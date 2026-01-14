Το φθηνότερο τετρακίνητο SUV στην Ελλάδα – Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

Με όπλα την πρακτικότητα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη χαμηλή τιμή, το νοτιοκορεάτικο μοντέλο αποτελεί μία ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των τετρακίνητων SUV.

Τη δική τους αυτοκρατορία έχουν χτίσει τα SUV, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή για τους καταναλωτές κατά τη διαδικασία επιλογής καινούργιου αυτοκινήτου.

Άλλοι επιζητούν χαμηλή κατανάλωση, ορισμένοι τους χώρους, ενώ για άλλους σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η ικανότητα κίνησης εκτός δρόμου, κάτι που εξασφαλίζει η τετρακίνηση.

Η πιο προσιτή SUV επιλογή για την είσοδο στον κόσμο των τεσσάρων τροχών είναι το Tivoli, το B-SUV της νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας KGM, η οποία εκπροσωπείται στη χώρα μας από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ. Η τετρακίνητη έκδοση ξεκινάει από τα 20.400 ευρώ, στο επίπεδο εξοπλισμού Premium.

Εμφανισιακά το μοντέλο υιοθετεί μια ώριμη σχεδιαστική γραμμή, δίχως φουτουριστικές πινελιές, όπως είθισται με τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα. Έχει μήκος 4.255 χλστ., πλάτος 1.810 χλστ. και ύψος 1.613 χλστ., ενώ το μεταξόνιο των 2.600 χλστ. συνδράμει σε ένα αρκετά ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό, με τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ να ανέρχεται σε 427 λτ. και να εκτοξεύεται στα 1.115 λτ. με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Πηγή ζωής του Tivoli είναι ένας τετρακύλινδρος 1.500άρης υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης απόδοσης 163 ίππων (5.500 σ.α.λ.) και 280 Nm ροπής (1.500-4.000 σ.α.λ.) που συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων το οποίο στέλνει την κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Το σύστημα τετρακίνησης συνεπικουρούν τα 17,8 εκατ. που χωρίζουν το μοντέλο από το έδαφος, όπως και οι γωνίες προσέγγισης 17,5°, ράμπας 17° και φυγής 27,5°, εξασφαλίζοντας ότι το Tivoli κινείται απρόσκοπτα σε δύσβατα εδάφη.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, η έκδοση Premium περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με οθόνη 9” και ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay & Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, υφασμάτινα καθίσματα και θύρα USB.

Εκτενής είναι και η δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, με τεχνολογίες όπως Αυτόνομο Σύστημα Έκτακτης Πέδησης (AEBS), Σύστημα Διατήρησης στη Λωρίδα Κυκλοφορίας (LDWS), πίσω κάμερα, Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Οδικής Σήμανσης και Σύστημα Εκκίνησης Εμπρόσθιου Οχήματος (FVSA).

Σημειώνεται ότι η τετρακίνητη έκδοση είναι διαθέσιμη και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με την τιμή να ανέρχεται σε 22.900 ευρώ (έκδοση εξοπλισμού Premium).