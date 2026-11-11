To φθηνότερο full hybrid B-SUV – Το έχουν παραγγείλει 163.000 οδηγοί σε 10 μήνες

Ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στην Ευρώπη απέκτησε πρόσφατα full hybrid έκδοση, η οποία τοποθετείται πολύ ανταγωνιστικά στην ελληνική αγορά.

Το Sandero – και η crossover έκδοχή του με όνομα Stepway – αποτελεί ένα εμβληματικό αυτοκίνητο στη γκάμα της Dacia γιατί αντικατοπτρίζει πλήρως τη value for money φιλοσοφία της. Δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφει εντυπωσιακές εμπορικές επιδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο έχει αναδειχθεί πρώτο σε πωλήσεις στην Ευρώπη μέχρι τον Αύγουστο με 145.424 ταξινομήσεις, ενώ μετά τον Οκτώβριο βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 162.971 αυτοκίνητα, μόλις 5.000 μονάδες πίσω από το Tesla Model Y, διατηρώντας όμως παράληλλα την κορυφή ανάμεσα στα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Για να ενισχύσει την εξαιρετική εμπορική πορεία των πωλήσεων του Sandero, η Dacia προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της γκάμας της, εντάσσοντας μια ολοκαίνουργια επιλογή στη φαρέτρα των κινητήριων συνόλων.

Ο λόγος για το πλήρως υβριδικό σύνολο των 155 ίππων, μια τεχνολογία που ενσωματώνουν ήδη με επιτυχία τα μεγαλύτερα μοντέλα της εταιρείας, όπως το Bigster, το Jogger και το Duster.

«Καίει» 4,3 λτ./100 χλμ. και αποδίδει 155 ίππους

Στην καρδιά του νέου full hybrid συστήματος βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,8 λίτρων με καδένα, ο οποίος αποδίδει 109 ίππους και 172 Nm ροπής. Το μηχανικό αυτό σύνολο συνεργάζεται στενά με έναν ηλεκτροκινητήρα 49 ίππων και 205 Nm ροπής, μια μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh, καθώς και ένα προηγμένο αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών (multi-mode).

Η συνδυαστική ισχύς των 155 ίππων χαρίζει στο crossover εξαιρετικές επιδόσεις, με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που οι ρεπρίζ στο εύρος 80-120 χλμ./ώρα απαιτούν μόλις 6,1 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Παρά τις γρήγορες επιδόσεις, το πλήρως υβριδικό Sandero Stepway προσφέρει παράλληλα εντυπωσιακά υψηλή οικονομία καυσίμου. Η Dacia ανακοινώνει ότι η μέση κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 4,3 και 4,6 λτ./100 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα περιορίζονται στα 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Τιμές και εξοπλισμός

Στην ελληνική αγορά, το Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 τοποθετείται ως το πιο προσιτό full hybrid B-SUV, διαθέσιμο σε δύο πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις. Η εισαγωγική αλλά μεσαία στη συνολική γκάμα έκδοση Expression ξεκινά από τις 21.900 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση Extreme διατίθεται από 22.900 ευρώ.

Το επίπεδο εξοπλισμού της έκδοσης Expression είναι ιδιαίτερα υψηλό, προσφέροντας σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων και βροχής, ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους καθρέπτες, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, καθώς και έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών με ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, Bluetooth, τέσσερα ηχεία και δύο θύρες USB Type-C.

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Η εξωτερική εικόνα και η πρακτικότητα συμπληρώνονται από τις ράγες οροφής και τις ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ενώ το μοντέλο εξοπλίζεται με μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Η νέα full hybrid επιλογή έρχεται να ολοκληρώσει τη γκάμα του Sandero Stepway στην Ελλάδα, όπου το αυτοκίνητο διατίθεται επίσης σε εκδόσεις βενζίνης με τιμή από 17.350 ευρώ και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου με υγραέριο (LPG) από 18.900 ευρώ.

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της Dacia, το Sandero Stepway Hybrid 155 καλύπτεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χιλιόμετρα, καθώς και από 6 χρόνια εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Το βιβλίο παραγγελιών έχει ήδη ανοίξει, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στους δρόμους τις πρώτες εβδομάδες του 2027.