Το MG3 γίνεται ακόμη πιο προσιτό: Με τιμή κάτω από 16.500 ευρώ

Το κινεζικό supermini με το υβριδικό DNA συνοδεύεται από 7ετή εγγύηση και πλούσιο εξοπλισμό.

Προσιτή τιμή, πλούσιος εξοπλισμός, αποδοτικά συστήματα κίνησης. Αυτό είναι το τρίπτυχο που προτάσσει το MG3, το μικρότερο μοντέλο της κινεζικής μάρκας με το βρετανικό παρελθόν, επιτρέποντάς του να αναδειχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα supermini της ελληνικής αγοράς.

Πλέον, η απόκτηση του μήκους 4.113 χλστ. μοντέλου γίνεται ακόμα πιο εύκολη, καθώς η εισαγωγική εταιρεία το προσφέρει σε τιμή που είναι χαμηλότερη των 16.500 ευρώ (16.450 ευρώ).

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά στην αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση που ενσωματώνει 4κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.500 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 116 PS και 148 Nm ροπής. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων, το οποίο συνδράμει στην επιτάχυνση του μοντέλου στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 10,8 δλ., με την τελική ταχύτητα να ανέρχεται σε 185 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με την MG, η μεικτή κατανάλωση καυσίμου μόλις που υπερβαίνει τα 6 λίτρα/100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 φτάνουν τα 137 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Σχεδιαστικά, το μοντέλο ξεχωρίζει για το «επιθετικό» ρύγχος του, με μια μεγάλη μάσκα, πλαισιωμένη από «αιχμηρά» φωτιστικά σώματα. Το πίσω μέρος δείχνει πιο ώριμο, παρουσία οριζόντιων φωτιστικών σωμάτων, ενώ το πορτμπαγκάζ είναι ικανοποιητικό στα 293 λίτρα.

Η τιμή των 16.500 ευρώ αφορά στην εισαγωγική έκδοση “Excite” που ενσωματώνει μεταξύ άλλων οθόνη αφής 10,25” με συνδεσιμότητα σε Apple CarPlay / Android Auto, σύστημα πλοήγησης, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω (με λειτουργία one-touch για τον οδηγό) και μπροστινή θήκη για ποτηροθήκη.

Εκτενής είναι και η δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης MG Pilot που περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογίες όπως Αυτόματο Σύστημα Έκτακτης Ανάγκης Φρεναρίσματος (AEB), Προειδοποίηση Συγκρούσης Εμπρός (FCW) και Βοήθεια Διατήρησης Λωρίδας (LKA).

Το MG3 συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών, ενώ διατίθεται και ως πλήρως υβριδικό, με 194 ίππους, χαμηλή κατανάλωση, και τιμή εκκίνησης 18.950 ευρώ.