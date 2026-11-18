To Vitara είναι το best-seller μοντέλο στη γκάμα της Suzuki και παράλληλα, ένα από τα πιο δημοφιλή B-SUV της ελληνικής αγοράς.

Αποτελώντας διαχρονικά μία από τις πιο σταθερές αξίες στην κατηγορία των SUV, το Suzuki Vitara έχει καταφέρει να εξελιχθεί από ένα σκληροτράχηλο όχημα εκτός δρόμου στη σημερινή, απόλυτα πολιτισμένη και σύγχρονη εκδοχή του, χωρίς ποτέ να χάσει τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις σε κινητήρες, τεχνολογία και συστήματα άνεσης και ασφάλειας, παραμένει στην πρώτη γραμμή του ανταγωνισμού, με το ελληνικό κοινό να επιβραβεύει έμπρακτα αυτή την πορεία.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο δεκάμηνο του 2026 το Vitara σκαρφάλωσε στην 3η θέση των συνολικών πωλήσεων της απαιτητικής κατηγορίας των B-SUV, καταγράφοντας 4.336 νέες ταξινομήσεις και αποδεικνύοντας πως με τιμή εκκίνησης τα 20.880 ευρώ αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και value for money προτάσεις της αγοράς.

Ήπια υβριδικό με 110 ίππους

Το αναβαθμισμένο Suzuki Vitara σταδιοδρομεί στην ελληνική αγορά, έχοντας ως μοναδική επιλογή τον -αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6e-bis- κινητήρα BoosterJet των 1,4 λίτρων που συνδυάζεται με το σύστημα 48V Mild Hybrid SHVS.

Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, αθόρυβη επανεκκίνηση του κινητήρα και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, εξασφαλίζοντας μειωμένη κατανάλωση και ρύπους.

Ο ήπια υβριδικός κινητήρας αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και 235 Nm ροπής στις 2.000 – 2.500 σ.α.λ. σε όλες τις εκδόσεις.

Μπορεί να συνδυαστεί είτε με 6άρι μηχανικό κιβώτιο με τη μέση κατανάλωση να φτάνει τα 5,3 λτ./100 χλμ., σύμφωνα με τα τεστ WLTP, είτε με νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων που προσφέρει αδιάλειπτη ροή ισχύος κατά τις αλλαγές των σχέσεων και μεγαλύτερη οδηγική άνεση. Με την αυτόματη μετάδοση, η Suzuki ανακοινώνει πως η κατανάλωση φτάνει τα 5,7 λτ./100 χλμ..

Διαθέσιμο και με σύστημα τετρακίνησης

Το Vitara παραμένει ένα από τα λίγα B-SUV πόλης που μπορούν να συνδυαστούν με σύστημα τετρακίνησης (4×4 AllGrip Select), το οποίο παρέχει τέσσερις επιλογές οδήγησης (Auto, Sport, Snow, Lock), προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια σε κάθε έδαφος.

Το σύστημα τετρακίνησης είναι διαθέσιμο τόσο με χειροκίνητο όσο και με το αυτόματο κιβώτιο, με τη μέση κατανάλωση να ανακοινώνεται στα 5,4 και 5,8 λτ./100 χλμ. αντίστοιχα.

Εξοπλισμός και τιμές

Η βασική έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, όπως: Full LED φώτα, 6 αερόσακους, ζάντες αλουμινίου 17″, αυτόματο κλιματισμό, adaptive cruise control, οθόνη infotainment 9’’ με σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας φώτων, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, άνεσης και ασφάλειας κ.α.

Το μεσαίο εξοπλιστικό επίπεδο GL+ περιλαμβάνει επιπλέον φιμέ πίσω παράθυρα, αυτόματο εσωτερικό καθρέπτη, δερμάτινο τιμόνι,πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα, φωτιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού, φωτισμός στο χώρο των ποδιών οδηγού – συνοδηγού, εμπρός υποβραχιόνιο, πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών, σύστημα Αναγνώρισης τυφλού σημείου (BSM), σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA).

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Η κορυφαία GLX προσθέτει δίχρωμες ζάντες αλουμινίου, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας, tweeters, επένδυση θυρών, καθισμάτων και υποβραχιονίου με suede και συνθετικό δέρμα και εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος.

Οι τιμές του αναλυτικά:

Vitara Hybrid 48V 110 PS 2WD Manual

GL: 20.880 ευρώ

GL+: 22.780 ευρώ

GLX: 25.680 ευρώ

Vitara Hybrid 48V 110 PS 4WD Manual

GL+: 26.330 ευρώ

GLX: 29.230 ευρώ

Vitara Hybrid 48V 110 PS 2WD 6AT

GL+: 24.480 ευρώ

GLX: 27.380 ευρώ

Vitara Hybrid 48V 110 PS 4WD 6AT

GL+: 28.030 ευρώ

GLΧ: 30.930 ευρώ

Eργοστασιακή εγγύηση έως και 10 ετών

Κάθε αγορά ενός Suzuki Vitara καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 χλμ) για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος για προστασία από τη σκουριά και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση μπορεί να επεκταθεί έως και τα 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, με την προϋπόθεση της τακτικής συντήρησης του αυτοκινήτου στο επίσημο δίκτυο της μάρκας.