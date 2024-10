Το Cupra Tavascan στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το Cupra Tavascan, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupe της εταιρείας και το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μετά το Born, είναι ήδη στη χώρα μας και θα πραγματοποιήσει την πανελλήνια πρεμιέρα του στην έκθεση «Auto Athina».

Το Cupra Tavascan, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupe της εταιρείας και το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μετά το Cupra Born, είναι ήδη στη χώρα μας και θα κάνει το πανελλαδικό του ντεμπούτο σε λίγες ημέρες στην έκθεση αυτοκινήτου «Auto Athina», που θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expoαπό το Σάββατο 5 Oκτωβρίου έως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024.

Το Cupra Tavascan χαρακτηρίζεται από μία εντυπωσιακή σχεδιαστική γλώσσα με σπορ αναλογίες, καταρρίπτει τους συμβατικούς κανόνες και έρχεται να οδηγήσει την Cupra σε μία μεγαλύτερη κατηγορία, όπως είναι αυτή των D-SUV, απευθυνόμενη σε μία νέα γενιά οδηγών. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: 77 KWh 286 PS Endurance & 77 KWh 340 PS VZ 4WD, ενώ εξασφαλίζει αυτονομία έως 568 km, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση και τις επιδόσεις.

To νέο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών της εταιρείας, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διατίθεται στη χώρα μας με τιμή εκκίνησης στα 48.990€ ή 39.990€ μετά την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

«Το Cupra Tavascan αντιπροσωπεύει το όνειρό μας που έγινε πραγματικότητα, ο πρώτος ήρωας μιας νέας εποχής. Είναι ένα όχημα που συμβολίζει το επαναστατικό μας πνεύμα και στηρίζει την αλλαγή, δήλωσε ο Ignasi Prieto, Chief Brand Officer Cupra.

Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται και η νέα διαφημιστική καμπάνια του Cupra Tavascan «One of them, one of us» η οποία απευθύνεται σε όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες και τολμούν να ονειρευτούν. Το Cupra Tavascan πρωταγωνιστεί μαζί με την αμερικανίδα τραγουδίστρια Willow Smith σε μία καμπάνια, προσκαλώντας την Cupra Tribe να αμφισβητήσει το status quo. Γυρισμένη σε σουρεαλιστικές τοποθεσίες, η καμπάνια δείχνει μοναδικά σημεία όπου ζουν ασυνήθιστα άτομα, που τολμούν στη διαφορετικότητα. Οι εικόνες δίνουν έμφαση στη μοναδικότητα του μοντέλου, υπογραμμίζοντας την οδηγική εμπειρία και την απόδοση.

Oι τιμές πώλησης του Cupra Tavascan, πριν την επιδότηση που προσφέρει το κρατικό πρόγραμμα υποστήριξης αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων «Kινούμαι Ηλεκτρικά», έχουν ως εξής