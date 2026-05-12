Ανανεωμένο Peugeot 408: Στην Ελλάδα, έως 6.300 ευρώ πιο οικονομικό από τον προκάτοχό του

Το ανανεωμένο Peugeot 408 γίνεται διαθέσιμο στην Ελλάδα σε αισθητά χαμηλότερες τιμές, όσον αφορά την -πιο εμπορική- ήπια υβριδική έκδοση των 145 ίππων.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει η έναρξη διάθεσης του ανανεωμένου 408 στην εμπορική παρουσία της Peugeot στην Ελλάδα. Το οικογενειακό crossover των Γάλλων με τη σιλουέτα τύπου fastback, τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος και τα μοναδικά στιλιστικά στοιχεία προσδοκά να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, πρόθεση που αντικατοπτρίζεται στις τιμές με τις οποίες διατίθεται επί ελληνικού εδάφους η ανανεωμένη του έκδοση.

Από 28.600 ευρώ στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, οι τιμές του ανανεωμένου Peugeot 408 εκκινούν στην Ελλάδα από 28.600 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Style, από 29.900 ευρώ στην Allure και από 33.600 ευρώ στην κορυφαία GT, πάντα σε συνδυασμό με την ήπια υβριδική έκδοση των 145 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τις 6 σχέσεις.

Οι τιμές είναι εμφανώς χαμηλότερες από αυτές με τις οποίες προσφερόταν το προ-ανανέωσης 408, το οποίο εκκινούσε από τα 34.900 ευρώ στην Allure και από 37.900 ευρώ στην GT, με το ίδιο ήπια υβριδικό κινητήριο σύνολο που υπόσχεται αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως και το 50% του χρόνου οδήγησης.

Κάνοντας τη σύγκριση, το κατώφλι εισόδου είναι 6.300 ευρώ χαμηλότερο, ενώ συγκρίνοντας τις ίδιες εξοπλιστικές εκδόσεις, η διαφορά είναι 5.000 ευρώ στην Allure και 4.300 ευρώ στην GT.

Σύντομα διαθέσιμο ως ηλεκτρικό και plug-in

Η φαρέτρα κινητήριων συνόλων θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα με αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές επιλογές. Όσον αφορά το ηλεκτρικό 408, η ισχύς ανέρχεται στα 213 PS και τα 343 Nm ροπής και πηγάζει από μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνοντας αυτονομία 456 χλμ. (μικτός κύκλος WLTP).

Για όσους θέλουν να παντρέψουν τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με αυτόν των θερμικών κινητήρων, θα υπάρχει και plug-in υβριδική έκδοση με 240 ίππους, με βενζινοκινητήρα 180 PS και ηλεκτροκινητήρα 92 kW, σε συνδυασμό με κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7). Το ηλεκτρικό μοτέρ τροφοδοτείται από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 14,6 kWh που εξασφαλίζει έως και 85 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας.

Πιο μοντέρνα εμφάνιση

Το μπροστινό μέρος του ανανεωμένου 408 εισάγει μια θεαματική ερμηνεία της εμβληματικής φωτιστικής υπογραφής της μάρκας. Τα τρία χαρακτηριστικά νύχια εκφράζονται μέσω τριών λεπτών, λοξών λωρίδων LED που χρησιμεύουν επίσης ως κυλιόμενοι δείκτες, συνδεδεμένοι σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου με μια κομψή γραμμή LED, τοποθετημένη πάνω από το φωτιζόμενο κεντρικό έμβλημα (εκδόσεις GT).

Στο πίσω μέρος, το 408 είναι το πρώτο μοντέλο της γκάμας που διαθέτει φωτιζόμενο λογότυπο “Peugeot”, το οποίο περιβάλλεται από γυαλιστερό μαύρο διακοσμητικό στοιχείο και ενσωματώνεται αρμονικά σε μια διαφανή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου. Και στα δύο άκρα, όλα τα νέα μοντέλα Peugeot 408 διαθέτουν τα premium φωτιστικά σώματα με τρεις λοξές LED λωρίδες.

Συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο, οι προβολείς έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα στον προφυλακτήρα, μακριά από τα φώτα ημέρας. Η παρουσία τους είναι διακριτική, αποτελούμενη από δύο λεπτά modules – το ένα για τα φώτα διασταύρωσης (πάνω) και το άλλο για τα φώτα πορείας (κάτω). Όταν είναι σβηστά, αυτά τα modules είναι σχεδόν αόρατα χάρη στην ενσωμάτωσή τους σε ένα γυαλιστερό μαύρο ένθετο.

Οι προβολείς διαθέτουν τεχνολογία Peugeot FULL LED στις εκδόσεις Allure και τεχνολογία Peugeot Matrix LED στις εκδόσεις GT, ενώ αλλαγές εντοπίζονται και στη μάσκα όπως και στον προφυλακτήρα με τρισδιάστατη γλυπτική. Όλα τα μοντέλα διατίθενται με αποκλειστικές ζάντες Adakite 19″ (προαιρετικά 20”), ενώ το «παρών» δίνει για πρώτη φορά το αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος “Flare Green”.

Πρωταγωνιστούν οι οθόνες

Στο εσωτερικό επικρατεί μια premium εικόνα, με νέο ψηφιακό ταμπλό που φέρει βελτιωμένα γραφικά (στάνταρ εξοπλισμός), ενώ στην έκδοση GT τα γραφικά είναι 3D για βέλτιστη αναγνωσιμότητα. Η καμπίνα φέρει νέα εκλεπτυσμένα υφασμάτινα καθίσματα, ενώ τα διαισθητικά και προσαρμόσιμα χειριστήρια με i-Toggles (συντομεύσεις αφής) επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνούς προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλά άλλα.

Το 408 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών -τοποθετημένο στο οπτικό πεδίο του οδηγού- ενώ η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών κάθεται ελαφρώς χαμηλότερα και υπό γωνία προς τον οδηγό για εύκολη πρόσβαση.