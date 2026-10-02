Το Opel Corsa GSE, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο παραγωγής της μάρκας σήμερα, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμή από 36.700 ευρώ.

Η Opel ξεκινά επίσημα την παραγγελιοληψία του νέου Corsa GSE. Η νέα έκδοση υψηλών επιδόσεων του δημοφιλούς μικρού αυτοκινήτου της Opel φέρνει την παράδοση των θρυλικών εκδόσεων GSi και OPC στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Μετά το λανσάρισμα του Mokka GSE την περασμένη χρονιά, το νέο Corsa GSE διευρύνει την οικογένεια των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων της Opel και ανεβάζει την εμπειρία GSE σε ένα νέο επίπεδο.

0-100 χλμ./ώρα σε 5,5’’: Το πιο γρήγορο μοντέλο της Opel σήμερα

Το νέο Corsa GSE υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και κορυφαίες επιδόσεις, σε συνδυασμό με την οδηγική απόλαυση της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Με ισχύ 281 ίππους και ροπή 345 Nm, επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5’’, ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής της Opel σήμερα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα. Τον δυναμικό χαρακτήρα του ενισχύει ένα sport ηχητικό προφίλ, το οποίο εξελίχθηκε στο Rüsselsheim αποκλειστικά για το νέο Corsa GSE.

Το Corsa GSE διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, χαμηλωμένο sport πλαίσιο με ειδική ρύθμιση GSE και φρένα υψηλών επιδόσεων Alcon με τετραπίστονες δαγκάνες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης: «Sport», με ειδική ρύθμιση για μέγιστη απόδοση, «Normal» για καθημερινή χρήση και «Eco» για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου των 54 kWh (51 kWh ωφέλιμη χωρητικότητα) προσφέρει αυτονομία έως 374 χλμ. (WLTP), ενώ σε δημόσιο σταθμό ταχείας φόρτισης DC² απαιτούνται περίπου 27 λεπτά για φόρτιση της μπαταρίας από 20% σε 80%.

Corsa GSE: Σχεδίαση που ανεβάζει τους παλμούς

Το νέο Opel Corsa GSE δηλώνει τον χαρακτήρα υψηλών επιδόσεων από την πρώτη ματιά. Οι ειδικά σχεδιασμένοι προφυλακτήρες GSE, οι φαρδύτεροι θόλοι των τροχών, η μαύρη οροφή και η πίσω αεροτομή δημιουργούν μια ξεχωριστή, δυναμική εμφάνιση. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι sport ζάντες 18’’ με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S και οι χαρακτηριστικές κίτρινες δαγκάνες φρένων Alcon.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα υψηλών επιδόσεων με Alcantara και υφασμάτινες επενδύσεις σε ρετρό καρό μοτίβο συνδυάζονται με έντονα πλευρικά στηρίγματα και ενσωματωμένα προσκέφαλα GSE. Οι κίτρινες ζώνες ασφαλείας και οι αντίστοιχες διακοσμητικές ραφές ολοκληρώνουν τη χαρακτηριστική αισθητική GSE.

Υψηλές επιδόσεις στην καθημερινότητα: Πλούσιος βασικός εξοπλισμός με sport χαρακτήρα

Το sport τιμόνι με επένδυση Alcantara, τα αλουμινένια πεντάλ και οι ειδικές ψηφιακές ενδείξεις GSE, με πληροφορίες όπως δυνάμεις G και δεδομένα επιδόσεων, μεταφέρουν τον sport χαρακτήρα και στη θέση του οδηγού.

Παράλληλα, το Corsa GSE διατηρεί την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει το δημοφιλές μικρό μοντέλο της Opel, με χώρο αποσκευών από 267 έως 1.042 λίτρα και πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας 180°, σύστημα πλοήγησης, adaptive cruise control και Keyless Entry & Start. Χάρη στη λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Όσοι θέλουν να γνωρίσουν το αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE μπορούν επισκεφθούν το περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026 στο Metropolitan Expo, όπου θα μπορούν να παραγγείλουν το Corsa GSE, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 36.700 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση).