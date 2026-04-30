Αυτά είναι τα κινεζικά αυτοκίνητα που αγοράζουν οι Έλληνες

Τα κινεζικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στο ελληνικό έδαφος. Αυτά είναι τα 5 μοντέλα που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, τις περισσότερες προτιμήσεις των Ελλήνων.

Η πρώτη πεντάδα με τα πιο δημοφιλή κινεζικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα αποτελείται από μοντέλα της MG, της Chery και της BYD, δηλαδή τις κινεζικές μάρκες που σημειώνουν και τις περισσότερες νέες ταξινομήσεις στην Ελλάδα με 1.111, 869 και 746 αυτοκίνητα αντίστοιχα.

1. Chery Tiggo 4 – 697 πωλήσεις

To Chery Tiggo 4 αποδεικνύεται πως αποτελεί την αιχμή του δόρατος της μάρκας στην Ελλάδα, αφού μετά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έχει σημειώσει 697 πωλήσεις, τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο κινεζικό μοντέλο.

Το υβριδικό του κινητήριο σύνολο απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 ίππων και 310 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που κατά κύριο λόγο κινεί τους μπροστινούς τροχούς, με το θερμικό κινητήρα να λειτουργεί υποστηριτικά, λειτουργώντας σε πρώτο βαθμό ως γεννήτρια για να φορτίζει με ενέργεια τη μπαταρία, ενώ, όταν οι συνθήκες το απαιτούν (κυρίως σε υψηλές ταχύτητες), συνδράμει στην κίνηση των δύο τροχών.

Η Chery ανακοινώνει πως η μέση μικτή κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., νούμερο που, σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει 1.000 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει για ανεφοδιασμό.

Το κόστος αγοράς διαμορφώνεται στα 22.990 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Comfort.

2. MG ZS Max – 577 πωλήσεις

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το MG ZS Max, ένα οικογενειακό SUV μήκους 4,43 μέτρων που προσφέρει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας στην καθημερινή χρήση.

Το MG ZS Max διατίθεται με δύο επιλογές συστημάτων κίνησης, την αμιγώς βενζινοκίνητη των 116 ίππων και τη full hybrid των 198 ίππων. Στην πρώτη περίπτωση ενσωματώνεται 4κύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων απόδοσης 116 ίππων και 148 Nm ροπής, πλαισιωμένος από μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων. Για την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα απαιτούνται 12,5 δλ., με τη μέγιστη τελική ταχύτητα να φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Η υβριδική έκδοση ZS Max Hybrid+ φέρει κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Συνδυαστικά αποδίδονται 197 PS/465 Nm που επιτρέπουν στο οικογενειακό SUV να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δλ., με την κατανάλωση ενέργειας να περιορίζεται σε 5 λίτρα/100 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία.

Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης εξοπλισμού Excite έχει οριστεί στα 19.950 ευρώ, με τον κινητήρα βενζίνης.

3. MG3 – 450 πωλήσεις

Το MG3 αποτελεί τον εκπρόσωπο της MG στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων (B-segment). Το MG3 εκκινεί από τα 16.950 ευρώ στην βενζινοκίνητη έκδοση που εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων που αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm ροπής, κινώντας πρόθυμα το όχημα, με την κατανάλωση να ανακοινώνεται στα 6,1 λτ./100χλμ., σύμφωνα με τις μετρήσεις του WLTP.

To MG3 προσφέρεται και σε πλήρως υβριδική έκδοση με τεχνολογία Hybrid+ (από 19.750 ευρώ), η οποία συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 195 ίππων. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, με το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα να γίνεται σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, χάρη στη βοήθεια ενός αυτόματου κιβωτίου με τρεις σχέσεις.

Το σύστημα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 350V και διαθέτει μπαταρία 1,83 kWh, σημαντικά μεγαλύτερη από τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη ηλεκτρική λειτουργία. Όσον αφορά την κατανάλωση, η MG ανακοινώνει ότι η μέση εργοστασιακή ανέρχεται σε 4,4 λτ./100χλμ.

4. BYD Seal U – 251 πωλήσεις

Το νέο BYD Seal U είναι ένα πενταθέσιο SUV της κατηγορίας D με μήκος 4.785 χλστ., πλάτος 1.890 χλστ., ύψος 1.668 χλστ. και μεταξόνιο 2.765 χλστ. Διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό από 34.500 ευρώ, ενώ στην αγορά βρίσκεται και μια plug-in υβριδική έκδοση με τεχνολογία Super Hybrid από 35.990 ευρώ.

Το αμιγώς ηλεκτρικό προσφέρεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού (Comfort και Design), η κάθε μία με τη δική της διαμόρφωση όσον αφορά το σύστημα κίνησης. Και οι δύο χρησιμοποιούν έναν ισχυρό σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη που κινεί τους εμπρός τροχούς.

Με μέγιστη ισχύ 160 kW (218 ίππους) και άμεσα διαθέσιμη ροπή έως 330 Nm, το ηλεκτρικό Seal U μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. Η έκδοση Comfort διατίθεται με μπαταρία χωρητικότητας 71,8 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 420 χιλιόμετρα. Η έκδοση Design με μπαταρία 87 kWh προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία έως και 500 χλμ.

Στο plug-in υβριδικό και στην εισαγωγική έκδοση Boost, ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1,5 λίτρου, που λειτουργεί στον κύκλο Άτκινσον, με σχέση συμπίεσης 15,5:1 και μέγιστη απόδοση 98 ίππους (72 kW) και 122 Νm, συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που επίσης βρίσκεται κάτω από το εμπρός καπό, ο οποίος αποδίδει ονομαστική ισχύ 145 kW.

Η συνδυαστική απόδοση φτάνει στους 218 ίππους (160 kW) και στα 300 Nm, που περνούν αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,3 kWh και υποστηρίζει φόρτιση έως 11 kWh σε παροχή AC και μόλις 18 kWh σε DC, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 80 χλμ.

5. BYD Dolphin Surf – 158 πωλήσεις

Το Dolphin Surf είναι ο βενιαμίν της BYD, αφού αποτελεί το μικρότερο μοντέλο σε μέγεθος στη γκάμα της κινεζικής φίρμας, αφού οι διαστάσεις του (μήκος 3.990 χλστ. και μεταξόνιο 2.500 χλστ.), το τοποθετούν στην βάση της κατηγορίας Β. Αν και πρόκειται για ένα 4μετρο αυτοκίνητο, οι αυστηρά τέσσερις επιβαίνοντες δεν θα νιώσουν στριμωγμένοι, ακόμα και στις πίσω θέσεις.

Το πόρτ μπαγκάζ αν και δείχνει κάπως μικρό με την πρώτη ματιά, εντούτοις είναι αρκετά βαθύ, φθάνοντας στα 308 λίτρα, τιμή που αυξάνεται στα 1.037 λίτρα, με την αναδίπλωση της διαιρούμενης πλάτης των πίσω καθισμάτων.

Το Dolphin Surf προσφέρεται μόνο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τις τιμές να εκκινούν από τα 17.290 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3. Η εισαγωγική Active εξοπλίζεται με κινητήρα 89 ίππων και μπαταρία 30 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 220 χλμ. (WLTP).

Στη μέση βρίσκεται η έκδοση Boost που περιλαμβάνει τον ηλεκτροκινητήρα της μικρής έκδοσης αλλά μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh που προσφέρει εργοστασιακή αυτονομία 322 χλμ. Στην κορυφή, τοποθετείται η Comfort, η οποία συνδυάζει την μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh με τον ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα των 157 ίππων.