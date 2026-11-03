Ηλεκτρικό πόλης με 18.490 ευρώ: Τι προσφέρει το smart #2 στην εισαγωγική έκδοση

Το νέο smart #2 αποτελεί ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά στην ελληνική αγορά, με τις τιμές του να εκκινούν από τα 18.490 ευρώ κατόπιν της επιδότησης των 3.000 ευρώ.

Η επιστροφή του πλέον αναγνωρίσιμου διθέσιου αυτοκινήτου πόλης είναι γεγονός. Το νέας γενιάς «smartάκι» επιθυμεί να συνεχίσει την πετυχημένη στην Ελλάδα εμπορική πορεία του fortwo, βασιζόμενο για μια ακόμη φορά στις λιλιπούτειες διαστάσεις του, στην πρακτικότητα που προσφέρει αλλά και στην ανταγωνιστική του τιμή, αφού με κόστος απόκτησης από 18.490 ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3), το smart #2 συγκαταλέγεται στην λίστα με τις πιο προσιτές αμιγώς ηλεκτρικές προτάσσεις της αγοράς.

Η σχεδιαστική σφραγίδα της Mercedes-Benz είναι έκδηλη στη σιλουέτα του αμαξώματος, διατηρώντας ακέραιο το αυθεντικό DNA του fortwo. Με συνολικό μήκος 2.746 χιλιοστά, πλάτος 1.939 χιλιοστά (μαζί με τους καθρέφτες) και ύψος 1.555 χιλιοστά, το smart #2 είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του και έχει αντίστοιχα μικρό κύκλο στροφής (6,95 μέτρων) που του επιτρέπει να ελίσσεται με μοναδική ευκολία.

Έχει πάγκο αντί για δύο ξεχωριστά καθίσματα

Βασισμένο στη νέα αρχιτεκτονική ECA (Electric Compact Architecture), το smart #2 εξελίχθηκε με γνώμονα τη μέγιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων και του μεταξονίου των 1.875 χιλιοστών. Στην καμπίνα ξεχωρίζει η τοποθέτηση ενός ενιαίου πάγκου αντί των δύο καθισμάτων, επιτρέποντας στον οδηγό να εισέρχεται ακόμη και από τη δεξιά πόρτα, το ταμπλό έχει σχεδίαση «S», έχει στο επίκεντρό του μια οθόνη infotainment διαμέτρου 10,1 ιντσών και αεραγωγούς εμπνευσμένους από το fortwo.

Όσον αφορά το πορτμπαγκάζ, η smart ανακοινώνει πως η χωρητικότητα φτάνει τα 305 λίτρα, επίδοση που λίγοι περιμένουν από ένα αυτοκίνητο με 4,7 μέτρα μήκος.

Στον τομέα των μηχανικών μερών, η υιοθέτηση ανεξάρτητης ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια τεχνική επιλογή για την κατηγορία που υπόσχεται περισσότερη άνεση και καλύτερη οδική συμπεριφορά από τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας του.

Αυτονομία 290 χιλιομέτρων σε μεικτό κύκλο

Περνώντας στο κομμάτι της αυτονομίας, την ενέργεια παρέχει μια μπαταρία χωρητικότητας 35,8 kWh που προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 290 χιλιόμετρα. Παρότι ο προσανατολισμός του δεν είναι οι επιδόσεις, το βάρος των 1.140 κιλών επιτρέπει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 11,6 δευτερόλεπτα, χάρη στην παρουσία ενός ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 82 ίππων και 130 Nm ροπής.

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Όσον αφορά τη διαδικασία φόρτισης, σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC 65 kW), η μπαταρία αναπληρώνει από το 10% έως το 80% της ενέργειάς της σε λιγότερο από 20 λεπτά, ενώ σε κανονική πρίζα, ο ενσωματωμένος φορτιστής επιτρέπει ταχύτητα φόρτισης έως 7,4 kW και απαιτεί 5 ώρες σύνδεσης με την πηγή ρεύματος.

Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle-to-Load), μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε φορητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Τιμές και εξοπλισμός

Η εμπορική γκάμα του μοντέλου απαρτίζεται από τρία επίπεδα εξοπλισμού: την έκδοση Pure (18.490 ευρώ με επιδότηση), την πλουσιότερη Premium (21.990 ευρώ με επιδότηση) και τη συλλεκτική Couture (25.490 ευρώ με επιδότηση). Με τις παραγγελίες να έχουν ήδη ανοίξει στη χώρα μας και τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το καλοκαίρι του 2027.

Η εισαγωγική έκδοση Pure δεν είναι «φτωχή». Αντίθετα, συνδυάζεται με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: παράθυρα χωρίς πλαίσιο που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του οχήματος, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, φώτα CyberSparksLED με σύστημα Automatic High Beam Assist, πίσω φώτα LED, ζάντες 15 ιντσών, δύο θύρες USB, εμπρός θύρα 12V, υφασμάτινο πάγκο καθισμάτων αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα, αυτόματο κλιματισμό, 3 αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, adaptive cruise control, σύστημα εισόδου στο αυτοκίνητο χωρίς κλειδί και μια πλήρη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της έκδοσης εκφράζεται επίσης μέσα από πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και την οθόνη infotainment των 10,1 ιντσών που είναι ασύρματα συμβατή με Android Auto και Apple CarPlay.

Οι επιλογές χρωμάτων στην εισαγωγική έκδοση είναι τρεις, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο λευκό, το γκρι και το μαύρο.