ταχυφορτιστή των 100 kW σε 4 ώρες 25 λεπτά με τη χρήση wallbox 7,4kW, και σε 10 ώρες και 30 λεπτά μέσω μιας ενισχυμένης οικιακής παροχής 3,2 kW.

Οι τιμές του εκκινούν από 27.800 ευρώ (με επιδότηση 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3) στο εξοπλιστικό επίπεδο Style Plus.

Opel Corsa Electric – 429 χιλιόμετρα

Tο Opel Corsa μοιράζεται το ίδιο κινητήριο σύνολο με το Peugeot 208, ωστόσο λόγω διαφορετικής αεροδυναμικής και άλλων παραγόντων, η ηλεκτρική αυτονομία που ανακοινώνει ο κατασκευαστής είναι 4 χιλιόμετρα μικρότερη και συγκεκριμένα 429 χιλιόμετρα.

Όταν το Corsa Electric χρειάζεται επαναφόρτιση, απαιτείται μόνο μια σύντομη στάση, αφού η μπαταρία επαναφορτίζεται στο 80% της χωρητικότητάς της μέσα σε περίπου 27 λεπτά σε έναν σταθμό ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος 100 kW.

Οι τιμές στην έκδοση των 156 ίππων εκκινούν από 26.500 ευρώ (με επιδότηση).

Renault 5 E-Tech – 410 χιλιόμετρα

Το Renault 5 Ε-Tech Electric είναι μία σύγχρονη μετάφραση της αισθητικής με την οποία ξεχώριζε το ομώνυμο original best seller των δεκαετιών 70-80’ και έχει αναλογίες που ασπάζονται το μυώδη χαρακτήρα του εξίσου κλασικού Renault 5 Turbo. Στην ισχυρότερη έκδοση με τους 150 ίππους και τη μπαταρία όντων λιθίου χωρητικότητας 52 kWh και χημείας NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο), το «5άρι» μπορεί να κάνει ακόμη και 410 χλμ. πριν χρειαστεί να σταματήσει για ενεργειακό ανεφοδιασμό.

Ως προς τους χρόνους φόρτισης, με στάνταρ ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW το Renault 5 E-Tech Εlectric ανακτά ισχύ από το 15% στο 80% σε 3 ώρες και 13 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή 100 kW για το αντίστοιχο ποσοστό χρειάζεται 30 λεπτά.

Οι τιμές του Renault 5 E-Tech με τη μεγάλη μπαταρία στο εξοπλιστικό επίπεδο Techno εκκινούν από τα 30.200 ευρώ (με επιδότηση).

ΜΙΝΙ Cooper SE – 400 χιλιόμετρα

Το MINI Cooper στην έκδοση SE αποδίδει 218 ίππους και 330 Nm ροπής και παίρνει ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 54,2 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διανύσει 400 χιλιόμετρα μικτά, πριν χρειαστεί να συνδεθεί με κάποιον φορτιστή. Ο ανεφοδιασμός με ρεύμα γίνεται με ταχύτητα έως 95 kW σε ταχυφορτιστή και διαρκεί περίπου 30 λεπτά (για το 10-80%), ενώ σε wallbox 11 kW, η φόρτιση διαρκεί 5 ώρες περίπου.

Η τιμή του ΜΙΝΙ Cooper SE στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 34.450 ευρώ με επιδότηση.

Hyundai Inster – 370 χιλιόμετρα

Το ηλεκτρικό της Hyundai είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα μοντέλα στην κατηγορία των ηλεκτρικών και αποτελεί το μικρότερο μοντέλο της λίστας, αφού το μήκος των 3,82 μέτρων το τοποθετούν στα μίνι μοντέλα. Στην Ελλάδα είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες, χωρητικότητας 42 ή 49 kWh που προσφέρουν προσφέρει αυτονομία 330 ή 370 χιλιομέτρων αντίστοιχα.

Αποδίδει ανάλογα με την έκδοση 97 ή 115 ίππους και χάρη στο μικρό του αμάξωμα και βάρος, αλλά και την άμεση απόκριση του ηλεκτρικού μοτέρ, προσφέρει το νεύρο που αναζητάς από ένα αυτοκίνητο πόλης. Οι τιμές για τη μεγαλύτερη μπαταρία των 49 kWh που είναι αυτή που προσφέρει τη μεγαλύτερη αυτονομία εκκινούν από τα 21.790 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 3.000 ευρώ.