To Tesla Model Y είναι το ηλεκτρικό που έχει σημειώσει τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη μετά από 10 μήνες εμπορικής πορείας μέσα στο 2026.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου διανύει μια περίοδο μετασχηματισμού, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της ΕΖΕΣ (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία), τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατάφεραν τον Οκτώβριο του 2026 να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς 31%, σημειώνοντας τεράστιο άλμα σε σύγκριση με το 21% του αντίστοιχου μήνα το 2025.

Με 346.708 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μόλις μήνα, αύξηση 57% σε ετήσια βάση, τα ηλεκτρικά μοντέλα όχι μόνο έχουν ξεπεράσει τα βενζινοκίνητα σε πωλήσεις στην ΕΕ, αλλά πιέζουν ακόμη και τα υβριδικά αυτοκίνητα. Συνολικά, οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,3%, φτάνοντας τα 1,11 εκατομμύρια οχήματα.

Πρώτο σε πωλήσεις το Tesla Model Y

Ο πρωταγωνιστής και το 2026 είναι το Tesla Model Y, το οποίο διατηρεί τον τίτλο του πιο δημοφιλούς ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026. Το αμερικανικό SUV έχει φτάσει τις 175.862 ταξινομήσεις, την ώρα που o αμέσως επόμενος αντίπαλός του έχει καταγράψει σχεδόν τις μισές πωλήσεις.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η εμπορική δυναμική του Model Y το τοποθετεί στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης όλων των αυτοκινήτων στην Ευρώπη ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, πίσω μόνο από το Dacia Sandero (181.080 μονάδες) και μπροστά από αυτοκίνητα όπως το Volkswagen Golf (168.263 μονάδες).

Η πορεία του Model Y παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, οι οποίες οφείλονται στην εμπορική πολιτική της Tesla, η οποία συνηθίζει να συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των παραδόσεών της στον τελευταίο μήνα κάθε τριμήνου.

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Έτσι, ενώ τον Σεπτέμβριο το Model Y βρέθηκε στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς με περίπου 41.000 ταξινομήσεις, τον Οκτώβριο υποχώρησε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης με 8.309 μονάδες. Παρά τη μηνιαία αυτή κάμψη κατά 80% σε σχέση με το ρεκόρ του Σεπτεμβρίου, οι επιδόσεις του Οκτωβρίου παρέμειναν κατά 51% υψηλότερες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025.

Η διαφορά του Model Y από το δεύτερο Skoda Elroq ανέρχεται σε 77.136 αυτοκίνητα, καθώς το τσεχικό μοντέλο έχει καταγράψει 98.726 ταξινομήσεις, με αύξηση 40%. Τρίτο στη σχετική κατάταξη βρίσκεται το Tesla Model 3 με 92.134 ταξινομήσεις και άνοδο 43%, ενώ τέταρτο είναι το Renault 5 E-Tech με 77.927 μονάδες, αυξημένες κατά 30%.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη έφτασαν τα 2,9 εκατομμύρια στο δεκάμηνο, αυξημένες κατά 43%. Το μερίδιό τους στη συνολική αγορά διαμορφώθηκε στο 25%, από 18% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το Skoda Elroq ήταν πρώτο τον Οκτώβριο

Αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη στρατηγική που ακολουθεί η Tesla στις παραδόσεις αυτοκινήτων δίνει την ευκαιρία σε άλλα ηλεκτρικά να λάμψουν. Στην κορυφή της κατάταξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τον Οκτώβριο αναρριχήθηκε το Skoda Elroq, καταγράφοντας 9.384 ταξινομήσεις, παρότι οι πωλήσεις του σημείωσαν πτώση 18% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Παρ’ όλα αυτά, στο σύνολο του δεκαμήνου το Elroq βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ηλεκτρικών με 98.726 ταξινομήσεις.

Στη δεύτερη θέση για το μήνα Οκτώβριο ακολούθησε το Renault 5 E-Tech με 8.933 ταξινομήσεις, σημειώνοντας πτώση 4,5%, ενώ τρίτη βρέθηκε η BMW iX1 με 8.359 αυτοκίνητα και αύξηση 37%. Το Tesla Model Y περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Η τελική κατάταξη, πάντως, ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακόμη τις ταξινομήσεις της Πορτογαλίας και της Κύπρου.

Τα μεγάλα SUV ανεβαίνουν, με το BYD Seal U στην κορυφή

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη των μεσαίων και μεγάλων SUV, τα οποία αποτέλεσαν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία τον Οκτώβριο.

Οι ταξινομήσεις τους αυξήθηκαν κατά 34%, φτάνοντας τις 106.395 μονάδες. Στην πρώτη θέση βρέθηκε το BYD Seal U με 9.359 ταξινομήσεις, υπολογίζοντας μαζί τις αμιγώς ηλεκτρικές και τις plug-in hybrid εκδόσεις του. Ακολούθησε το Tesla Model Y με 8.309 μονάδες.

Η κατηγορία των compact SUV παρέμεινε η μεγαλύτερη της ευρωπαϊκής αγοράς, με 224.378 ταξινομήσεις και αύξηση 2,2%. Πρώτο ήταν το Volkswagen Tiguan.

Στα μικρά SUV, την πρωτιά διατήρησε το Toyota Yaris Cross με 16.577 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 3,5%. Η επίδοσή του το έφερε επίσης κοντά στην 3η θέση της συνολικής κατάταξης των μοντέλων με τις περισσότερες πωλήσεις τον Οκτώβριο, καθώς βρέθηκε μόλις 28 αυτοκίνητα μπροστά από το Volkswagen Tiguan.