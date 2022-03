To Citroen Ami στην Ελλάδα – Τιμές

Από τις 8 Μαρτίου το Citroen Ami είναι διαθέσιμο στη χώρα μας και απευθύνεται σε όλο το αγοραστικό κοινό, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε είναι εταιρικοί πελάτες.

Το όχημα μικροκινητικότητας έχει δημιουργήσει μία νέα κατηγορία στην αγορά μέσω των διακριτικών του χαρακτηριστικών: προσβασιμότητα (από την ηλικία των 16 ετών στην Ελλάδα) και τιμή, συμπαγείς διαστάσεις που διευκολύνουν την οδήγηση και το παρκάρισμα, ενώ μπορεί να μεταφέρει άνετα δύο άτομα. Η φόρτισή του είναι απλοποιημένη, καθώς σε μόλις τρεις ώρες μέσω μιας κανονικής/οικιακής πρίζας 220V επανακτά την πλήρη αυτονομία του, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η προστασία που προσφέρει από κακές καιρικές συνθήκες και ατυχήματα, έχοντας παράλληλα και αξιαγάπητη προσωπικότητα.

Το Citroën Ami είναι ένα δημοφιλές φαινόμενο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και premium gadget. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού, η οποία μέσα σε λίγους μήνες έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η επιτυχία του Ami στην Ευρώπη, με πάνω από 14.000 παραγγελίες από την πρώτη στιγμή της παρουσίασής του με το 80% των πελατών να είναι νέοι στη Citroën. Η Citroën Hellas κατάφερε να είναι ο πρώτος εισαγωγέας στην Ευρώπη που θα εμπορεύεται το Ami. Από τις 8 Μαρτίου το Ami είναι διαθέσιμο στη χώρα μας και απευθύνεται σε όλο το αγοραστικό κοινό, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε είναι εταιρικοί πελάτες.

Ένα ολόκληρο σύστημα αναπτύχθηκε ειδικά για το Ami, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλήρως ψηφιακό ταξίδι πελατών, από την online ανακάλυψη, έως την αγορά και την παράδοσή του. Εξίσου σημαντικά είναι και τα test drive που προσφέρονται, μαζί με τα κανάλια διανομής/αντιπροσωπείες Citroën που φτάνουν σε ένα εξόχως κολακευτικό νούμερο. Ακόμη πιο κολακευτική είναι και η τιμή εκκίνησης του οχήματος που ανέρχεται στις 6.500 με το πρόγραμμα της κρατικής επιδότησης Κινούμαι Ηλεκτρικά, ενώ για νέους κάτω από 29 ετών η κρατική επιδότηση αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ και η τελική τιμή του οχήματος δε ξεπερνά τις 5.500 ευρώ.

Η Citroën προσφέρει στους επαγγελματίες το My Ami Cargo, μια έξυπνη λύση ηλεκτρικής διανομής, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα του Ami. O συνολικός όγκος φόρτωσης ξεπερνά τα 400 λίτρα και το ωφέλιμο φορτίο φθάνει τα 140 κιλά, χάρη στον βελτιστοποιημένο μεταβλητό διαθέσιμο χώρο που καταλαμβάνει τη θέση του συνοδηγού. Αυτή η νέα ηλεκτρική πρόταση αποτελεί μια ευέλικτη και μοντέρνα απάντηση στις νέες ανάγκες κινητικότητας τοπικών εταιρειών για διανομές και παραδόσεις προϊόντων, εμπόρων, τεχνιτών, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, τοπικών αρχών και διοικήσεων, ακόμη και κατασκευαστών.

Η φόρτιση είναι εύκολη σε μόλις 3 ώρες σε μια τυπική/οικιακή πρίζα, ενώ δεδομένη είναι η ξεκούραστη μετακίνηση χάρη στην ηλεκτρική υπόσταση του μοντέλου και το ιδιαίτερα περιορισμένο κόστος χρήσης. Η καινοτόμος ψηφιακή εμπειρία που εξελίχθηκε για το Ami μέσω του ξεχωριστού site πωλήσεων, θα είναι ανοιχτή στο My Ami Cargo με τις σχετικές προσφορές και υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους τους επαγγελματίες. Το My Ami Cargo προσφέρεται στην ελκυστική τιμή των 6.800 ευρώ, με το όφελος της κρατικής επιδότησης Κινούμαι Ηλεκτρικά.

CITROEN AMI – TIMEΣ

Ami One: 9.500 ευρώ

My Ami Orange: 9.900 ευρώ

My Ami Khaki: 9.900 ευρώ

My Ami Grey:9.900 ευρώ

My Ami Blue: 9.900 ευρώ

My Ami Cargo: 9.800 ευρώ

Οι εκδόσεις Μy Ami Pop και My Ami Vibe θα είναι διαθέσιμες το δεύτερο εξάμηνο του 2022 (δείτε τις εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Citroen Ami)