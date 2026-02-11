Ποια καινούργια αυτοκίνητα αγοράζω σήμερα με λιγότερα από 16.000 ευρώ

Στην ελληνική αγορά, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τέσσερα αυτοκίνητα που έχουν τιμή εκκίνησης κάτω από τα 16.000 ευρώ. Τρία από αυτά τροφοδοτούνται από βενζινοκινητήρες, ενώ ένα ενσωματώνει αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο.

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία καλείται να διαχειριστεί μια αλληλουχία προκλήσεων. Η ενεργειακή κρίση, οι ανακατατάξεις στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ο πληθωρισμός και ο έντονος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση πρώτων υλών έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής στο αυτοκίνητο.Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και οι αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις επιβαρύνουν περαιτέρω τους κατασκευαστές.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η παρουσία καινούργιων μοντέλων με τιμή κάτω από 16.000 ευρώ αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Οι τέσσερις προτάσεις που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι, ακόμη και υπό τις σημερινές συνθήκες, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης ενός σύγχρονου και οικονομικά προσιτού αυτοκινήτου.

Fiat Pandina από 15.490 ευρώ

Το νέο Fiat Pandina, η εξέλιξη του Panda, αποτελεί σήμερα τη χαμηλότερη τιμολογιακά πρόταση της ελληνικής αγοράς. Στην βασική έκδοση Icon και με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια της εταιρείας, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 15.490 ευρώ.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ήπια υβριδικός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.0 λίτρου άμεσου ψεκασμού, με ισχύ 65 ίππων και ροπή 92 Nm στις 3.250 σ.α.λ. Το σύνολο συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και δίνει έμφαση στην οικονομία καυσίμου, με τη μέση κατανάλωση να ανακοινώνεται στα 4,8 λτ./100 χλμ. Χάρη στις χαμηλές εκπομπές ρύπων, το μοντέλο απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας και κινείται ελεύθερα εντός Δακτυλίου, καθιστώντας το ιδιαίτερα πρακτικό για καθημερινή χρήση στην πόλη.

Leapmotor T03 από 15.900 ευρώ

Στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, το Leapmotor T03 αποτελεί την πιο προσιτή πρόταση στην ελληνική αγορά. Με συνυπολογισμό της κρατικής επιδότησης ύψους 3.000 ευρώ και της εμπορικής έκπτωσης 1.000 ευρώ της εταιρείας, η τιμή εκκίνησης περιορίζεται στα 15.900 ευρώ.

Το T03 ανήκει στην κατηγορία A-Segment, με μήκος 3,62 μέτρα, πλάτος 1,65 μέτρα και μεταξόνιο 2,4 μέτρα. Παρά τις compact διαστάσεις του, μπορεί να μεταφέρει έως τέσσερις επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 210 λίτρα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 95 ίππους και τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 37,3 kWh. Η αυτονομία αγγίζει τα 395 χλμ. σε αστικό κύκλο και τα 265 χλμ. σε μεικτές συνθήκες, ενώ σε ταχυφορτιστή DC απαιτούνται 36 λεπτά για φόρτιση από το 30% στο 80%.

Dacia Sandero από 15.990 ευρώ

Το Dacia Sandero, μαζί με την πιο περιπετειώδη έκδοση Stepway, αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας της Dacia και ένα από τα μεγαλύτερα sucess stories της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.Η hatchback έκδοση ξεκινά από 15.990 ευρώ και εξοπλίζεται με τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0 TCe των 91 ίππων και 160 Nm ροπής από τις 2.100 σ.α.λ.

Το μοντέλο επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 12,2 δευτερόλεπτα, με μέση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ. Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται στα 119 γρ./χλμ., εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, ξεχωρίζει για την ευρυχωρία του, χάρη στη δυνατότητά του να μετάφερει άνετα 4 επιβάτες και το πορτ-μπαγκάζ των 410 λίτρων, στοιχείο που το καθιστά μία από τις πιο πρακτικές επιλογές στην κατηγορία του B-Segment.

Kia Picanto από 15.990 ευρώ

Το best seller του 2025 για την κατηγορία του A-Segment συμπληρώνει την τετράδα με τα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς που κοστίζουν λιγότερο από 16.000 ευρώ. H καμπίνα του προσφέρει καλή για την κατηγορία άνεση στους πίσω επιβάτες, παρέχοντας αρκετό αέρα πάνω από το κεφάλι τους, αλλά και όσο χώρο χρειάζονται στα γόνατα. Οι 5 επιβάτες θα βολευτούν με δυσκολία αλλά η μεταφορά 4 επιβατών γίνεται μια εύκολη υπόθεση.

Πηγή ισχύος του Kia Picanto των 15.990 ευρώ (περιλαμβάνεται έκπτωση 700 ευρώ) είναι ένας ατμοσφαιρικός 1.000άρης κινητήρας απόδοσης 68 ίππων που εμφανίζει μέση κατανάλωση 5,9 λτ./100 χλμ. (WLTP) και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων. Ατού του Picanto είναι πως κάθε αγορά, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο έρθει πρώτο).