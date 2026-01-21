Ελληνική αγορά: Άνοδος για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα το 2025

Με άνοδο έναντι του 2024 (4,3% για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά και 15,9% για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά) έκλεισε τη χρονιά που μας πέρασε η συγκεκριμένη αγορά.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 5.057 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι των 4.474 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13%. Από αυτά, τα 2.223 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής, που έχει τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 ο φετινός Δεκέμβριος ήταν ανοδικός κατά 19,6%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 4.227 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα.

Επιβατικά αυτοκίνητα

Το 2025 τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα αρίθμησαν 81.132 ταξινομήσεις, έναντι των 77.147 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3%. Από αυτά, τα 31.983 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 11%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 73.108 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μοτοσικλέτες

Το 2025 οι εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών αρίθμησαν 3.494 ταξινομήσεις, έναντι των 3.918 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας πτώση κατά 10,8%. Από αυτές, οι 880 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, το 2025 ήταν μειωμένο κατά 3,2%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 3.611 εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες. Στο top-10 αυτής της κατηγορίας πρώτη είναι η Yamaha με 683 μονάδες και ακολουθεί η Honda με 614.

Φορτηγά

Το 2025 τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 19.577 ταξινομήσεις, έναντι των 16.891 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, καταγράφοντας άνοδο κατά 15,9%. Από αυτά, τα 5.218 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 6,1%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 18.449 εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά. Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ελαφρά και μεσαία φορτηγά της Mercedes είναι επικεφαλής του top-10 της κατηγορίας, κατέχοντας το 23,5% της συγκεκριμένης αγοράς, με 4.600 ταξινομήσεις.

Λεωφορεία

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 866 ταξινομήσεις το 2025, έναντι των 844 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, εμφανίζοντας άνοδο κατά 2,6%. Από αυτά, τα 383 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2023, το 2025 ήταν μειωμένο κατά 3%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 893 εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία. Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία της Mercedes είναι με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, έχοντας 507 ταξινομήσεις, που μεταφράζονται στο 58,5% της συγκεκριμένης αγοράς.