Οι τιμές του Leapmotor B10 REEV με τα 900 χλμ. αυτονομίας στην Ελλάδα

Το Leapmotor B10 REEV συνδυάζει τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας και παράλληλα χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα για μεγαλύτερη αυτονομία. Η εμπορική του πορεία ξεκινά στην Ελλάδα με αρχική τιμή κάτω από 30.000 ευρώ.

Η Leapmotor διευρύνει το εμπορικό της αποτύπωμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, εμπλουτίζοντας την γκάμα της με τo Β10 REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Η διαφορά του B10 REEV σε σχέση με το αμιγώς ηλεκτρικό B10 που ήταν ήδη διαθέσιμο βρίσκεται στο κινητήριο σύνολο, αφού το B10 REEV ενσωματώνει ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο και παράλληλα χρησιμοποιεί έναν βενζινοκινητήρα σε ρόλο γεννήτριας, ώστε να παρέχει περισσότερη αυτονομία.

Ηλεκτρικό αλλά και με βενζινοκινητήρα

Το Leapmotor B10 REEV κινείται αποκλειστικά από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 218 ίππων, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 18,8 kWh που εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 82 χιλιομέτρων. Όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντιληθεί και ανάλογα το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας, ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων και απόδοσης 50 kW ενεργοποιείται και αναλαμβάνει το ρόλο γεννήτριας για την μπαταρία.

Στην οδήγηση, τo σύστημα δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Η συνδυαστική αυτονομία, σύμφωνα με τη Leapmotor φτάνει τα 900 χιλιόμετρα, ενώ με εκπομπές ρύπων 59 γραμμ./CO2, το αυτοκίνητο απαλλάσεται από πληρωμή τελών κυκλοφορίας και εισέρχεται καθημερινά στο Δακτύλιο.

Οι τιμές του

Στην Ελλάδα, οι τιμές του Leapmotor B10 REEV εκκινούν από 29.623 ευρώ για το εξοπλιστικό επίπεδο Life, ενώ στην πιο πλούσια έκδοση Design, η τιμή ανεβαίνει στα 31.123 ευρώ. Αμφότερες οι εκδόσεις επωφελούνται από έκπτωση 3.000 ευρώ.

Όπως όλα τα Leapmotor, το νέο B10 REEV καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και για 8 (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT/FIAT Professional, Jeep, Abarth).