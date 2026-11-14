Αυτό είναι το φθηνότερο SUV με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Έχει πορτμπαγκάζ 510 λίτρων

Το αυτόματο κιβώτιο κάνει –ομολογουμένως– την οδήγηση στην πόλη πιο ξεκούραστη και δεν είναι λίγοι όσοι το θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση όταν αναζητούν ένα καινούργιο αυτοκίνητο.