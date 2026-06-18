Το Xpeng P7+ στην Ελλάδα: Fastback πέντε μέτρων από 40.990 ευρώ

Το Xpeng P7+, το μήκους πέντε μέτρων fastback που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία και τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Τα πρώτα του βήματα στην ελληνική αγορά πραγματοποιεί το νέο Xpeng P7+, ύστερα από τη δημοσιεύση του πλήρους τιμοκαταλόγου του από την ΤΕΧΝΟΚΑΡ, την εταιρεία που εκπροσωπεί επίσης τις Seat και Cupra.

Η νέα προσθήκη στην γκάμα της κινεζικής φίρμας, που μέχρι πρότινος περιελάμβανε τα P6 και Ρ9, είναι ένα fastback αυτοκίνητο με μήκος 5.071 χλστ., πλάτος 1.937 χλστ. και ύψος μόλις 1.512 χλστ., που ξεχωρίζει για την αεροδυναμική του (μόλις 0,211 Cd) και το υψηλό του τεχνολογικό προφίλ, χάρη στη υπερπλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Ευρύχωρο για επιβάτες και αποσκευές

Οι μεγάλες του διαστάσεις του και το μεγάλο μεταξόνιο των 3 μέτρων, προσφέρει πολύ μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Οι πίσω επιβάτες έχουν σχεδόν ένα μέτρο διαθέσιμου χώρου για τα πόδια, ενώ το πόρτ-μπαγκάζ, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2 μέτρα διαθέσιμου μήκους, έχει χωρητικότητα που ξεκινάει από τα 573 λίτρα και μπορεί να φθάσει έως και τα 1.931 λίτρα μέχρι το ύψος της οροφής.

Στο εσωτερικό, το P7+ υιοθετεί τα πρότυπα που έχουμε γνωρίσει από το ανανεωμένο G6, με μια οθόνη 8,8 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια μεγαλύτερη 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment Το παρών δίνει και ένα head up display, καθώς και μια οθόνη 8,0 ιντσών για τους πίσω επιβάτες στην βάση της κεντρικής κονσόλας.

Από 245 έως 503 ίππους

Οι διαθέσιμες εκδόσεις του P7+ έρχονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Η εισαγωγική επιλογή είναι η Standard Range PRO RWD, η οποία συνδυάζεται με μπαταρία υψηλής τάσης 61,7 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα εγκατεστημένο στον πίσω άξονα με απόδοση 245 ίππων (180 kW) και ροπή 450 Nm.

Αυτός εξασφαλίζει στο αμάξωμα των 1.999 κιλών επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δλ. και αυτονομία (με 19άρες ζάντες) που φτάνει βάσει του πρωτοκόλλου WLTP τα 455 χλμ.

Ενδιάμεση επιλογή είναι η Long Range PRO RWD, με το αυτοκίνητο να ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 74,9 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 313 ίππους (230 kW), την ώρα που η αυτονομία του φτάνει τα 530 χλμ. (WLTP).

Στην κορυφή βρίσκεται η Long Range Performance PRO AWD, η οποία ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες συνδυαστικής απόδοσης 503 ίππων (140 kW εμπρός + 230 kW πίσω), που παίρνουν ισχύ από τη μπαταρία των 74,9 kWh και επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 4,3 δλ., προσφέροντας αυτονομία 500 χιλιομέτρων (WLTP).

Το P7+ βασίζεται στην πλατφόρμα SEPA 2.0 Fuyao Architecture της Xpeng αρχιτεκτονικής 800 V, η οποία εξασφαλίζει υπερταχεία φόρτιση 5C, με ισχύ έως και 446 kW, κάτι που σημαίνει ότι για την πλήρωση 10-80%, χρειάζονται μόλις 12 λεπτά.

Οι τιμές

Οι τιμές του νέου Xpeng P7+ αναλυτικά, μαζί με την επιδότηση των 3.000 ευρώ του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: