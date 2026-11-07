Ένα compact κινεζικό αυτοκίνητο βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων ανάμεσα στα αμιγώς ηλεκτρικά που προσφέρονται στην Ελλάδα.

Σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά κατακλύζεται από νέα, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που είναι έτοιμα να καλύψουν κάθε ανάγκη και γούστο, υπάρχουν κάποια ηλεκτρικά που ξεχωρίζουν και έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.

Ένα από αυτά είναι το ηλεκτρικό BYD Dolphin Surf. Ο εκπρόσωπος της φίρμας στο B-segment έχει καταφέρει να σημειώσει 711 πωλήσεις το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, επίδοση που του δίνει την πρώτη θέση στην λίστα με τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα, τόσο στην κατηγορία του, όσο και συνολικά.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Tesla Model Y με 532 πωλήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ένα ακόμα μοντέλο της κινεζικής εταιρείας, το BYD Atto 2, με 477 ταξινομήσεις.

Ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το ελληνικό best-seller στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το οποίο μάλιστα αναβαθμίστηκε πρόσφατα.

Άμεσα αναγνωρίσιμο ως αυτοκίνητο της BYD

Το BYD Dolphin Surf υιοθετεί μια έξυπνη σχεδιαστική προσέγγιση που ισορροπεί ανάμεσα στα κλασικά πεντάθυρα χάτσμπακ και τα οχήματα ενός όγκου. Αντλώντας σχεδιαστική έμπνευση από τα μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας, δημιουργεί ένα αισθητικό και λειτουργικό σύνολο που εστιάζει στην πρακτικότητα και τη βέλτιστη εκμετάλλευση των εξωτερικών του διαστάσεων προς όφελος των διαθέσιμων χώρων.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με μήκος περίπου 4 μέτρων, οι τέσσερις επιβάτες θα φιλοξενηθούν άνετα χωρίς να νιώσουν στριμωγμένοι, ακόμα και στις πίσω θέσεις.

Τεχνολογικά αναβαθμισμένο

Στο εσωτερικό του Surf δεσπόζει η χαρακτηριστική για την BYD καμπυλόγραμμη διαμόρφωση του ταμπλό. Η τεχνολογική εικόνα διαμορφώνεται από δύο οθόνες: μία 7 ιντσών για την πληροφόρηση του οδηγού και μία νέα κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών στην πιο πλούσια έκδοση (10,1 στις Active και Boost), η οποία αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οθόνες στην κατηγορία.

Το σύστημα διαθέτει επίσης Google Built-in, προσφέροντας ενσωματωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της Google, όπως Google Assistant, Google Maps και Google Play Store, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές.

Σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εμπρός τμήμα του θαλάμου των επιβατών. Σε όλες τις εκδόσεις, ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται από το ταμπλό σε νέο χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού. Παράλληλα, το αυτοκίνητο αποκτά νέας σχεδίασης τιμόνι, το οποίο στις εκδόσεις Boost και Comfort είναι θερμαινόμενο, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σπάνια στην κατηγορία.

Αλλαγές υπάρχουν και στα υλικά του θαλάμου των επιβατών. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, ενώ η Comfort διατηρεί τις επενδύσεις από vegan δέρμα. Στον εξοπλισμό προστίθεται επίσης εταζέρα χώρου αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις, ενώ οι εμπρός θύρες USB αναβαθμίζονται με δύο υποδοχές USB Type-C, αντί του προηγούμενου συνδυασμού Type-A και Type-C. Τέλος, όλες οι εκδόσεις του διαθέτουν πλέον αυτόματο κλιματισμό στο βασικό εξοπλισμό.

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Όσον αφορά τις μεταφορικές ανάγκες, το πορτμπαγκάζ δείχνει κάπως μικρό με την πρώτη ματιά, αλλά αποδεικνύεται αρκετά βαθύ με χωρητικότητα 308 λίτρων, η οποία με την αναδίπλωση της διαιρούμενης πλάτης των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.037 λίτρα.

Με δύο μπαταρίες και σε τρεις ιπποδυνάμεις

Το BYD Dolphin Surf διατίθεται στην Ελλάδα με δύο μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου) και συνολικά σε τρία κινητήρια σύνολα. Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η μικρή μπαταρία των 30 kWh σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 89 ίππων και 175 Nm ροπής, προσφέροντας αυτονομία 220 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Επόμενο σκαλοπάτι είναι ο ίδιος ηλεκτροκινητήρας σε συνδυασμό όμως με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 43,2 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει 322 χιλιόμετρα πριν χρειαστεί ανεφοδιασμό. Η κορυφαία επιλογή συνδυάζει τη μεγάλη μπαταρία με ηλεκτροκινητήρα 157 ίππων και 220 Nm ροπής, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 9,1 δευτερόλεπτα και να κινείται χωρίς διακοπή για 310 χιλιόμετρα.

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 65 kW στην Active και τα 85 kW στις Boost και Comfort. Έτσι, ακόμη και οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορούν να πραγματοποιήσουν φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 31 λεπτά. Παράλληλα, ο τριφασικός onboard charger 11 kW είναι στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα. Η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% απαιτεί περίπου 3,5 ώρες στην Active και λίγο περισσότερο από 4,5 ώρες στις Boost και Comfort.

Τιμές από 17.990 ευρώ

Το BYD Dolphin Surf ξεκινάει από 17.990 ευρώ με τη μπαταρία των 30 kWh. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 43,2 kWh με τους 89 ίππους προσφέρει 322 χιλιόμετρα σε πολύ προσιτή τιμή (20.500 ευρώ) και αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα και εμπορική επιλογή στην γκάμα, ακόμη και από την έκδοση των 156 ίππων (22.500 ευρώ) που προσφέρει ελαφρώς λιγότερη αυτονομία αλλά σαφώς καλύτερες επιδόσεις.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το «Εlectric Βonus» της ελληνικής αντιπροσωπείας.