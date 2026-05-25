To αυτοκίνητο των 15.990 ευρώ που σπάει ταμεία στην Ελλάδα

Με όπλα όπως η χαμηλή τιμή, η πολυετής εγγύηση και οι compact διαστάσεις, το Kia Picanto συνεχίζει να κυριαρχεί στη μικρότερη κατηγορία της αγοράς.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει σήμερα μια πρωτοφανή αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της επιταχυνόμενης στροφής προς την ηλεκτροκίνηση.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η παρουσία προσιτών προτάσεων στην αγορά γίνεται όλο και πιο σπάνια. Το Kia Picanto, με τιμή εκκίνησης τα 15.990 ευρώ, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, προσφέροντας έναν συνδυασμό σύγχρονης τεχνολογίας και χρηστικότητας που το καθιστά τον απόλυτο κυρίαρχο στην κατηγορία του.

Το best seller του 2025 για την κατηγορία του A-segment συνεχίσει το 2026 από εκεί που σταμάτησε. Μετά τους πρώτους 4 μήνες, το Kia Picanto βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατηγορίας του με 971 νέες ταξινομήσεις, αποδεικνύοντας πως η ζήτηση για αυτοκίνητα κάτω των 4 μέτρων συνεχίζει να είναι υψηλή παρά την άνοδο των SUV.

Σπορ αισθητική εντός και εκτός

Το ανανεωμένο Kia Picanto υιοθετεί μια τολμηρή αισθητική, αντλώντας έμπνευση από τη σχεδιαστική φιλοσοφία των μεγαλύτερων SUV της μάρκας. Η νέα μάσκα, με τις επιβλητικές εισαγωγές αέρα και τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν στο επιβλητικό EV9, προσδίδουν στο μικρό μοντέλο μια έντονα δυναμική παρουσία στον δρόμο, η οποία ενισχύεται περαιτέρω στην έκδοση GT Line από τους τροχούς 16 ιντσών και τις σπορ λεπτομέρειες.

Στο εσωτερικό, το Picanto διατηρεί τη σπορ αύρα του εξωτερικού, εστιάζοντας παράλληλα στην πρακτικότητα και τον εξοπλισμό. Παρά τις κόμπακτ διαστάσεις του, προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους για τέσσερις ενήλικες, με επάρκεια σε ύψος και γόνατα, ενώ τα καθίσματα συνδυάζουν την άνεση με την επαρκή πλευρική στήριξη. Ο προσεγμένος σχεδιασμός της καμπίνας ολοκληρώνεται από τις πολυάριθμες θήκες για μικροαντικείμενα, καθιστώντας το μια εξαιρετικά λειτουργική επιλογή για την καθημερινότητα.

Μοναδική επιλογή ο 1,0 λτ. των 68 ίππων

Ενώ στο παρελθόν, το Kia Picanto μπορούσε να συνδυαστεί με κινητήρες βενζίνης 1,2 λίτρων και με τουρμπάτα σύνολα, αυτήν τη στιγμή, η μοναδική διαθέσιμη επιλογή είναι ο ατμοσφαιρικός 1.000άρης κινητήρας απόδοσης 68 ίππων, ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων με μέση κατανάλωση 5,3 λτ./100 χλμ. (WLTP), είτε με αυτόματη μετάδοση που, σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο μετρήσεων, καταναλώνει 5,5 λτ/100 χλμ..

Οι εξοπλιστικές εκδόσεις

Η εισαγωγική έκδοση Optimum περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 6 αερόσακους, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες, ψηφιακό πίνακα οργάνων, cruise control, ζάντες 14 ιντσών και ρεζέρβα, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων, φιμέ κρύσταλλα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, πίσω φώς ομιχλης LED, έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, εργοστασιακούς αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, ψηφιακή έγχρωμη κεντρική οθόνη αφής 8″ υψηλής ανάλυσης, εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης, Bluetooth, 6 ηχεία και μια πλήρη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

To μεσαίο εξοπλιστικό επίπεδο Premium προσθέτει το σύστημα υπενθύμισης πίσω θέσεων, Δερμάτινο τιμόνι τριών ακτίνων με τεχνητό δέρμα, δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων,κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο, διακοσμητικά πλαίσια στο εσωτερικό, διακοσμητικό προστατευτικό στον πίσω προφυλακτήρα σε μαύρο χρώμα και θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων.

Τέλος, η κορυφαία GT Line περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16” με ελαστικά, πίσω δισκόφρενα αντί για ταμπούρα, πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης, φώτα LED μπροστά και πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με πλευρικά φλας, επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα, δερμάτινο τιμόνι τριών ακτίνων D-Cut με τεχνητό δέρμα, sport μεταλλικά πεντάλ και επιπλέον διακοσμητικά στους προφυλακτήρες.

Τιμές και εγγύηση

Οι τιμές για το Kia Picanto στην Ελλάδα εκκινούν από 15.990 ευρώ για το ΜY 2026 και από 16.190 ευρώ για το MY 2027 που περιλαμβάνει επιπλέον in-cabin κάμερα. Σε κάθε περίπτωση, το Picanto επωφελείται από έκπτωση 700 ευρώ.

Picanto 1.0 68ps Optimum: 15.990 ευρώ ή 16.190 ευρώ στο MY 2027

Picanto 1.0 68ps Premium: 16.690 ευρώ ή 16.890 ευρώ στο MY 2027

Picanto 1.0 68ps GT-LINE: 18.590 ευρώ ή 18.790 ευρώ στο MY 2027

Picanto 1.0 68ps Optimum AUTO: 16.890 ευρώ ή 17.090 ευρώ στο MY 2027

Picanto 1.0 68ps Premium AUTO: 17.590 ευρώ ή 17.790 ευρώ στο MY 2027

Picanto 1.0 68ps GT-LINE AUTO: 19.490 ευρώ ή 19.690 ευρώ στο MY 2027

Ατού του Picanto είναι πως κάθε αγορά, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο έρθει πρώτο), η οποία είναι δωρεάν και μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα συντηρείται τακτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης.