Το Fiat Panda έγινε φθηνότερο – Πόσο κοστίζει με τη νέα προσφορά

Το ιταλικό αυτοκίνητο πόλης διατίθεται με σημαντικό όφελος που καθιστά ευκολότερη την απόκτησή του.

Ακόμα πιο ελκυστική γίνεται η απόκτηση του Fiat Panda Hybrid, χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Πλέον, για έναν ικανό αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων μπλε ή λευκού χρώματος, η εισαγωγική τιμή της έκδοσης Urban ανέρχεται σε 14.990 ευρώ, ενώ συνοδεύεται με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων με πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, καθώς και πακέτο συστημάτων ADAS για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών.

Ενσωματώνονται επίσης κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Διαθέσιμη εξακολουθεί να είναι και η έκδοση Cross, με τιμή 16.990 ευρώ. Το Panda Cross ξεχωρίζει από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες, τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά και τις ποδιές εμπρός και πίσω, καθώς επίσης από τα φώτα ημέρας LED, τους τροχούς 15” και τα σκούρα τζάμια στις πίσω πόρτες.

Η λίστα του εξοπλισμού τεχνολογίας περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη οθόνη αφής με διαγώνιο 7” στο ταμπλό, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το «παρών» δίνουν ο αισθητήρας φωτός/βροχής και η αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων.

Τόσο στην έκδοση Urban όσο και στην Cross, το Panda κινείται από υβριδικό σύστημα με πρωταγωνιστή 3κύλινδρο 1.000άρη βενζινοκινητήρα 70 PS που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων προς όφελος της μέγιστης οικονομίας καυσίμου.

Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 225 λίτρα, η κατανάλωση περιορίζεται σε 4,0 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τα 113 γρ./χλμ.