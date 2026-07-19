Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα έγινε φθηνότερο

Το Fiat Grande Panda καλύπτεται από εργοστασιακή 5ετή εγγύηση και στο πλαίσιο του “Fiat Summer Deals” είναι διαθέσιμο με σημαντικό όφελος, όπως και με δωρεάν επιλογή χρώματος.

Το Fiat Grande Panda, το μοντέλο που αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, ενισχύει περισσότερο τον value for money χαρακτήρα του χάρη στην προωθητική ενέργεια “Fiat Summer Deals”.

Για την έκδοση βενζίνης με τους 100 ίππους και το χειροκίνητο κιβώτιο των έξι σχέσεων η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων σε ποικιλία χρωμάτων χωρίς χρέωση, σε προνομιακή τιμή. Η πλειονότητα των συγκεκριμένων οχημάτων είναι στην έκδοση εξοπλισμού Icon, με τιμή που διαμορφώνεται στα 17.990 ευρώ.

Ο εξοπλισμός της Icon περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα.

Ενσωματώνεται, επίσης, σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, λειτουργία αυτόματου φρεναρίσματος, σύστημα ενημέρωσης απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call.

Τον εξοπλισμό ολοκληρώνουν το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, οι αυτόματοι προβολείς LED με πίσω φώτα LED, οι ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και με LED φλας εξωτερικοί καθρέφτες, βαμμένοι μαύροι όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες του αμαξώματος.

Ακόμα ευκολότερη γίνεται η απόκτηση επίσης του Grande Panda Hybrid, επίσης, στην έκδοση Icon, με την έκπτωση να ανέρχεται σε 2.250 ευρώ (σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων), επίσης με δώρο το χρώμα. Οι εκδόσεις Hybrid φέρουν ήπια υβριδικό σύστημα με συνδυαστική μέγιστη ισχύ 110 PS και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις, ενώ έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

To μοντέλο καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή, μεταβιβάσιμη εγγύηση που συμπεριλαμβάνει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.