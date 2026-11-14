Αυτό είναι το φθηνότερο SUV με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Έχει πορτμπαγκάζ 510 λίτρων

Το αυτόματο κιβώτιο κάνει –ομολογουμένως– την οδήγηση στην πόλη πιο ξεκούραστη και δεν είναι λίγοι όσοι το θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση όταν αναζητούν ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
Η οδήγηση μέσα στην πόλη έχει μετατραπεί σε μια καθημερινή δοκιμασία. Σε αυτό το περιβάλλον, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μια ευκολία που διευκολύνει την… ζωή των οδηγών, αφού δεν χρειάζεται να κρατούν το ένα χέρι τους πάνω από τον επιλογέα ταχυτήτων, ούτε να κουράζουν το αριστερό τους πόδι, πατώντας τον συμπλέκτη.
Για όσους αναζητούν αυτή την άνεση στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV και παράλληλα θέλουν να ξοδέψουν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές.
Ηλεκτρικό Leapmotor B03X από 19.990 ευρώ
Η Leapmotor, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς και στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Stellantis, λάνσαρε στην Ελλάδα, σχετικά πρόσφατα, το B03X.
Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει αυτήν τη στιγμή τον τίτλο του φθηνότερου μοντέλου με δύο πεντάλ στην Ελλάδα. Με αρχική τιμή που διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ στην έκδοση Life, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ και την τρέχουσα προωθητική ενέργεια των 2.500 ευρώ, το B03X αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τη χρήση του συμπλέκτη.
Με μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,81 μέτρα και ύψος 1,64 μέτρα, ελίσσεται με άνεση στους στενούς δρόμους, ενώ το μεταξόνιο των 2,61 μέτρων εξασφαλίζει μια εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα για τους επιβάτες.
Το ισχυρότερο σημείο της χωροταξικής του σχεδίασης είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος αγγίζει τα 510 λίτρα. Μάλιστα, περιλαμβάνει το καινοτόμο διαμέρισμα «Leap Box» χωρητικότητας 105 λίτρων κάτω από το δάπεδο, το οποίο είναι αδιάβροχο και πλενόμενο, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο συνολικός όγκος εκτοξεύεται στα 1.605 λίτρα.
Η εισαγωγική έκδοση των 19.990 ευρώ του B03X φέρει μπαταρία 39,8 kWh και ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 177 ίππους, προσφέροντας αυτονομία 292 χιλιομέτρων κατά WLTP. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα.
Παράλληλα, η διαδικασία φόρτισης είναι ταχύτατη, αφού σε ταχυφορτιστή DC 100 kW η μπαταρία αναπληρώνει το φορτίο της από το 30% στο 80% σε μόλις 16 λεπτά, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW.
Οι επιλογές με κινητήρα εσωτερικής καύσης
Παρά την προσιτή τιμή του Leapmotor B03X, υπάρχουν οδηγοί που δεν αισθάνονται ακόμη έτοιμοι για τη μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα. Για αυτό το κοινό, η αγορά προσφέρει δύο αξιόλογες εναλλακτικές με θερμικούς κινητήρες με 1.000 ευρώ παραπάνω.
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Το KGM Tivoli είναι το φθηνότερο B-SUV στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή τις 16.990 ευρώ και παράληλλα ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο (6 σχέσεων). Στο εξοπλιστικό επίπεδο Smart και με τον 1,5 T-GDI κινητήρα που αποδίδει 163 ίππους και 280 Nm ροπής, η αρχική του τιμή αγγίζει τα 20.990 ευρώ.
Στο ίδιο επίπεδο τιμής κοστολογείται το Hyundai Bayon. Πιο συγκεκριμένα, το μικρό SUV της νοτιοκορεατικής μάρκας έχει τιμή 20.990 ευρώ στην έκδοση με τον 1.000άρη κινητήρα απόδοσης 90 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται αρμονικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέτη 7 σχέσεων της μάρκας. Το εξοπλιστικό επίπεδο είναι τo εισαγωγικό Premium.