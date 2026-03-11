Το BYD Atto 3 Evo έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να δώσει συνέχεια στην επιτυχία του best-seller ηλεκτρικού C-SUV, το οποίο προβάλλει πιο ικανό από ποτέ.

Το 2025 η BYD κυριάρχησε στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων επί ελληνικού εδάφους, με το Atto 3 να έχει καθοριστική συμβολή, δεδομένου ότι αποτέλεσε το best-seller ηλεκτρικό C-SUV.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να δώσει συνέχεια στην επιτυχία του μοντέλου και για το σκοπό αυτό λανσάρει στην ελληνική αγορά το νέο Atto 3 Evo. Το μοντέλο έχει μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη ισχύ, ταχύτερη φόρτιση και τετρακίνητη έκδοση διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα και τον πλούσιο εξοπλισμό που καθιέρωσαν το απερχόμενο μοντέλο ως κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην κατηγορία του.

Μεγαλύτερη αυτονομία, ισχυρές επιδόσεις

Το νέο Atto 3 Evo διατίθεται με αναβαθμισμένη μπαταρία 74,8 kWh και στις δύο εκδόσεις, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW, που επιτρέπει τον ανεφοδιασμό από 10% σε 80% σε περίπου 25 λεπτά.

Η πισωκίνητη έκδοση Design RWD αποδίδει 313 PS και 380 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει τα 510 χιλιόμετρα, που σε αστικές συνθήκες διαμορφώνεται στα 710 χιλιόμετρα.

Η τετρακίνητη έκδοση Excellence AWD, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική ισχύ 449 ίππων, προσφέρει ακόμη πιο δυναμικές επιδόσεις και αυξημένη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη. Τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται από στάση σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα. Τα 560 Nm ροπής είναι αρωγός στις επιταχύνσεις εν κινήσει, ενώ η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει τα 470 χιλιόμετρα.

Η νέα αρχιτεκτονική e–Platform 3.0 χρησιμοποιεί την μπαταρία Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP). Η τοποθέτηση της μπαταρίας αξιοποιεί την τεχνολογία Cell-to-Body (είναι μέρος του πλαισίου, με το άνω κάλυμμά της να λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα των επιβατών) συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, και ταυτόχρονα καλύτερη διαρρύθμιση του χώρου.

Συνέπεια της νέας αρχιτεκτονικής είναι ότι ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 50 λίτρα, φθάνοντας τα 490 λίτρα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πλέον ένας νέος αποθηκευτικός χώρος («frunk») 101 λίτρων.

Περισσότερος χώρος στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό του Atto 3 Evo, η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενισχύοντας ουσιαστικά την αίσθηση ευρυχωρίας στο εμπρός μέρος της καμπίνας, μαζί με τα νέα, πιο ανατομικά, καθίσματα. Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και τα ποιοτικά υλικά αναβαθμίζουν την αίσθηση τεχνολογίας και φινιρίσματος, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που σπάνια συναντώνται στην κατηγορία, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Παράλληλα, το εξελιγμένο σύστημα infotainment με οθόνη 15,6 ιντσών (τη μεγαλύτερη στην κατηγορία) ενσωματώνει λειτουργίες Google και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση και εκτέλεση σύνθετων εντολών.

Το BYD Atto 3 Evo είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις. Η έκδοση Design RWD κοστίζει 39.990 ευρώ, ενώ με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 3.000 ευρώ, καθώς και της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 33.990 ευρώ.

Αντίστοιχα η έκδοση Excellence AWD κοστίζει 42.990 ευρώ, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 36.990 ευρώ (περιλαμβάνει Electric Bonus και επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

Στον στάνταρ εξοπλισμό των εκδόσεων Design & Excellence, εκτός από το πλήρες πακέτο βοηθημάτων οδήγησης, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται:

LED φώτα εμπρός & πίσω με αυτόματη ενεργοποίηση

18” ζάντες αλουμινίου με διάσταση ελαστικών 235/50

7 αερόσακοι

Ηλεκτρικό άνοιγμα της θύρας χώρου αποσκευών

Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι

Ambient ατμοσφαιρικός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας επιβατών

Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών

Πίνακας οργάνων 8,8″ & οθόνη αφής infotainment 15,6″ (περιλαμβάνει πλοήγηση)

Ασύρματη φόρτιση Smartphone 50W

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός & πίσω

Πανοραμική κάμερα 360°

Αντλία θερμότητας

Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Η έκδοση Excellence σε σχέση με την έκδοση Design -εκτός της τετρακίνησης και της μεγαλύτερης συνδυαστικής ισχύος- περιλαμβάνει επιπλέον Head-up display, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Το BYD Atto 3 Evo συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).