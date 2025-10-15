Τα smart #1, #3 και #5 με όφελος έως 5.000 ευρώ

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα επωφελούνται και από το ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης be_smart.

Βασισμένα στο τρίπτυχο «μοντέρνα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής» σταδιοδρομούν στην ελληνική αγορά τα smart #1 smart #3 και smart #5, απευθυνόμενα σε οδηγούς που επιζητούν έναν συνδυασμό στιλ και ουσίας.

Η απόκτηση των αμιγώς ηλεκτρικών προτάσεων πλέον γίνεται ευκολότερη μέσω του νέου προωθητικού προγράμματος της smart, το οποίο πλαισιώνεται με το πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart .

smart #1 και smart #3

Με λιτές γραμμές, δυναμικές καμπύλες, κρυφές χειρολαβές, πόρτες χωρίς πλαίσιο και πανοραμική ηλιοροφή, τα smart #1 και #3 διακρίνονται για την ξεχωριστή αισθητική τους, προσφέροντας παράλληλα μια εμπειρία οδήγησης που είναι εστιασμένη στη φινέτσα.

smart #5

Όσο για το smart #5, το πρώτο μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, αποτελεί την επιτομή της τεχνολογικής εξέλιξης της smart. Το SUV προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο, ευελιξία και πιο προηγμένη τεχνολογία από ποτέ. Βασίζεται σε πλατφόρμα 800 Volt η οποία εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία και ταχύτατη φόρτιση, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το «έξυπνο» κόκπιτ προσφέρουν χείρα βοηθείας στον οδηγό.

Σύμφωνα με τη smart, τώρα είναι η ιδανική στιγμή για την απόκτηση ενός μοντέλου της, χάρη στην ενέργεια “smart bonus” που προσφέρει όφελος 5.000 ευρώ για νέες παραγγελίες smart #1 & smart #3 (για όλες τις έκδοσεις) έως τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το οποίο αυξάνει περαιτέρω το όφελος για τον ενδιαφερόμενο.

Aντίστοιχα για το νέο smart #5, προσφέρεται όφελος 3.000 ευρώ. Παράλληλα, η smart λανσάρει το ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart με προνομιακό ονομάστικό επιτόκιο 3,9%, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική από ποτέ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οδηγήσουν τα μοντέλα και να επωφεληθούν από την προωθητική ενέργεια σε έναν από τους Επίσημους Εμπορικούς Αντιπροσώπους της smart στην Αθήνα, Λάμδα Star A.E. & Α. Ισμαήλος Α.Ε.