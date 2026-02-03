Ποια αυτοκίνητα αγόραζαν οι Έλληνες πριν 25 χρόνια

Τα τελευταία χρόνια, τα SUV αυτοκίνητα έχουν αποκτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά. Πριν από 25 χρόνια όμως, οι προτιμήσεις των Ελλήνων ήταν πολύ διαφορετικές.

Τα τελευταία χρόνια, τα SUV έχουν αναδειχθεί σε απόλυτους πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), περίπου 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν το 2025 άνηκαν στην κατηγορία των SUV, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα την κυριαρχία τους.

Ωστόσο, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική πριν από 25 χρόνια. Την περίοδο 2000–2004, οι Έλληνες αγοραστές προτιμούσαν κυρίως τα μικρά (B-segment) και τα μικρομεσαία (C-segment) μοντέλα. Τα SUV τότε αποτελούσαν μια niche κατηγορία, με λιγότερες από 25.000 ταξινομήσεις ετησίως και μερίδιο αγοράς που δεν ξεπερνούσε το 8-10%, ανάλογα τη χρονιά. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός πως δεν υπάρχει κανένα SUV/crossover μοντέλο ανάμεσα στα best-sellers τη συγκεκριμένη πενταετία.

2000 – Η χρονιά του Hyundai Accent

Τα μικρομεσαία οικογενειακά είχαν τη μερίδα του λέοντος στην αυγή της νέας χιλιετίας με πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 100.000 αυτοκίνητα (290.225 αυτοκίνητα συνολικά – ρεκόρ στην Ελλάδα) νούμερο εξωπραγματικό για τη σημερινή πραγματικότητα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της χρονιάς αναδείχθηκε το Hyundai Accent, το οποίο όχι μόνο κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας του, αλλά και της συνολικής αγοράς, με περισσότερες από 14.360 ταξινομήσεις. Ακολούθησε το Opel Astra G με 13.484 πωλήσεις, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Fiat Punto δεύτερης γενιάς, πλησιάζοντας τις 11.500 παραδόσεις.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν επίσης τα «ομογάλακτα» Citroën Saxo και Peugeot 206, ενώ στο A-segment, το Hyundai Atos κυριάρχησε χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο.

2001 – Πρώτο το Opel Astra

Το 2001, τα δύο best seller της προηγούμενης χρονιάς συνέχισαν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, αλλάζοντας μεταξύ τους θέσεις στο βάθρο. Το Opel Astra πέρασε στην κορυφή της αγοράς, αφήνοντας δεύτερο το Hyundai Accent. Και τα δύο μοντέλα ξεπέρασαν τις 13.000 πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους.

Το Fiat Punto διατηρήθηκε στην τρίτη θέση, ενώ το Hyundai Atos συνέχισε ακάθεκτο την θετική εμπορική πορεία του στην κατηγορία των μίνι.

2002 – Σειρά του Fiat Punto

To Fiat Punto είχε μεγάλη δυναμική στις αρχές της νέας χιλιετίας και μετά από αρκετά χρόνια, βρέθηκε στην κορυφή των νέων ταξινομήσεων στην Ελλάδα με 10.180 πωλήσεις, σε μια αρκετά μοιρασμένη αγορά. Το Hyundai Atos συνέχιζε να κυριαρχεί στα μίνι, όμως στο πιο δημοφιλές segment, στα μικρομεσαία οικογενεικά, υπήρξε πλήρης αλλαγή δεδομένων. Hyundai Accent και Opel Astra, παραχώρησαν την κυριαρχία τους στα Peugeot 307 και Toyota Corolla 9ης γενιάς, τα οποία σημείωσαν συνδυαστικά πάνω από 18.000 ταξινομήσεις.

2003 – Toyota Corolla και νέα δεδομένα

Το 2003 συντελέστηκε μια σημαντική αλλαγή στις προτιμήσεις του ελληνικού αγοραστικού κοινού. Στις πωλήσεις αποτυπώνεται μια μετατόπιση των προτιμήσεων των Ελλήνων οδηγών προς αυτοκίνητα του B-segment και σε πιο μεγάλα και ευρύχωρα αυτοκίνητα.

Χαρακτηριστικό είναι πως η κατηγορία των μίνι συρρικνώθηκε στις 13.194 πωλήσεις συνολικά, την στιγμή που τα μικρά σημείωσαν σχεδόν 85.000 πωλήσεις ξεπερνώντας τα μικρομεσαία κατά 13.000 μονάδες. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε ωστόσο στο D-segment με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 40.000 αυτοκίνητα. Η Toyota Corolla ήταν το best seller της χρονιάς, με τα Fiat Punto, Hyundai Accent, VW Polo και Seat Ibiza να ακολουθούν.

2004 – Μάχη Toyota Corolla και Opel Corsa

Το 2004 δεν ήταν μόνο η χρονιά που η Ελλάδα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και το έτος που η αγορά αυτοκινήτου σημείωσε ρεκόρ νέων ταξινομήσεων, αφού τα 289.753 αυτοκίνητα που παραδόθηκαν μέσα σε ένα έτος αποτελούν τη 2η υψηλότερη επίδοση της χώρας (μόνο το 2000 είχαν πουληθεί περισσότερα).

Toyota Corolla και Opel Corsa έδωσαν σκληρή μάχη για την πρωτοκαθεδρία την ελληνική αγορά, με μικρομεσαίο της ιαπωνικής φίρμας να αναδεικνύεται τελικά σε νικητή με διαφορά περίπου 200 αυτοκινήτων (9.812 πωλήσεις αντί 9.595 του Corsa). Τα Opel Astra και VW Golf ακολούθησαν, ενώ το Hyundai Gotz συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα των μοντέλων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις.