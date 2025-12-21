Το φθηνότερο υβριδικό SUV στην Ελλάδα – Με αυτονομία 1.000 χλμ. και χαμηλή κατανάλωση

Τα υβριδικά SUV κλείνουν το μάτι σε όσους αναζητούν χαμηλό κόστος μετακίνησης δίχως καλώδια και φορτιστές, ενώ η φθηνότερη πρόταση υπόσχεται αυτονομία κοντά στα 1.000 χλμ.

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζουν τα υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς «παντρεύουν» δύο κόσμους: την ηλεκτρική ενέργεια με τους θερμικούς κινητήρες, απαλλάσσοντας τον οδηγό από τον βραχνά της ανάγκης για φόρτιση της μπαταρίας σε εξωτερική πηγή -ένα χαρακτηριστικό των αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων.

Με «όπλα» τους την οικονομία καυσίμου, που παραπέμπει σε αυτή των diesel, και την ομαλή απόδοση, συμβαδίζουν με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, όπως αποδεικνύει και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά, το οποίο το 11μηνο του έτους αντιστοιχεί σε 50,6%. Με την υποσημείωση ότι στο μερίδιο συμπεριλαμβάνονται και τα ήπια υβριδικά οχήματα που λόγω της αρχιτεκτονικής τους, είναι λιγότερο οικονομικά στη χρήση από τα full hybrid.

Εστίαζοντας στα πλήρως υβριδικά, η ελληνική αγορά βρίθει από σχετικές προτάσεις, με την πιο προσιτή να είναι το Chery Tiggo 4, ένα μικρό (B) SUV μήκους 4.320 χλστ. με σήμα κατατεθέν τη μεγάλη μάσκα στο μπροστινό μέρος, πλαισιωμένη από λεπτά φώτα τεχνολογίας LED. Πίσω, τα φωτιστικά σώματα ενώνονται με μία φωτεινή λωρίδα, ενώ στο πλάι κυριαρχούν γραμμές που χαρίζουν στο Tiggo 4 μια δυναμική αύρα.

Στο εσωτερικό, από τον βασικό εξοπλισμό, δεσπόζει η συστοιχία δύο οθονών 12,3”, με τις επενδύσεις να αφορούν κυρίως σε μαλακά στην υφή πλαστικά, που συνοδεύονται από καλαίσθητες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Το υβριδικό σύστημα του Tiggo 4 περιλαμβάνει έναν ατμοσφαιρικό 1.500άρη κινητήρα βενζίνης 95 ίππων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ 204 ίππων και 310 Nm ροπής, ενώ η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου μονής σχέσης.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση έχει το ηλεκτρικό μοτέρ, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για να φορτίζει την μπαταρία, ενώ περιστασιακά μπορεί να συνδράμει στην κίνηση των τροχών, σε ένα εύρος από 70 έως 110 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Chery, η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ όπως διαπιστώσαμε κατά τη δοκιμή του μοντέλου, με οικονομική οδήγηση το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, μπορεί να επιτρέψει τη διάνυση 1.000 χλμ.

Στην Ελλάδα το Tiggo 4 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Comfort και Premium, με τιμή 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα. Μόλις από την εισαγωγική έκδοση προσφέρεται πίνακας οργάνων 12.3”, Apple CarPlay & Android Auto, ηχοσύστημα 4 ηχείων, 7 αερόσακοι, πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού, προβολείς LED εμπρός/πίσω, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και ζάντες αλουμινίου 17″.