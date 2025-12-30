Οι τιμές του υβριδικού Omoda 5 SHS-H των 224 ίππων στην Ελλάδα

Η νέα υβριδική έκδοση του Omoda 5 ενισχύει την παρουσία του μοντέλου στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, χάρη στις γρήγορες επιδόσεις και την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που προσφέρει.

Η γκάμα του Omoda 5 εμπλουτίζεται με μια νέα αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση SHS-H (Super Hybrid System – HEV), η οποία έρχεται να προστεθεί δίπλα στην αμιγώς ηλεκτρική και τη βενζινοκίνητη επιλογή.

Το υβριδικό Omoda 5 συνδυάζει τα θετικά των δύο προαναφερθέντων εκδόσεων, αφού προσφέρει πολύ οικονομικές μετακινήσεις χάρη στη δυνατότητά του να κάνει αρκετά μεγάλες αποστάσεις μόνο με ηλεκτρική ενέργεια και παράλληλα δεν χρειάζεται φόρτιση σε πρίζα.

Αποδίδει 224 ίππους

«Καρδιά» του υβριδικού συστήματος είναι είναι ένας τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων που αποδίδει 143 ίππους και 215 Nm ροπής. Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 PS και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που μεταδίδει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 224 ίππους και τα 295 Nm ροπής.

Η εταιρεία ισχυρίζεται πως η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι χαμηλή στα 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ όσον αφορά τις επιδόσεις, το αυτοκίνητο μπορεί να πετύχει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 7,9 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, να επιταχύνει έως τα 175 χλμ./ώρα.

Σε ανταγωνιστική τιμή για υβριδικό C-SUV

Με αρχική τιμή τα 24.900 ευρώ στο πλούσιο εξοπλιστικό επίπεδο Comfort, το Omoda 5 SHS-H αποτελεί ένα από τα πιο προσιτά οικογενειακά SUV στην Ελλάδα. Η γκάμα εκδόσεων περιλαμβάνει επίσης την -πιο γεμάτη από ανέσεις- έκδοση Premium που κοστίζει 27.500 ευρώ.

Κάθε αγορά Omoda 5 SHS-H συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο έρθει πρώτο), μία από τις μεγαλύτερες της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.