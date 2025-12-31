Τα νέα μοντέλα της Toyota που ήρθαν στην Ελλάδα το 2025 – Οι τιμές τους

Το 2025 η Toyota πραγματοποίησε μια μεγάλη προϊοντική επίθεση που περιελάμβανε μεταξύ άλλων νέες υβριδικές επιλογές και αναβαθμισμένα ηλεκτρικά τετράτροχα.

Το 2025 ήταν μια χρονιά με σημαντικές αφίξεις για την Toyota στην Ελλάδα. Από τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα C-HR+ και bZ4X, μέχρι τα ανανεωμένα Aygo X και Corolla Cross και τα θηριώδη RAV4 και Land Cruiser, η μάρκα δείχνει πως εξελίσσεται διαρκώς με στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Toyota Aygo X

Εκκινώντας από το μικρότερο νέο μέλος στην γκάμα της Toyota, το ανανεωμένο Aygo X, η μάρκα κάνει διαθέσιμη την υβριδική τεχνολογία για πρώτη φορά στο A-segment. Με το νέο Aygo X Hybrid, ολόκληρη η ευρωπαϊκή γκάμα της Toyota είναι πλέον εξηλεκτρισμένη, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες από τα compact μοντέλα της κατηγορίας Α μέχρι αυτήν των pick-up μέσω του ήπια υβριδικού Toyota Hilux.

Πηγή ζωής του Aygo X Hybrid είναι το υβριδικό σύστημα του Yaris, απαρτιζόμενο από έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και με την αρωγή ενός ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 116 ίππους. Χάρη στο υβριδικό σύστημα, το μοντέλο θέτει νέα πρότυπα και σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου, μιας και αυτή περιορίζεται σε 3,7 λτ./100 χλμ. (WLTP). Στον τιμοκατάλογο της Toyota, το υβριδικό Aygo Χ ξεκινάει από τα 19.670 ευρώ.

Toyota Corolla Cross

Tρία χρόνια μετά την επίσημη πρεμιέρα της πρώτης Corolla Cross, η Toyota έφερε το 2025 στην Ελλάδα την ανανεωμένη της έκδοση. Οι διαφορές σε σχέση με το προ-ανανεώσης μοντέλο εντοπίζονται στη νέα κυψελοειδή μάσκα (αντί της τραπεζοειδούς) που είναι πιο εκλεπτυσμένη και τα ανασχεδιασμένα και πιο λεπτά εμπρός φωτιστικά σώματα, ενώ πίσω, το ανάγλυφο λογότυπο «Corolla Cross» στο πίσω μέρος έρχεται να τονίσει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου.

Μέσα στην καμπίνα, ξεχωρίζει ο νέος επιλογέας, η μεγαλύτερη κεντρική κονσόλα, ενώ το πακέτο πολυμέσων και ψυχαγωγίας Toyota Smart Connect είναι σημαντικά αναβαθμισμένο.

Τα κινητήρια σύνολα παραμένουν, αδρομερώς, τα ίδια, με την υβριδική έκδοση των 140 ίππων να κοστολογείται από 30.970 ευρώ. Η 2λιτρη Corolla Cross αποδίδει πλέον 180 PS και κοστίζει από 33.470 και από 35.470 ευρώ, όταν η κίνηση στέλνεται στους μπροστινούς και στους τέσσερις τροχούς αντίστοιχα.

Toyota C-HR+

Με το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό C-HR να αποτελεί ένα από τα best seller της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, η Toyota αποφάσισε να φέρει στην Ελλάδα την αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση με όνομα C-HR+, με το σύμβολο «+» να σηματοδοτεί την πλήρως ηλεκτρική ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που προσφέρει η νέα πλατφόρμα e-TNGA BEV που συνδυάζεται με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης ώστε η οδηγική εμπειρία να είναι σταθερή, άμεση και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση.

Το C-HR+ προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς. Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 PS και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,2 δλ., αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές επιλογές της Toyota στην ευρωπαϊκή γκάμα. Παράλληλα, συνοδεύεται από εγγύηση μπαταρίας 1.000.000 χιλιομέτρων και έως 11 έτη, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και καθημερινής σιγουριάς. Η τιμή εκκίνησης είναι τα 36.990 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση).

Toyota bZ4X

Διαθέσιμο εδώ και μικρό χρονικό διάστημα είναι στη χώρα μας το ανανεωμένο Toyota bZ4X που φέρνει μαζί του σημαντικές αναβαθμίσεις που στόχο έχουν να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το ιαπωνικό e-SUV στην πολυσυλλεκτική αρένα των EV. Aιχμή του δόρατος στις αναβαθμίσεις είναι η εισαγωγή δύο νέων εκδόσεων μπαταρίας που αποτελούν καρπό της συνεργασίας της Toyota με την Panasonic. Η μικρότερη από αυτές έχει μικτή χωρητικότητα 57,7 kWh και ισχύ 167 ίππους ενώ η μεγαλύτερη, με ενεργειακό δυναμικό 73,1 kWh, προσφέρεται όχι μόνο με κίνηση στους εμπρός τροχούς, αλλά και με τετρακίνηση με την ιπποδύναμη να φτάνει τα 343 PS.

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, σημαντική είναι η αναβάθμιση όσον αφορά την ισχύ φόρτισης, η προσθήκη λειτουργίας προ-θέρμανσης της μπαταρίας και η στάνταρ παρουσία αντλίας θερμότητας. Κάθε αγορά ενός Toyota bZ4X προσφέρεται -υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις- με εγγύηση έως 11 ετών (όπως το C-HR+) και οι τιμές του ξεκινούν από 40.420 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση).

Toyota RAV4

Στα τέλη του 2025, η Toyota άνοιξε το βιβλίο παραγγελιών για το RAV4 νέας γενιάς, το οποίο εκτός από σημαντικές αλλαγές σε εμφάνιση εξωτερικά και μέσα στην καμπίνα, είναι σημαντικά αναβαθμισμένο στον τομέα της τεχνολογίας (δίνουν το παρών δύο οθόνες 12,9 και 12,3 ιντσών). Το υβριδικό RAV4 αποδίδει 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση και 191 PS στην τετρακίνητη AWD-i με τιμή από 39.900 ευρώ.

Το plug-in υβριδικό έχει νέα μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 22,7 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διανύει 100 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια (WLTP) και συνδυαστική ισχύ 268 ίππων στην προσθιοκίνητη έκδοση και 304 PS με την «έξυπνη» τετρακίνηση (AWD-i), ενώ το κόστος ξεκινάει από 46.300 ευρώ.

Toyota Land Cruiser

Ένα από τα πιο σκληροτράχηλα SUV της παγκόσμιας αγοράς, το Toyota Land Cruiser, είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με βάση τον ίδιο 2,8 λίτρων turbodiesel κινητήρα που πλέον υποστηρίζεται με 48V σύστημα και αποδίδει 205 ίππους. Το Land Cruiser συνδυάζεται με σύστημα τετρακίνησης και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και κοστίζει στην Ελλάδα από 106.170 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Adventure.

Toyota Yaris Cross

Το 2025 ήταν έτος αλλαγών και για το δημοφιλέστερο μικρό SUV της ελληνικής αγοράς, Yaris Cross, με τις επεμβάσεις να αφορούν ωστόσο τον εξοπλισμό και κάποιες αναβαθμίσεις στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας αλλά και στη σουίτα με τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης. Το πλήρως υβριδικό μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης στα 21.620 ευρώ, στην έκδοση των 116 ίππων.