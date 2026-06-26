H τιμή του νέου Audi Q7 στην Ελλάδα

To Audi Q7 νέας γενιάς ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με ήπια υβριδικό V6 πετρελαιοκινητήρα απόδοσης 299 ίππων και τετρακίνηση.

Η Audi ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας το επίσημο εμπορικό λανσάρισμα της τρίτης γενιάς του Q7.

Το μοντέλο, το οποίο θα κατασκευάζεται στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, καταφθάνει ριζικά αναβαθμισμένο, με τη γερμανική μάρκα να δηλώνει ξεκάθαρα πως το νέο της δημιούργημα υπερέχει της απερχόμενης γενιάς σε κάθε τομέα.

Το Q7 διατίθεται ως στάνταρ με πέντε καθίσματα, ωστόσο για πρώτη φορά το μοντέλο διατίθεται ως 6θέσιο (με 2 ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά). Η δημοφιλής 7θέσια διάταξη διατίθεται ακόμη προαιρετικά.

Η καμπίνα του νέου Q7 έχει ανέβει επίπεδο σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το πολυλειτουργικό τετράκτινο τιμόνι, ενώ ακριβώς δίπλα του και ενσωματωμένη μέσα στο ταμπλό είναι τοποθετημένη μια οθόνη αφής που υποστηρίζει το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου. Οθόνη υπάρχει και μπροστά από τον συνοδηγό.

Διαθέσιμο με V6 κινητήρα 299 ίππων

Για το ξεκίνημά του στην ελληνική αγορά, το premium SUV επιστρατεύει έναν ισχυρό V6 πετρελαιοκινητήρα 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 299 ίππους και την εντυπωσιακή ροπή των 630 Nm.

Το σύνολο ενισχύεται από την προηγμένη ήπια υβριδική τεχνολογία MHEV plus, η οποία χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα 24 ίππων και 370 Nm ροπής. Το σύστημα αυτό χαρίζει εξαιρετική ζωντάνια στις χαμηλές στροφές, μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, ενώ επιτρέπει στο Q7 να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για σύντομες περιόδους, όπως κατά τη διαδικασία του παρκαρίσματος ή σε συνθήκες έντονου μποτιλιαρίσματος στην πόλη.

Η ισχύς μεταφέρεται ιδανικά στον δρόμο μέσω του δοκιμασμένου αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων tiptronic και του συστήματος μόνιμης τετρακίνησης quattro με κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 6,0 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 235 χλμ./ώρα. Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, το Q7 με το συγκεκριμένο κινητήρα «καίει» μεταξύ 7,2 και 8,0 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Επιλογές και τιμή

Το αυτοκίνητο γίνεται διαθέσιμο σε 10 χρώματα, ένα απλό άσπρο, 8 μετάλλικά και 1 χρώμα περλέ (γκρι) και μπορεί να συνδυαστεί με 10 σχέδια ζαντών μεγέθους από 20 έως 23 ίντσες, ενώ πολλές είναι οι δυνατότητες εξατομίκευσης τόσο της εξωτερικής εμφάνισης του Q7 όσο και της καμπίνας του.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ορίζει την αρχική λιανική τιμή του μοντέλου στις 109.980 ευρώ.