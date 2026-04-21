Οι τιμές της ήπια υβριδικής Mercedes GLB στην Ελλάδα

Η νέα Mercedes GLB είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα και σε ήπια υβριδικές 48βολτες εκδόσεις που συνεργάζονται, προαιρετικά, με το σύστημα τετρακίνησης 4Matic της premium γερμανικής φίρμας.

Η Mercedes GLB νέας γενιάς ξεκίνησε το εμπορικό της ταξίδι στην Ελλάδα πριν από περίπου δύο μήνες αποκλειστικά με δύο αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα 272 και 354 ίππων, πριν προστεθεί λίγο αργότερα η εισαγωγική έκδοση GLB 200 EQ Technology των 224 PS. Τώρα, η Mercedes ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των ήπια υβριδικών εκδόσεων του πολυτελούς SUV.

Από 163 ίππους και 49.960 ευρώ

Ραχοκοκαλιά όλων των ήπια υβριδικών επιλογών είναι ο νέος 4κύλινδρος 1.500άρης βενζινοκινητήρας, με υψηλό λόγο συμπίεσης 12:1 και μπλοκ από αλουμίνιο με επίστρωση NANOSLIDE® στους κυλίνδρους που συνδυάζεται με 48βολτο σύστημα που αποτελείται από μια μπαταρία με χωρητικότητα 1,3 kWh και έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 30 ίππων. Το ηλεκτρομοτέρ βρίσκεται μέσα στο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε αστικές ταχύτητες.

Η ισχύς της ήπια υβριδικής Mercedes GLB είναι 163 ίπποι και 330 Nm ροπής στις εκδόσεις GLB 200 και GLB 200 4Matic, με τη γκάμα να συμπληρώνεται από τις εκδόσεις GLB 220 και GLB 220 4Matic με ισχύ 190 ίππους και 380 Nm ροπής.

Οι τιμές της ήπια υβριδικής GLB αναλυτικά:

– Mercedes-Benz GLB 200: 49.960 ευρώ

– Mercedes-Benz GLB 200 4Matic: 52.550 ευρώ

– Mercedes-Benz GLB 220: 52.200 ευρώ

– Mercedes-Benz GLB 220 4Matic: 54.200 ευρώ

Οι τιμές της ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLB, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» εκκινούν από 46.550 ευρώ στην έκδοση GLB 200 EQ Technology των 224 ίππων.

Μεγαλύτερη και πιο hi-tech

Η νέα Mercedes GLB έχει μεγαλώσει σε μήκος, πλάτος και μεταξόνιο, προσφέροντας, ακόμη περισσότερους χώρους στους πίσω επιβάτες τόσο για τα πόδια όσο και για κεφάλια τους, παρότι το ύψος, έχει μειωθεί κατά 14 χιλιοστά. Ο χώρος αποσκευών στη νέα GLB μπορεί να μεταφέρει έως από 480 έως 540 λίτρα στην 7θέσια και 5θέσια έκδοση αντίστοιχα, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα πίσω από τους επιβάτες, μεγαλώνει έως τα 1.715 λίτρα.

Εντυπωσιακό είναι το τοπίο μέσα στην καμπίνα, αφού το προαιρετικό MBUX Superscreen με τις τρεις οθόνες: μία οθόνη 10,25 ιντσών για τον οδηγό, μία κεντρική οθόνη 14 ιντσών και μία 14 ιντσών για τον συνοδηγό, τραβάει αμέσως το βλέμμα.

Η χρήση τους γίνεται δυνατή χάρη στο νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), που σηματοδοτεί την έναρξη της τέταρτης γενιάς MBUX, του πρώτου συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εντός αυτοκινήτου που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google, συνδυάζοντας για πρώτη φορά πολλούς AI agents σε ένα ενιαίο οικοσύστημα.