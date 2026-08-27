Τα πιο προσιτά υβριδικά SUV – Αδιαφορούν για την τιμή της βενζίνης

Σε μια περίοδο που η τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο, η ανάγκη για αυτοκίνητα που μπορούν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα μέσα στην πόλη με μικρό κόστος… μεγαλώνει.

Η αναζήτηση του ιδανικού οικογενειακού αυτοκινήτου δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από το άγχος για την τιμή της βενζίνης. Τα σύγχρονα υβριδικά SUV προσφέρουν τη χρυσή τομή, συνδυάζοντας την άνεση, την πρακτικότητα και τους απαραίτητους χώρους για μια οικογένεια με τεχνολογία που διατηρεί την κατανάλωση σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Παρακάτω, ακολουθούν τα 5 πιο προσιτά πλήρως υβριδικά SUV της αγοράς που υπόσχονται ότι καλύπτουν κάθε οικογενειακή ανάγκη και παράλληλα επιτρέπουν στο οδηγό να τα χρησιμοποιεί, χωρίς να τον πολυαπασχολεί πού θα φτάσει η τιμή της αμόλυβδης.

MG ZS Max Hybrid+ από 22.050 ευρώ

Το MG ZS Max Hybrid+ είναι αυτήν τη στιγμή πιο προσιτό πλήρως υβριδικό SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς το κόστος απόκτησής του ξεκινάει από τα 22.050 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια).

Το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Το θερμικό σκέλος συνθέτει ένας ατμοσφαιρικός 1.500άρης κινητήρας με ονομαστική ισχύ 102 ίππων, ενώ το ηλεκτρικό, ένα μοτέρ με απόδοση 136 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm. Συνδυαστικά, η απόδοση φτάνει στην εντυπωσιακή τιμή των 197 ίππων.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και φορτίζεται από μια γεννήτρια 45 kW. Αυτό το υβριδικό «πακέτο», το οποίο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς, μπορεί να επιταχύνει το υβριδικό ZS από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,7 δλ

Όσον αφορά την οικονομία στις μετακινήσεις, η MG ανακοινώνει πως σε μικτές συνθήκες, η κατανάλωση φτάνει τα 5 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, με το οδοιπορικό στα Καλάβρυτα να δείχνει πως η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες δεν απέχει πολύ.

Chery Tiggo 4 από 22.990 ευρώ

To Tiggo 4 έχει καταφέρει να σημειώσει θετική πορεία στην Ελλάδα και εκπροσωπεί επάξια την Chery στην κατηγορία των B-SUV.

Το υβριδικό του κινητήριο σύνολο απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 ίππων και 310 Nm ροπής.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση έχει το ηλεκτρικό μοτέρ, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για να φορτίζει την μπαταρία, ενώ περιστασιακά μπορεί να συνδράμει στην κίνηση των εμπρός τροχών, σε ένα εύρος από 70 έως 110 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Chery, η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ όπως διαπιστώσαμε κατά τη δοκιμή του μοντέλου, με οικονομική οδήγηση το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, μπορεί να επιτρέψει τη διάνυση 1.000 χλμ.

Στην ελληνική αγορά το Tiggo 4 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Comfort και Premium Auto, με τιμή από 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα. Η Chery εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη Spanos Group, τον όμιλο που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου από το 1971 και είναι συνυφασμένος με τις μάρκες BMW και MINI.

Toyota Yaris Cross από 24.470 ευρώ

Το Toyota Yaris Cross δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, αφού ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις -ανεξαρτήτως κατηγορίας – στη χώρα μας το 2025 και αυτό που οδηγεί την κούρσα των πωλήσεων το 2026.

Στην ανανεωμένη του έκδοση πλέον, το υβριδικό του σύστημα αποδίδει 116 PS (υπάρχει και έκδοση 130 PS), με 3κύλινδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – ένα εκ των οποίων λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τύπου CVT.



Σύμφωνα με την Toyota, η επιτάχυνση του Yaris Cross στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,2 δλ., η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα, και η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,5 λτ./100 χλμ. Σύμφωνα με την Toyota, η επιτάχυνση του Yaris Cross στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,2 δλ., η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα, και ηπεριορίζεται στα