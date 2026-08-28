To ανανεωμένο Cupra Born ήρθε στην Ελλάδα (+τιμές)

Το ανανεωμένο Cupra Born συνεχίζει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με περισσότερη φινέτσα, πλουσιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό και τιμές από 35.000 ευρώ.

Το Cupra Born λανσαρίστηκε το 2021 ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας και συνέβαλε καθοριστικά στον μετασχηματισμό της εταιρείας στη μετά… Seat εποχή. H ανανεωμένη του έκδοση αποκαλύφθηκε την περασμένη άνοιξη και τώρα, το ηλεκτρικό μικρομεσαίο ανοίγει τα φτερά του στην ελληνική αγορά.

Αναβαθμισμένη σχεδίαση και καμπίνα

Στην ανανεωμένη του έκδοση, το Born υιοθετεί την τελευταία σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, με νέα εμπρός όψη «shark nose», τριγωνικούς προβολείς Matrix LED, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας ενσωματωμένο στην τρισδιάστατη πίσω φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση επικεντρώνεται στην ποιότητα των υλικών, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Ξεχωρίζουν η νέα κεντρική οθόνη αφής 12,9″, ο μεγαλύτερος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25″, το νέο τιμόνι με φυσικά χειριστήρια και οι νέες επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά.

Παράλληλα, το Born προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πρακτικότητας, όπως Vehicle-to-Load (V2L), νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Google AndroidTM, Mobile Device Key, head-up display με προηγμένη απεικόνιση πραγματικότητας και το νέο ηχοσύστημα Sennheiser 10 ηχείων.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων τα Travel Assist, Crossroad Assist, Front Assist και σύστημα Precrash με πίσω ανίχνευση εμποδίων.

Από 190 έως 326 ίππους

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, προσφέρονται τρεις επιλογές. Η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 190 PS και πλαισιώνεται από μπαταρία 58 kWh χημείας LFP για έως και 484 χλμ. αυτονομίας. Ακολουθεί η έκδοση Endurance των 213 ίππων με μπαταρία NMC χωρητικότητας 79 kWh και αυτονομία 627 χλμ., ενώ, σύμφωνα με την Cupra, την ίδια απόσταση περίπου μπορεί να διανύσει και η ισχυρότερη έκδοση VZ των 326 PS που ενσωματώνει και αυτή μπαταρία 79 kWh.

Όσον αφορά την ταχύτητα φόρτισης, η εισαγωγική μπαταρία, εκτός από onboard charger 11 kW, μπορεί να ανεφοδιαστεί με ταχύτητα έως 105 kW εάν συνδεθεί με ταχυφορτιστή, ενώ η ενέργεια της μπαταρίας NMC των 79 kWh μπορεί να αναπληρωθεί με ταχύτητα έως και 183 kW.

Στις διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνονται τα One Pedal Driving και Launch Control, ενώ το πακέτο δυναμικής οδήγησης ενισχύεται με DCC Sport, ESC Sport και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης.

Οι τιμές

Το ανανεωμένο Born προσφέρεται στην Ελλάδα με τιμές που εκκινούν από τα 35.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας την έκπτωση των 2.000 ευρώ που προσφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία της Cupra. Αναλυτικά:

Cupra Born 58 kWh 190 PS: Από 35.000 ευρώ

Cupra Born Endurance 79 kWh 213 PS: 41.000 ευρώ

Cupra Born VZ 79 kWh 326 PS: 47.500 ευρώ

Στις παραπάνω τιμές δεν έχει συμπεριληφθεί η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.