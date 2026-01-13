Οι τιμές του πισωκίνητου Tesla Model Y Standard Long Range στην Ελλάδα

Το πισωκίνητο Tesla Model Y Standard Long Range που προσφέρει 657 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Tesla παρουσίασε το πιο προσιτό Model Y στην Ελλάδα και τώρα, η μάρκα επεκτείνει την γκάμα επιλογών του μοντέλου με μια νέα έκδοση.

Η νέα προσθήκη είναι το πισωκίνητο Model Y Standard Long Range, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από 46.990 ευρώ.

Μεγάλη αυτονομία 657 χλμ. (WLTP)

Το Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 12,7 kWh/100 χλμ (WLTP) και υψηλή χωρητικότητα ισχύος φόρτισης 175 kW επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να «γεμίσει» τη μπαταρία με 260 χιλιόμετρα μέσα σε 15 λεπτά. Η συνολική του αυτονομία φτάνει τα 657 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του WLTP.

Με όλες τις χαρακτηριστικές δυνατότητες των Tesla

Όπως όλα τα Tesla, το Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση διαθέτει ως στάνταρ μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών και λειτουργιών, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής για κινητό, Trip Planner με διαθεσιμότητα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μια ποικιλία επιλογών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνονται Phone Key, τηλεχειριζόμενος έλεγχος κλιματισμού, Sentry Mode, Dog Mode και όλες οι χαρακτηριστικές λειτουργίες και δυνατότητες των Tesla.

H νέα έκδοση επωφελείται από τις ενημερώσεις over-the-air, που αναβαθμίζουν συνεχώς το όχημα χωρίς επιπλέον κόστος, διατίθεται επίσης με το Autopilot ως στάνταρ, και είναι έτοιμο, από πλευράς λογισμικού, για να λειτουργήσει με το σύστημα Full Self-Driving (με επίβλεψη), κατόπιν έγκρισης από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 46.990€

Το πισωκίνητο Model Y Standard Long Range κατασκευάζεται στην Ευρώπη για την Ευρώπη στο Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg και είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα στην τιμή των 46.990 ευρώ. Οι παραγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσα σε λίγα λεπτά στον ιστότοπο της Tesla, ενώ οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο πλήρης τιμοκατάλογος του Model Y στην Ελλάδα:

– Model Y Standard με πίσω κίνηση: 39.990 ευρώ

– Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση: 46.990 ευρώ

– Model Y Premium Long Range με πίσω κίνηση: 49.990 ευρώ

– Model Y Premium Long Range με τετρακίνηση: 52.990 ευρώ

– Model Y Performance: 61.990 ευρώ

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.