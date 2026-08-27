Τα πιο προσιτά υβριδικά SUV – Αδιαφορούν για την τιμή της βενζίνης

Σε μια περίοδο που η τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο, η ανάγκη για αυτοκίνητα που μπορούν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα μέσα στην πόλη με μικρό κόστος… μεγαλώνει.
Η αναζήτηση του ιδανικού οικογενειακού αυτοκινήτου δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από το άγχος για την τιμή της βενζίνης. Τα σύγχρονα υβριδικά SUV προσφέρουν τη χρυσή τομή, συνδυάζοντας την άνεση, την πρακτικότητα και τους απαραίτητους χώρους για μια οικογένεια με τεχνολογία που διατηρεί την κατανάλωση σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Παρακάτω, ακολουθούν τα 5 πιο προσιτά πλήρως υβριδικά SUV της αγοράς που υπόσχονται ότι καλύπτουν κάθε οικογενειακή ανάγκη και παράλληλα επιτρέπουν στο οδηγό να τα χρησιμοποιεί, χωρίς να τον πολυαπασχολεί πού θα φτάσει η τιμή της αμόλυβδης.
MG ZS Max Hybrid+ από 22.050 ευρώ
Το MG ZS Max Hybrid+ είναι αυτήν τη στιγμή πιο προσιτό πλήρως υβριδικό SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς το κόστος απόκτησής του ξεκινάει από τα 22.050 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια).
Το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Το θερμικό σκέλος συνθέτει ένας ατμοσφαιρικός 1.500άρης κινητήρας με ονομαστική ισχύ 102 ίππων, ενώ το ηλεκτρικό, ένα μοτέρ με απόδοση 136 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm. Συνδυαστικά, η απόδοση φτάνει στην εντυπωσιακή τιμή των 197 ίππων.
Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και φορτίζεται από μια γεννήτρια 45 kW. Αυτό το υβριδικό «πακέτο», το οποίο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς, μπορεί να επιταχύνει το υβριδικό ZS από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,7 δλ
Όσον αφορά την οικονομία στις μετακινήσεις, η MG ανακοινώνει πως σε μικτές συνθήκες, η κατανάλωση φτάνει τα 5 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, με το οδοιπορικό στα Καλάβρυτα να δείχνει πως η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες δεν απέχει πολύ.
Chery Tiggo 4 από 22.990 ευρώ
To Tiggo 4 έχει καταφέρει να σημειώσει θετική πορεία στην Ελλάδα και εκπροσωπεί επάξια την Chery στην κατηγορία των B-SUV.
Το υβριδικό του κινητήριο σύνολο απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 ίππων και 310 Nm ροπής.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση έχει το ηλεκτρικό μοτέρ, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για να φορτίζει την μπαταρία, ενώ περιστασιακά μπορεί να συνδράμει στην κίνηση των εμπρός τροχών, σε ένα εύρος από 70 έως 110 χλμ./ώρα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Chery, η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ όπως διαπιστώσαμε κατά τη δοκιμή του μοντέλου, με οικονομική οδήγηση το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, μπορεί να επιτρέψει τη διάνυση 1.000 χλμ.
Στην ελληνική αγορά το Tiggo 4 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Comfort και Premium Auto, με τιμή από 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα. Η Chery εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη Spanos Group, τον όμιλο που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου από το 1971 και είναι συνυφασμένος με τις μάρκες BMW και MINI.
Toyota Yaris Cross από 24.470 ευρώ
Σύμφωνα με την Toyota, η επιτάχυνση του Yaris Cross στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,2 δλ., η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα, και η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,5 λτ./100 χλμ.
Το Toyota Yaris Cross κοστίζει από 24.470 ευρώ και, όπως όλα τα μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας, συνοδεύεται από εγγύηση 6 ετών, ενώ εφόσον η ετήσια περιοδική συντήρηση του αυτοκινήτου γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της μάρκας, η εγγύηση φτάνει έως και τα 11 έτη ή τα 200.000 χλμ., χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Renault Captur από 24.500 ευρώ
Το Renault Captur, το SUV που εκπροσωπεί την γαλλική φίρμα στην κατηγορία των μικρών SUV, έχει πλέον τιμές που του δίνουν την τέταρτη θέση στην λίστα (είναι μόλις 30 ευρώ ακριβότερο από το Yaris Cross) με τα πιο προσιτά πλήρως υβριδικά SUV της ελληνικής αγοράς.
Συγκεκριμένα, η αρχική τιμή του Renault Captur E-Tech στην έκδοση Evolution Plus εκκινεί πλέον από τα 24.500 ευρώ, ενώ η Techno κοστολογείται πλέον από 25.900 ευρώ.
Πηγή ισχύος του Renault Captur Ε-Tech είναι ένα υβριδικό σύνολο που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36 kW και έναν κινητήρα/μίζα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου ισχύος 109 ίππων (69 KW και 94 PS για τον προηγούμενο κινητήρα), μπαταρία 1,4 kWh και έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode). Η συνολική ιπποδύναμη φτάνει τα 160 PS/270 Νm ροπής, ενώ όσον αφορά το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα, πετυχαίνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα.
Η Renault ανακοινώνει μέση κατανάλωση καυσίμου 4,4 λτ./100 χλμ. και υπόσχεται έως και 40% εξοικονόμηση καυσίμου, σε σχέση με έναν αντίστοιχο θερμικό κινητήρα. Οι εκπομπές ρύπων φτάνουν τα 99 γραμ./C02, απαλλάσσοντας τον χρήστη από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο έχει επίσης τη δυνατότητα να εισέρχεται καθημερινά στον απαρχαιομένο «πράσινο» Δακτύλιο.
Ανεξαρτήτως έκδοσης, το Renault Captur εφοδιάζεται με πίσω κάθισμα με ρυθμιζόμενη σε μήκος έδρα, ενώ κάθε αγορά συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 έτη δωρεάν οδική βοήθεια.
Omoda 5 SHS-H από 25.600 ευρώ
To Omoda 5 SHS-H είναι ανήκει στην κατηγορία των υβριδικών οικογενειακών SUV και αποτελεί το μόνο μοντέλο της λίστας με έντονα coupe χαρακτηριστικά.
Ραχοκοκαλιά του αυτοκινήτου αποτελεί το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1,8 kWh, και ένα αυτόματο κιβώτιο (DHT), με τη συνδυαστική ισχύ να ανέρχεται στα 224 άλογα.
Η Omoda αναφέρει ότι ο θερμικός κινητήρας πετυχαίνει θερμική απόδοση 44,5% και ότι το κιβώτιο προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ..
Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με την μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία. Το μοντέλο ξεκινάει αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ τα προγράμματα οδήγησης Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του.
Το Omoda 5 SHS-H είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 25.600 ευρώ. Η Omoda εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, εισαγωγέα των Mercedes-Benz και smart.