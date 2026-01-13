Οι τιμές του πισωκίνητου Tesla Model Y Standard Long Range στην Ελλάδα

Το πισωκίνητο Tesla Model Y Standard Long Range που προσφέρει 657 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.
Τον περασμένο Οκτώβριο, η Tesla παρουσίασε το πιο προσιτό Model Y στην Ελλάδα και τώρα, η μάρκα επεκτείνει την γκάμα επιλογών του μοντέλου με μια νέα έκδοση.
Η νέα προσθήκη είναι το πισωκίνητο Model Y Standard Long Range, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από 46.990 ευρώ.
Μεγάλη αυτονομία 657 χλμ. (WLTP)
Με όλες τις χαρακτηριστικές δυνατότητες των Tesla
H νέα έκδοση επωφελείται από τις ενημερώσεις over-the-air, που αναβαθμίζουν συνεχώς το όχημα χωρίς επιπλέον κόστος, διατίθεται επίσης με το Autopilot ως στάνταρ, και είναι έτοιμο, από πλευράς λογισμικού, για να λειτουργήσει με το σύστημα Full Self-Driving (με επίβλεψη), κατόπιν έγκρισης από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.
Διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 46.990€
Ο πλήρης τιμοκατάλογος του Model Y στην Ελλάδα:
– Model Y Standard με πίσω κίνηση: 39.990 ευρώ
– Model Y Premium Long Range με πίσω κίνηση: 49.990 ευρώ
– Model Y Performance: 61.990 ευρώ
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.