Τι προσφέρει το νέο Geely E2 που κοστίζει 16.990 ευρώ;

Το Geely E2 είναι ευρύχωρο, προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό από την εισαγωγική έκδοση, εξοπλίζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και κάθε αγορά συνδυάζεται με πολυετή εγγύηση.

Η κατηγορία του B-segment αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς στίβους της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς. Με τους καταναλωτές να αναζητούν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις μαζεμένες διαστάσεις, την πρακτικότητα και τη χαμηλή τιμή, η ηλεκτροκίνηση διεκδικεί πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αυτό το τοπίο εισέρχεται το νέο Geely E2, θέτοντας ως ξεκάθαρο στόχο την κορυφή των πωλήσεων και βάζοντας ευθέως στο στόχαστρό του το BYD Dolphin Surf, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το σημείο αναφοράς και το best-seller της κατηγορίας.

Ένα από τα όπλα του E2 δεν είναι άλλο από την επιθετική τιμολογιακή του πολιτική. Συγκεκριμένα, η εισαγωγική έκδοση Pro ξεκινά από τα 16.990 ευρώ, μια τιμή που διαμορφώνεται χάρη στον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και της ειδικής προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος της εταιρείας.

Ηλεκτρικό μικρό που αγαπάει την πόλη

Το Geely E2 έχει μήκος 4,135 μέτρα, πλάτος 1,805 μέτρα και ύψος 1,58 μέτρα και συνεπώς τοποθετείται στην καρδιά της B κατηγορίας, ενώ η εξαιρετική ακτίνα στροφής των μόλις 4,95 μέτρων εγγυάται κορυφαία ευελιξία στα στενά της πόλης.

Στο εμπρός μέρος δεσπόζουν οι full LED προβολείς, στο πλάι, οι γλυπτές επιφάνειες και οι ημιχωνευτές χειρολαβές ενισχύουν την αεροδυναμική και τη premium αισθητική, ενώ πίσω, τα full LED φωτιστικά σώματα αποτελούνται από 78 επιμέρους φωτιστικές μονάδες που τονίζουν το πλάτος του αμαξώματος.

Για τον χρωματισμό του αυτοκινήτου, το Moon Λευκό προσφέρεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, ενώ οι επιλογές Star Ασημί, Comet Γκρι, Nebula Μπεζ, Aurora Πράσινο και Nova Ροζ διατίθενται με έξτρα κόστος 490 ευρώ.

Με δύο οθόνες, πλούσιο εξοπλισμό και ευρύχωρο

Στο εσωτερικό, η έκδοση Pro των 16.990 ευρώ διαθέτει αποκλειστικά γκρι επένδυση από vegan δέρμα στα καθίσματα και την κεντρική κονσόλα, η οποία δεν συνδυάζεται με κάποιο έξτρα κόστος. Το μεταξόνιο των 2,65 μέτρων αξιοποιείται στο έπακρο, δημιουργώντας σύμφωνα με τη Geely, μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα για 5 άτομα που παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της έκδοσης Pro περιλαμβάνει το σύστημα Flyme Auto με κεντρική οθόνη αφής HD 14,6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, online πλοήγηση, φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη και ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων.

Η άνεση συμπληρώνεται από ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα (έξι κατευθύνσεων για τον οδηγό και τεσσάρων για τον συνοδηγό), τιμόνι ρυθμιζόμενο σε τέσσερις κατευθύνσεις, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία ενός αγγίγματος, κλιματισμό με απομακρυσμένο έλεγχο, καθώς και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες.

Όσον αφορά την πρακτικότητα, το πορτμπαγκάζ προσφέρει χωρητικότητα 375 λίτρων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.320 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, διατίθεται εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) 70 λίτρων, συρτάρι 10 λίτρων κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, καθώς και επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Κάνει 252 χλμ. με μία φόρτιση

Στην έκδοση Pro των 16.990 ευρώ, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει ισχύ 82 ίππων και 150 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 14,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα. Η ενέργεια αντλείται από μπαταρία χωρητικότητας 35,35 kWh τεχνολογίας LFP της CATL και προσφέρει αυτονομία έως 252 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο WLTP, με τη μέση κατανάλωση να αγγίζει τα 15,9 kWh/100 χλμ.

Στον τομέα της φόρτισης, σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), η φόρτιση από το 10% έως το 100% απαιτεί 5,3 ώρες, ενώ σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC), το E2 Pro υποστηρίζει ισχύ έως 60 kW, ολοκληρώνοντας τη φόρτιση από το 20% στο 80% σε μόλις 23 λεπτά.

Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, ενώ η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με 16 σημεία σύνδεσης εξασφαλίζει, σύμφωνα με τη μάρκα, πολύ καλή ποιότητα κύλισης.

Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου, καθώς το Geely E2 απέσπασε την ανώτατη αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP. Το πακέτο ασφαλείας διαθέτει περισσότερες από 30 λειτουργίες υποβοήθησης και προστασίας (ADAS), συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενου cruise control, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, ανίχνευσης τυφλού σημείου, καταγραφικού συμβάντων, καθώς και συστήματος ανίχνευσης παρουσίας παιδιών και κατοικιδίων.

Πολυετής εγγύηση

Κάθε αγορά Geely E2 καλύπτεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8ετή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης (ή 150.000 χλμ.) και 6 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.