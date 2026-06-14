Το φθηνότερο τετρακίνητο στην Ελλάδα κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ

To φθηνότερο τετρακίνητο στην ελληνική αγορά δεν είναι κάποιο SUV αλλά ένα μοντέλο που έχει γράψει την δική του ιστορία στους ελληνικούς δρόμους.

Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, η απόκτηση ενός τετρακίνητου οχήματος φαντάζει απρόσιτη.

Παρά ταύτα, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να κρύβει εκπλήξεις, αφού το Suzuki Swift στην έκδοση AllGrip παραμένει μια αρκετά προσιτή πρόταση για όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με σύστημα τετρακίνησης χωρίς να ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Μικρές διαστάσεις, εργονομικό εσωτερικό

Το Swift είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του B-segment στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει μήκος 3,86 μέτρα, πλάτος 1,73 μέτρα και μεταξόνιο 2,45 μέτρα, με το ύψος του να είναι 25 χλστ. ψηλότερο σε σχέση με τη δικίνητη έκδοση (φτάνει τα 1,52 μέτρα). Ελάχιστα επιμηκυμένα είναι επίσης τα μετατρόχια, κατά 5 χλστ. μπροστά και πίσω, ενώ ελαφρώς μεγαλύτερο είναι το βάρος του, παραμένοντας ωστόσο γύρω στον 1 τόνο.

Στο εσωτερικό, η οθόνη 9 ιντσών δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό και υποστηρίζει το σύστημα infotainment, ενώ πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ένας αναλογικός πίνακας οργάνων που στο κέντρο του τοποθετείται μια μικρή ψηφιακή οθόνη.

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν πλήκτρα και μπουτόν για τον κλιματισμό και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας, ενισχύοντας την εργονομία, ενώ ο χώρος των αποσκευών στα 265 λίτρα είναι σχετικά μικρός αλλά… ανάλογος με το μέγεθος του αυτοκινήτου.

Αποκλειστικά χειροκίνητο, χαμηλή κατανάλωση

Μοναδική πηγή ισχύος του Suzuki Swift είναι ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας με χωρητικότητα 1.197 κ.εκ. και τρεις κυλίνδρους που αποδίδει πλέον 81 ίππους από τις 5.700 σ.α.λ. και 110 Nm στις 2.900 σ.α.λ. και εφοδιάζεται με ένα ήπια υβριδικό σύστημα 12V SHVS, που μετατρέπει την κινητική ενέργεια που παράγεται κατά την επιβράδυνση και την αποθηκεύει στην μπαταρία ιόντων λιθίου, βοηθώντας τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση και συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα του συνόλου.

Για να περάσει η κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων και η διαδικασία του 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 13,6 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να είναι 160 χλμ./ώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας.

Η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες φτάνει τα 5,4 λίτρα, πολύ κοντά στο επίσημο νούμερο WLTP των 4,9 λτ./100 χλμ. που ανακοινώνει η μάρκα, ενώ οι εκπομπές ρύπων των 111 γραμ.C02/χλμ. επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να μπαίνει καθημερινά στο απαρχαιομένο Πράσινο Δακτύλιο.

Σε τρία επίπεδα εξοπλισμού

Η εισαγωγική έκδοση λέγεται GL (από 19.600 ευρώ) και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED προβολείς, έγχρωμη οθόνη LCD 4.2’’ για τον πίνακα οργάνων, οθόνη 9’’ για την υποστήριξη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, σύστημα πλοήγησης, air-condition, θύρα USB, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, Hill Hold και μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Η μεσαία GL+ (από 20.680 ευρώ) προσθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φιμέ παράθυρα πίσω, δερμάτινο τιμόνι, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και περισσότερες θύρες USB Type A και Type C, ενώ η κορυφαία GLX (από 22.250 ευρώ) περιλαμβάνει επιπλέον δίχρωμες ζάντες αλουμινίου ίδιας διαμέτρου, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας και αυτόματο σύστημα κλιματισμού με επιπλέον αεραγωγό στα πίσω καθίσματα.

Εγγύηση έως 10 έτη

Κάθε αγορά ενός Suzuki Swift καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 χλμ) για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος για προστασία από τη σκουριά και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση μπορεί να επεκταθεί έως και τα 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, με την προϋπόθεση της τακτικής συντήρησης του αυτοκινήτου στο επίσημο δίκτυο της μάρκας.