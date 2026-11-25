Τι σημαίνει πραγματικά η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών, πόσο επηρεάζει την ασφάλειά τους και ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να καθορίζουν την επιλογή των οδηγών;

Όταν έρχεται η ώρα της αντικατάστασης των ελαστικών, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουν πολλοί οδηγοί είναι πόσο πρόσφατη είναι η ημερομηνία παραγωγής τους. Η αναζήτηση του ελαστικού με το πιο «φρέσκο» DOT έχει σχεδόν καθιερωθεί ως βασικό κριτήριο αγοράς, μιας και η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι ένα ελαστικό που κατασκευάστηκε πριν από μερικούς μόλις μήνες είναι αυτομάτως ασφαλέστερο από ένα αντίστοιχο που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα.

Είναι όμως πράγματι έτσι;

Η συγκεκριμένη αντίληψη βασίζεται σε μια παρανόηση γύρω από τον ρόλο του DOT και τη διαδικασία γήρανσης των ελαστικών. Μάλιστα, στοιχεία από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα αποκαλύπτουν ένα σημαντικό κενό όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών. Ενώ το 94% των οδηγών θεωρεί σημαντική την ηλικία ενός ελαστικού κατά την αγορά του, μόλις το 37% γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει η σήμανση DOT και πώς αυτή συνδέεται με την ασφάλεια και τις επιδόσεις του. Παράλληλα, λιγότερο από το ένα τρίτο γνωρίζει τις επίσημες συστάσεις σχετικά με τη γήρανση των ελαστικών.

Τι σημαίνει πραγματικά το DOT;

Η συγκεκριμένη σήμανση, η οποία βρίσκεται στην πλαϊνή εξωτερική επιφάνεια του ελαστικού, προέρχεται από τον αμερικανικό οργανισμό Department of Transportation, με τα τέσσερα ψηφία του κωδικού να αποκαλύπτουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής. Για παράδειγμα, η ένδειξη 3525 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 35η εβδομάδα του 2025.

Πρόκειται, επομένως, για μια πληροφορία που προσδιορίζει με ακρίβεια τον χρόνο παραγωγής – όχι όμως και την πραγματική κατάσταση του ελαστικού. Το DOT δεν αποτελεί δείκτη φθοράς, ούτε πιστοποιεί τις επιδόσεις του όσον αφορά την πρόσφυση που παρέχει ή το φρενάρισμα. Με άλλα λόγια, η ημερομηνία κατασκευής από μόνη της δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η ασφάλεια που προσφέρει ένα ελαστικό.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι τα ελαστικά, όταν αποθηκεύονται σωστά, μπορούν να διατηρήσουν τις ιδιότητές τους για χρόνια. Η κατάλληλη αποθήκευση προϋποθέτει ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες, πηγές όζοντος και χημικές ουσίες. Τέτοιες συνθήκες μπορούν να εξασφαλιστούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διανομής ενός ελαστικού – από την παραγωγή μέχρι την πώληση.

Αντίθετα, η γήρανση που επηρεάζει ουσιαστικά τις επιδόσεις ενός ελαστικού συνδέεται κυρίως με τη στιγμή που τοποθετείται στο αυτοκίνητο και ξεκινά να χρησιμοποιείται. Η θερμότητα, το φορτίο, οι συνθήκες οδήγησης και το περιβάλλον στο οποίο κινείται το όχημα αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστασή του με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών (ETRTO) επισημαίνει ότι η γήρανση δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποκλειστικά βάσει της ημερομηνίας παραγωγής.

Ποια είναι τα πραγματικά κριτήρια επιλογής;

Από τη στιγμή που τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο, οι επιδόσεις τους έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια. Η απόσταση ακινητοποίησης, η πρόσφυση και η δυνατότητα διατήρησης του ελέγχου σε διαφορετικές συνθήκες οδοστρώματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητά τους.

Ειδικά σε βρεγμένο οδόστρωμα, η ικανότητα φρεναρίσματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να εξετάζει κανείς πριν από την αγορά. Εξίσου σημαντική είναι η συμπεριφορά τους σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η αντοχή τους στον χρόνο και η συνολική αξιοπιστία τους.

Χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών είναι η ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών, μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να ενημερωθεί για την επίδοση στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα, την αντίσταση κύλισης που συνδέεται με την κατανάλωση καυσίμου, καθώς και τον θόρυβο. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL. Παράλληλα, οι ανεξάρτητες δοκιμές από οργανισμούς προσφέρουν χρήσιμα συγκριτικά στοιχεία για τη συμπεριφορά διαφορετικών ελαστικών.

Σημαντικό κριτήριο αποτελεί επίσης η διάρκεια ζωής. Ένα ελαστικό που διατηρεί τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμβάλλει τόσο στην οικονομία όσο και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πότε τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται;

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής τους, τα ελαστικά χρειάζονται τακτικούς ελέγχους. Οι ειδικοί του κλάδου συνιστούν την επιθεώρησή τους από επαγγελματία τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν εμφανή σημάδια φθοράς. Μετά τα πρώτα πέντε χρόνια χρήσης, οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγαμτοποιούνται συχνότερα, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αλλοιώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια.

Επιπλέον, η προληπτική αντικατάσταση συνιστάται περίπου δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής, ακόμη και στην περίπτωση που το ελαστικό δείχνει εξωτερικά σε καλή κατάσταση. Η σύσταση αυτή αφορά και το εφεδρικό ελαστικό, το οποίο συχνά παραμένει ξεχασμένο στο πορτμπαγκάζ.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επιλογή ελαστικών χρειάζεται να βασίζεται σε ουσιαστικά κριτήρια και όχι σε μία μεμονωμένη ένδειξη όπως το DOT. Η ημερομηνία παραγωγής είναι αναμφίβολα μια χρήσιμη πληροφορία, ωστόσο όμως δεν αποτελεί από μόνη της μέτρο ασφάλειας. Εκείνο που έχει πραγματική σημασία είναι η κατάσταση του ελαστικού, οι επιδόσεις του και η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής οδήγησης.

Στο πλαίσιο της ανάγκης για πληρέστερη ενημέρωση των οδηγών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, η Michelin υλοποιεί μια ενημερωτική καμπάνια που εξηγεί τον πραγματικό ρόλο του DOT και επιχειρεί να καταρρίψει τις εσφαλμένες αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών.