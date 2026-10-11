Zeekr 9X: Ένα «παλάτι» 5,2 μέτρων και 897 ίππων – Η τιμή του στην Ελλάδα

Η ναυαρχίδα της Zeekr διαθέτει κορυφαίες ανέσεις για έως και 6 επιβάτες, είναι πλούσιο σε τεχνολογία και προσφέρει επιδόσεις supercars. Στο στόχαστρό του είναι τα κορυφαία μεγάλα γερμανικά SUV.

Η κατηγορία των υπερπολυτελών SUV υποδέχεται έναν νέο παίκτη στην ελληνική αγορά, το Zeekr 9X. Σχεδιασμένο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το σουηδικής σχεδιαστικής αισθητικής και προηγμένης τεχνολογίας μοντέλο συνδυάζει την ευρωπαϊκή κομψότητα με την κατασκευαστική αρτιότητα.

Με μήκος που αγγίζει τα 5.239 χιλιοστά, μεταξόνιο 3.169 χιλιοστών, ύψος 1.819 χιλιοστά και βάρος 2,9 τόνων, πρόκειται για ένα πραγματικά γιγαντιαίο SUV που επιβάλλεται με την παρουσία του.

Ηλεκτρικό με range-extender

Στην καρδιά του Zeekr 9X χτυπά το προηγμένο σύστημα Zeekr Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance, το οποίο βασίζεται σε αρχιτεκτονική 900V. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σύνολο με range-extender (EREV), όπου ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 2,0 λίτρων λειτουργεί ως γεννήτρια.

Η συνδυαστική ισχύς των δύο ηλεκτροκινητήρων εκτοξεύεται στους 897 ίππους και τα 935 Nm ροπής, επιτρέποντας στο 9Χ να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 240 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία NMC χωρητικότητας 55,1 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 179 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 737 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η δυνατότητα υπερταχείας φόρτισης DC ισχύος 330 kW επιτρέπει την πλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε μόλις 9,5 λεπτά.

Την κορυφαία οδική συμπεριφορά και άνεση εξασφαλίζει η κλειστή αερανάρτηση δύο θαλάμων με προσαρμοζόμενα ηλεκτρομαγνητικά αμορτισέρ CDC διπλής βαλβίδας, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 2 τόνους.

Γεμάτο οθόνες και ανέσεις

Το εσωτερικό του Zeekr 9X αποτελεί έναν ψηφιακό παράδεισο. Στη θέση του οδηγού δεσπόζει η εντυπωσιακή οθόνη Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 47 ιντσών, η οποία προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες πλοήγησης και ασφάλειας απευθείας στο παρμπρίζ, συμπληρούμενη από ψηφιακό πίνακα οργάνων HD 13 ιντσών.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μια διπλή οθόνη OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3,5K, η οποία υποστηρίζεται από διπλούς επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon 8295 για ακαριαία απόκριση.

Η εμπειρία των πίσω επιβατών απογειώνεται χάρη στην αναδιπλούμενη οθόνη OLED 17 ιντσών ανάλυσης 3K, ενσωματωμένη στην οροφή από μικροΐνες σουέτ. Η οθόνη αυτή αναπτύσσεται ηλεκτρικά και μετακινείται έως και 88 εκατοστά. Επιπλέον, οι επιβάτες της δεύτερης σειράς διαθέτουν μια αφαιρούμενη οθόνη Flexible Magic Control 6,3 ιντσών για τον άμεσο έλεγχο του κλιματισμού, του φωτισμού και των λειτουργιών άνεσης.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται με πλήρη σουίτα ADAS, η οποία βασίζεται σε αισθητήρα LiDAR και τον επεξεργαστή Nvidia Drive Thor για λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης (Highway Navigation Assist) και απομακρυσμένη στάθμευση.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 677 λίτρα, ο οποίος επεκτείνεται έως τα 2.148 λίτρα μέσω των εύχρηστων χειριστηρίων του χώρου φόρτωσης, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg το καθιστά έτοιμο για κάθε περιπέτεια. Κάθε επιφάνεια του Zeekr 9X αναδεικνύει τη χρήση premium υλικών, από τις λεπτομέρειες φυσικού ξύλου Nordic Wood έως τις απαλές επενδύσεις από δέρμα Nappa. Τα ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία της καμπίνας επιλέγονται χειροποίητα με κριτήριο το βάθος των νερών του ξύλου και τη ζεστασιά του φινιρίσματος, ενώ κάθε επιμέρους κομμάτι γυαλίζεται στο χέρι για έως και είκοσι ώρες πριν εγκριθεί για την τοποθέτησή του.

Η τιμή του

Η αρχική τιμή του Zeekr 9X ορίζεται στα 120.500 ευρώ και κάθε αγορά συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα φτάσουν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και οι επόμενες παραδόσεις θα γίνουν το Μάρτιο του 2027.