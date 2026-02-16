Οι τιμές του νέου Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα

Το Volkswagen T-Roc δεύτερης γενιάς ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις ισχύος και τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού.

To Volkswagen T-Roc, στη δεύτερη γενιά του, η οποία έχει αυξημένες διαστάσεις, αναβαθμισμένη ποιότητα και υβριδικά σύνολα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα.

Το T-Roc αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες της Volkswagen στην κατηγορία των compact SUV. Από το λανσάρισμά του το 2017 έως σήμερα, έχει ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια παραχθείσες μονάδες, κατακτώντας την πρώτη θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το 2025. Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Πάλμελα της Πορτογαλίας.

Μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο

Το νέο VW T-Roc βασίζεται στην πλατφόρμα MQB evo και διαθέτει εντελώς νέο παρουσιαστικό, εμπνευσμένο τόσο από την ηλεκτρική οικογένεια «ID» όσο και από τα μεγαλύτερα SUV της μάρκας. Με μήκος 4.372 χλστ., η δεύτερη γενιά είναι 120 χλστ. μεγαλύτερη από την προκάτοχό της, ενώ το μεταξόνιο έχει φτάσει στα 2.629 χλστ. (+30 χλστ.), με άμεσα ορατά οφέλη τόσο για τους πίσω επιβάτες όσο και για τον χώρο αποσκευών, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα και πλέον ανέρχεται σε 475 λίτρα (έως 1.350 με πεσμένες τις πίσω θέσεις). Το νέο T-Roc έχει πλάτος 1.828 χλστ. (+9 χλστ.) και ύψος 1.562 χλστ. (+9 χλστ.).

Το εσωτερικό του νέου T-Roc έχει επανασχεδιαστεί πλήρως. Μαλακές επιφάνειες, υψηλής ποιότητας υλικά και πολύ καλή συναρμογή δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον, ενώ το ψηφιακό του προφίλ είναι ενισχυμένο με δύο οθόνες (ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη για το infotainment 10,3 ή 12,9 ιντσών). Το T-Roc μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με Head-Up Display, επιλογή όχι συχνή στην κατηγορία του.

Ήπια υβριδικό με 116 και 150 ίππους

Το T-Roc διατίθεται, αρχικά, με ήπια υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες (eTSI) και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, με μέγιστη απόδοση 116 ή 150 ίππους. Οι δύο mild hybrid εκδόσεις συνεργάζονται με μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια, η οποία παρέχει επιπλέον 14 kW ισχύος και 56 Nm ροπής.

Ο τετρακύλινδρος 1,5 TSI evo2 –η καρδιά όλων των συστημάτων κίνησης του νέου T-Roc– διαθέτει υπερσυμπιεστή VTG, σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων ACTplus, ψεκασμό υψηλής πίεσης έως 350 bar, χιτώνια κυλίνδρων με επικάλυψη πλάσματος και έμβολα με ενσωματωμένα κανάλια ψύξης. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller (πρόωρο κλείσιμο βαλβίδων εισαγωγής με υψηλή συμπίεση), με λόγο λάμδα 1 σε όλο το εύρος λειτουργίας.

Μέσα στο 2026, θα ακολουθήσουν δύο full hybrid συστήματα κίνησης, ανεπτυγμένα από το μηδέν από τη Volkswagen, με απόδοση 100 ή 125 kW και μέγιστη ροπή 306 Nm. Τόσο οι ήπια υβριδικές όσο και οι πλήρως υβριδικές εκδόσεις θα είναι προσθιοκίνητες, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η γκάμα θα εμπλουτιστεί ξανά με τετρακίνητες εκδόσεις (4MOTION), σε συνδυασμό με τον κινητήρα 2,0 TSI, ο οποίος στο μέλλον θα προσφέρεται και ως mild hybrid.

Το νέο T-Roc εξοπλίζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων σε όλες τις εκδόσεις του, μια τεχνική λύση που συναντάται σε ανώτερες κατηγορίες. Το όφελος είναι απτό: καλύτερη επαφή των τροχών με το δρόμο, αυξημένη πρόσφυση στις στροφές, σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και περισσότερη άνεση.

Νέα δομή εκδόσεων

Η γκάμα του νέου T-Roc έχει αναδιοργανωθεί με τέσσερις εκδόσεις να συγκεντρώνουν τις επιλογές εξοπλισμού και πακέτων: Trend, Life, Style και R-Line. Διατίθεται σε έξι αποχρώσεις: Pure White, Wolf Grey, Canary Yellow (νέα), Flamed Red, Celestial Blue και Grenadilla Black, με δυνατότητα διχρωμίας οροφής Black Solid. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να εξοπλιστούν με κοτσαδόρο αντοχής 80 kg, κατάλληλο και για μεταφορά e-bikes.

Οι τιμές του αναλυτικά:

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Trend: 28.590 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 29.790 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 32.290 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG Life: 31.390 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 33.890 ευρώ

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 35.990 ευρώ