Το B-SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Κοστίζει στην Ελλάδα 21.528 ευρώ

Στην ελληνική αγορά, υπάρχει ένα B-SUV που προσφέρει μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ ακόμη και από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Τα Β-SUV (ή μικρά SUV) αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις για τους οδηγούς. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις τους, ελίσσονται με αξιοσημείωτη ευκολία στους δρόμους των μεγαλουπόλεων και βρίσκουν θέση στάθμευσης εκεί που τα μεγαλύτερα οχήματα αδυνατούν να προσεγγίσουν, ενώ παράλληλα, έχοντας αποτινάξει τη «ρετσινιά» των οχημάτων περιορισμένων δυνατοτήτων, προσφέρουν υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, κορυφαία συστήματα ασφαλείας και ευχάριστη οδηγική συμπεριφορά.

Παρόλο που δεν είναι προσανατολισμένα στη μεταφορά μεγάλου όγκου αποσκευών, υπάρχει ένα B-SUV που προσφέρει χώρο αποσκευών που ξεπερνά ακόμη και αυτόν που προσφέρουν SUV ανώτερων κατηγοριών. To αυτοκίνητο αυτό είναι το Ford Puma.

Το κορυφαίο πορτμπαγκάζ της κατηγορίας

Χάρη στην έξυπνη διαμόρφωση του αμαξώματος και το καινοτόμο MegaBox, ο χώρος αποσκευών του Ford Puma φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους η μέγιστη χωρητικότητα αγγίζει τα 1.126 λίτρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Το μοναδικό MegaBox έρχεται να προσθέσει έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά αθλητικού ή «βρώμικου» εξοπλισμού, ογκωδών αντικειμένων ή ακόμα περισσότερων αποσκευών. Ο συνολικός χώρος αποσκευών λοιπόν αγγίζει την τιμή των 536 λίτρων, νούμερο που το φέρνει στην πρώτη θέση της λίστας με τα B-SUV που έχουν το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ.

Μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ το Ford Puma Gen-E

O διαθέσιμος χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του Ford Puma Gen-Ε, όπως και στο «θερμικό» αδελφάκι του, δεν περιορίζεται από τις φυσικές διαστάσεις ενός κλασικού χώρου αποσκευών, αφού στο κάτω μέρος του υπάρχει ένας επιπλέον χώρος αποθήκευσης, γνωστός ως GigaBox.

Το αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford αξιοποιεί ιδανικά την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης του κινητήρα και προσθέτει επιπλέον τα 145 λίτρα αποθηκευτικού χώρου του GigaBox στο πίσω μέρος του (+65 λίτρα σε σχέση με το MegaBox των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης). Έτσι, ο συνολικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης κάτω από την πίσω πόρτα του Puma Gen-E φτάνει έως τα 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση, φορτωμένο μέχρι το ύψος της οροφής (ή εναλλακτικά 523 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση αν είναι φορτωμένο έως το ύψος των καθισμάτων).

Οι χώροι αποσκευών δεν σταματούν εδώ. Ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος frunk 43 λίτρων υπάρχει κάτω από το εμπρός καπό του Puma Gen-E. Ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, του τριγώνου, του φαρμακείου και του πυροσβεστήρα, ο χώρος αυτός απελευθερώνει ακόμα περισσότερο χώρο στο πορτ-παγκάζ και επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευσή του.

Συμπεριλαμβανομένου του frunk λοιπόν, συνολικά έως 617 λίτρα όγκου αποσκευών φορτωμένο μέχρι το ύψος της οροφής (566 λίτρα μέχρι την εταζέρα) μπορούν να χωρέσουν μέσα στο Puma Gen-E και αυτό χωρίς να περιοριστεί καθόλου ο διαθέσιμος χώρος και η άνεση των πίσω επιβατών.

Οι τιμές του Ford Puma στην Ελλάδα

Το Puma συνεχίζει να διατίθεται στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή τα 21.528 ευρώ για την έκδοση με τον ήπια υβριδικό 1.000άρη κινητήρα των 125 ίππων όταν συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Titanium. Από 24.396 ευρώ κοστίζει η ST-Line, από 27.674 ευρώ η ST-Line X, ενώ για το Puma ST των 170 ίππων απαιτούνται 37.380 ευρώ.

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Όσον αφορά το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, οι τιμές, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, εκκινούν από τα 27.451 ευρώ στην έκδοση Style.