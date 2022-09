Οι τιμές και ο εξοπλισμός του νέου Nissan X-Trail στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στην Ευρώπη, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και στην Ελλάδα οι επίσημες τιμές διάθεσης, καθώς και ο εξοπλισμος, του νέου Nissan X-Trail.

Η τέταρτη κατά σειρά γενιά του Nissan X-Trail (περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε εδώ και εδώ), η οποία θα ξεκινήσει να διατίθεται μέσα στον επόμενο μήνα, θα είναι διαθέσιμη στις εξοπλιστικές εκδόσεις Energy, Acenta, N-Connecta, Techna και Techna Plus.

Η Energy, σε 5θεσια διάταξη αμαξώματος, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Ζάντες αλουμινίου 18” / Εξωτερικοί καθρέπτες θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αυτόματα αναδιπλούμενοι / Φώτα LED / Φώτα ημέρας LED / Κεραία τύπου “Shark fin” / Πίσω φώτα LED (φρένων & νυκτός) / Αισθητήρας φωτός / Αισθητήρας βροχής/ Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω / Πίσω καθίσματα συρόμενα με αναδίπλωση 60/40, Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους / Paddles αλλαγής ταχυτήτων /Καθίσματα με μαύρο ύφασμα / 2 θύρες USB TypeA(1 εμπρός& 1 πίσω) / Τιμόνι με χειριστήρια και ρύθμιση ύψους & απόστασης / Αυτόματος κλιματισμός / Ποτηροθήκες εμπρός / 6 άγκιστρα πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών / 2 πρίζες 12V / Κεντρική κονσόλα με PVC και αποθηκευτικό χώρο / Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων / ISOFIX (2x) στα πίσω καθίσματα / Διακοσμητικό κεντρικής κονσόλας σε χρώμα DarkSilver / Χειροκίνητη σκίαση εσωτερικού καθρέπτη / Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο / Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με 2 ποτηροθήκες / Μονό πάτωμα χώρου αποσκευών / Πλαφονιέρες φωτισμού εμπρός & πίσω & φωτισμός στο χώρο αποσκευών / Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα / Οθόνη TFT 7” στον πίνακα οργάνων / Ηλεκτρονικό χειρόφρενο / Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών /Υποστήριξη Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB) / Hill Start Assist & Auto Hold / Bluetooth (τηλέφωνο και μουσική) / Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (E-Call) / Ηλεκτρικά παράθυρα / Drive Μodes (επιλογή οδηγικού προφίλ) / Intelligent Forward Emergency Braking με ανίχνευση πεζών, δικυκλιστών και υποβοήθηση τυφλού σημείου διασταύρωσης / Προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης / Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας / Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας / Σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου / Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου / Ειδοποίηση Προσοχής Οδηγού / Over Speed Limiter / Intelligent Cruise Control / Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας / Προειδοποίηση Κάθετης Κίνησης Αντικειμένου ή Οχήματος κατά την οπισθοπορία / Σύστημα Έκτακτης Πέδησης κατά την οπισθοπορία / Υποβοήθηση Υψηλής Δέσμης Προβολέων/ Δυναμικός Έλεγχος Οχήματος / Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης / Άνοιγμα φώτων alarm κατά το απότομο φρενάρισμα /Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, 2 τύπου κουρτίνας, 2 πλευρικοί (εμπρός), 2 πίσω και 1 ενδιάμεσος.

Η Αcenta, επιπλέον της Energy, σε 5θεσια και 7θέσια διάταξη αμαξώματος, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Αισθητήρας αφής στα εξωτερικά χερούλια / Αισθητήρας παρκαρίσματος εμπρός / Δερμάτινο τιμόνι / Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός / Οσφυϊκή υποστήριξη (2-way) στο κάθισμα του οδηγού / Σκιάδια οδηγού & συνοδηγού με φως / 2 θύρες USB Type C(1 εμπρός & 1 πίσω) / Αυτόματη σκίαση εσωτερικού καθρέπτη / Φως στο ντουλαπάκι συνοδηγού / Σύστημα A-IVI 8” / Έξυπνο κλειδί (i-key) / Κάμερα οπισθοπορίας & σύστημα πλύσης / Apple CarPlay & Android Auto / 6 ηχεία.

Η N-Connecta, επιπλέον της Acenta, σε 5θεσια και 7θέσια διάταξη αμαξώματος, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Ράγες οροφής / Φιμέ κρύσταλλα / Οθόνη Full TFT 12,3” (πίνακας οργάνων) / Σύστημα A-IVI 12” με Navi & λειτουργία Connected Services / Κάμερα περιμετρικής θέασης (AVM) με Σύστημα Ανίχνευσης Κινούμενου Αντικειμένου (MOD).

Η N-Connecta Plus, επιπλέον της N-Connecta, σε 5θεσια διάταξη αμαξώματος, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Ηλεκτρική ηλιοροφή / 2η σειρά καθισμάτων συρόμενη και ανακλινόμενη.

Η Techna, επιπλέον της N-Connecta Plus, σε 5θεσια διάταξη αμαξώματος, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Ζάντες αλουμινίου 19” / Αισθητήρες παρκαρίσματος πλαϊνοί / Εμπρός & πίσω προφυλακτήρες με ασημί & χρωμιωμένα ένθετα / Διακοσμητικά θυρών χρωμίου / Προβολείς ομίχλης LED / Εμπρός φλας LED / Φως όπισθεν LED / Σύστημα καθαρισμού φώτων / Θερμαινόμενο παρμπρίζ / Ατμοσφαιρικός φωτισμός (εσωτερικό εμπρός θυρών) / Αυτόματος κλιματισμός 3 ζωνών / Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός & πίσω / Καθίσματα με PVC / Μαλακό μαξιλάρι γονάτων PVC / Πίσω συρόμενα καθίσματα (60/40) με αναδίπλωση 40/20/40 / Διακοσμητικό μαύρου ξύλου στη κεντρική κονσόλα / Ένθετα PVC στο εσωτερικό των θυρών / Θερμαινόμενο τιμόνι / Προβολή πληροφοριών στο παρ-μπριζ (Head-Up Display) / Μνήμες καθίσματος οδηγού & συνοδηγού (ύψος, πλάτη, οσφυϊκή υποστήριξη) / Μνήμες καθίσματος συνοδηγού (ύψος, πλάτη, οσφυϊκή υποστήριξη) / Αυτόματο άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands-free / Ασύρματη Φόρτιση Κινητού Τηλεφώνου / Προβολείς LED με προσαρμοσμένη δέσμη / ProPILOT με NAVI-Link / Λειτουργία αυτόματου παρκαρίσματος (Full AutoPark) στα e-Power και e-4orce.

Η Techna Plus, επιπλέον της N-Techna, σε 5θεσια διάταξη αμαξώματος, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Δερμάτινο σαλόνι με δέρμα Nappa με τρισδιάστατο σχέδιο (quilted) / Εξωτερικοί καθρέπτες με μνήμες / Σκιάδια πίσω θυρών / Ηχοσύστημα BOSE.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΣ

Energy

1.5lt 163 PS M-CVT 5-seat – 39.190

1.5lt e-Power 204 PS A/T 5-seat 4×2 – 45.590

Acenta

1.5lt 163 PS M-CVT 5-seat – 42.790

1.5lt 163 PS M-CVT 7-seat – 44.190

1.5lt e-Power 204 PS A/T 5-seat 4×2 – 48.790

1.5lt e-4orce 213 PS A/T 5-seat 4×4 – 51.190

N-Connecta

1.5lt 163 PS M-CVT 5-seat – 45.590

1.5lt 163 PS M-CVT 7-seat – 45.590

1.5lt e-Power 204 PS A/T 5-seat 4×2 – 50.590

1.5lt e-4orce 213 PS A/T 5-seat 4×4 – 52.990

1.5lt 163 PS M-CVT 5-seat – 46.090

1.5lt e-Power 204 PS A/T 5-seat 4×2 – 52.090

1.5lt e-4orce 213 PS A/T 5-seat 4×4 – 54.490

Techna

1.5lt 163 PS M-CVT 5-seat – 47.290

1.5lt e-Power 204 PS A/T 5-seat 4×2 – 53.290

1.5lt e-4orce 213 PS A/T 5-seat 4×4 – 55.690

Techa Plus

1.5lt 163 PS M-CVT 5-seat – 51.090

1.5lt e-Power 204 PS A/T 5-seat 4×2 – 57.090

1.5lt e-4orce 213 PS A/T 5-seat 4×4 – 59.490