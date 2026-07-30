Μάχη με 7 διεκδικητές: Τα οικογενειακά SUV που παλεύουν για το στέμμα

Η αγορά των C-SUV αποτελεί ένα από τα πιο καυτά πεδία της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς επτά μοντέλα διεκδικούν με αξιώσεις την κορυφή. Το Toyota C-HR έχει πάρει σαφές προβάδισμα, όμως πίσω του η μάχη είναι αμφίρροπη.

Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας ιδιαίτερα θετική εικόνα για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2026, οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 83.969 μονάδες, κατά 7,4% περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους που είχε κλείσει στις 78.162 ταξινομήσεις.

Μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες αυτοκινήτων είναι τα C-SUV – δηλαδή τα μικρομεσαίου μεγέθους SUV που εξυπηρετούν απρόσκοπτα τις μετακινήσεις μιας οικογένειας – τα οποία αντιπροσώπευσαν περίπου το 25% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, για την κορυφή της οποίας μάχονται 7 αυτοκίνητα.

Προβάδισμα αυτή τη στιγμή έχει το Toyota C-HR, το οποίο έχει καθιερωθεί στα αυτοκινητικά δρώμενα ως μια ιδιαίτερα αξιόπιστη επιλογή, με φουτουριστική σχεδίαση και προηγμένη υβριδική τεχνολογία.

Το ιαπωνικό crossover κυριαρχεί με 1.972 πωλήσεις, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας από τους ανταγωνιστές του. Για τη δεύτερη θέση, ωστόσο, η μάχη είναι αμφίρροπη, με συνολικά 6 μονομάχους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 163 ταξινομήσεις χωρίζουν το δεύτερο από το έβδομο μοντέλο της κατάταξης.

Δεύτερο, με 1.250 ταξινομήσεις, είναι το Audi Q3 που στην τρίτη γενιά του προτάσσει δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλήρη γκάμα κινητήρων. Ακολουθεί ένα ακόμη γερμανικό premium μοντέλο, η BMW X1, ενώ πολύ καλές επιδόσεις καταγράφουν, επίσης, τα Citroen C3 Aircross, MG ZS Max, Opel Frontera και Toyota Corolla Cross.

Toyota C-HR: 1.972 Audi Q3: 1.250 BMW X1: 1.225 Citroen C3 Aircross: 1.170 MG ZS Max: 1.128 Opel Frontera: 1.097 Toyota Corolla Cross: 1.087

Σημειώνεται ότι δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά είναι τα B-SUV, όπου κυριαρχεί ένα ακόμη μοντέλο της Toyota. Αυτό είναι το Yaris Cross (4.675), ακολουθούμενο από τα Peugeot 2008 και Citroen C3.