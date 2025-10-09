Το Jeep Avenger έγινε φθηνότερο – Η νέα τιμή του στην Ελλάδα

Με τη νέα προωθητική ενέργεια η Jeep επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις του Avenger.

Σημαντικά ευκολότερη γίνεται η απόκτηση του Jeep Avenger, καθώς η ελληνική αντιπροσωπεία της αμερικανικής μάρκας προσφέρει το μικρότερο SUV της γκάμας της στη χώρα μας με όφελος 2.000 ευρώ.

Το Jeep Avenger έχει στρογγυλοκαθίσει στα ανώτερα στρώματα των ευρωπαϊκών πωλήσεων, ξεχωρίζοντας για τον σύγχρονο χαρακτήρα του, αλλά και τη μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης. Με τις νέες προωθητικές ενέργειες, που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger, η μάρκα έχει ως στόχο να ωθήσει το μοντέλο σε ακόμα υψηλότερες εμπορικές πτήσεις.

Η εισαγωγική έκδοση 1.2T 100 PS Longitude με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή 21.990 ευρώ (όφελος 2.000 ευρώ). Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 PS και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή 25.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από 20.000 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι 25.390 ευρώ και 27.890 ευρώ αντίστοιχα με όφελος 1.300 ευρώ, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι 30.690 ευρώ, με όφελος 800 ευρώ.

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 PS και ενσωματώνουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 PS στους πίσω τροχούς, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες.

Το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 χλστ. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις 33.690 ευρώ, ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις 41.190 ευρώ, αμφότερες με όφελος 800 ευρώ.

Με μικρές διαστάσεις για ευκολία στην πόλη, αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jee, το Avenger αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.

Για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στις εκδόσεις και τον εξοπλισμό του Avenger, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το jeep.gr.