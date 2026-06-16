Τα μοντέλα της Dacia με όφελος έως 2.000 ευρώ

Με το προωθητικό πρόγραμμα “Dacia Your Way”, η μάρκα προσφέρει τα μοντέλα της στην ελληνική αγορά με σημαντικό όφελος ή με επιτόκιο από 1,9%.

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το νέο τους Dacia με όφελος έως και 2.000 ευρώ έχουν οι φίλοι της μάρκας, χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια “Dacia Your Way” που ισχύει έως τις 31 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο από 1,9%.

Η Dacia, γνωστή για τη “value for money” φιλοσοφία της, διαθέτει μια στοχευμένη γκάμα μοντέλων που έχει συνδράμει στο να αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής.

Στη βάση της γκάμας τοποθετείται το νέο Sandero & Sandero Stepway, ένα μοντέλο του b-segment που για αρκετούς μήνες φιγουράρει στην 1η θέση των πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ το 2025 τερμάτισε πρώτο συνολικά.

Η επιτυχία του βασίζεται στη στιβαρή του, compact σχεδίαση, τους μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, αλλά κυρίως στην γκάμα των κινητήρων του. Πρωταγωνίστρια έκδοση είναι η bi-fuel Eco-G 120, που συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και εξασφαλίζει έως 1.450 χλμ. αυτονομίας, με ένα γέμισμα και των δύο δεξαμενών καυσίμου (βενζίνης & LPG).

Δημοφιλής επιλογή αποτελεί και το Dacia Duster, το σκληροτράχηλο SUV που στη νέα του γενιά προτάσσει πιο σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο και μεγάλη γκάμα κινητήρων. Η τελευταία περιλαμβάνει εκδόσεις mild hybrid και διπλού καυσίμου, με αιχμή του δόρατος τη hybrid-G 150 4×4 auto που «παντρεύει» τετρακίνηση, με υβριδικό κινητήρα, αυτόματο κιβώτιο, αλλά και τεχνολογία βενζίνης/υγραερίου.

Την γκάμα ολοκληρώνει το Dacia Bigster, με τεχνολογίες ανάλογες του Duster, και πορτ-μπαγκάζ άνω των 700 λίτρων, καθώς και το Jogger, ένα ιδιαίτερα προσιτό 7θέσιο με τεχνολογία κίνησης βενζίνης/υγραερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για το προωθητικό πρόγραμμα Dacia Your Way, με επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ, εδώ.