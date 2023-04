To νέο DS 3 στην Ελλάδα – Όλες οι τιμές

To νέο DS 3 ξεκινά την εμπορική του σταδιοδρομία στη χώρα μας σε εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ καθώς και στην ηλεκτρική E-Tense.

Το νέο DS 3 «αποτάσσει» από την ονομασία του το προσδιοριστικό «Crossback» και πλέον εγκαινιάζει μια νέα εποχή διαθέτοντας ανανεωμένο ντιζάιν, περισσότερες τεχνολογίες στο εσωτερικό και μια αναβαθμισμένη ηλεκτρική έκδοση (λέγε με E-Tense), η οποία προσφέρει περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με το νέο, ομογάλακτο Peugeot e-208 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πρόσφατα.

Οι οπτικές αλλαγές επικεντρώνονται στον εμπρός προφυλακτήρα, με το νέο DS 3 να αποκτά την υπογραφή LED DRL “DS Wings”, ένα χαρακτηριστικό που εισήγαγε το DS 4 και προσαρμόστηκε στο αναβαθμισμένο DS 7. Άλλες αλλαγές στο προσωπείο του γαλλικού μοντέλου περιλαμβάνουν τα στάνταρ φωτιστικά σώματα LED (και τα προαιρετικά DS Matrix LED Vision), την ελαφρώς διαφορετική σχεδίαση της μάσκας που τώρα διαθέτει λιγότερο χρώμιο γύρω της και τις πιο αιχμηρά αεροδυναμικά βοηθήματα που τονίζουν τις εισαγωγές αέρα του προφυλακτήρα. Στο πίσω μέρος, η μόνη αλλαγή είναι η νέα μαύρη λωρίδα γύρω από τα πίσω φώτα.

Το προφίλ του νέου DS 3 δείχνει πανομοιότυπο, με εξαίρεση τα νέα σχέδια των ζαντών με διάμετρο 17 ή 18 ίντσες. Η χρωματική παλέτα έχει επίσης ανανεωθεί με την προσθήκη δύο νέων αποχρώσεων, των Diva Red και Lacquered Grey, που πλαισιώνουν τις Crystal Pearl, Platinum Grey, Artense Grey, Perla Nera Black και Polar White. Όλες μπορούν να συνδυαστούν με οροφή Perla Black ή Carat Grey, για όσους επιθυμούν μια «δίχρωμη εμφάνιση».

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές επικεντρώνονται στο νέο infotainment DS IRIS, που έχει ως σημείο αναφοράς μία οθόνη των 10,3 ιντσών στην οποία ο χρήστης μπορεί να βρει 12 τετράγωνα που μπορούν να φιλοξενήσουν ισάριθμα widgets, Η νέα οθόνη συνδυάζεται με διαμορφώσιμο ψηφιακό ταμπλό 7 ιντσών και head-up display. Από την εφαρμογή MyDS, ο κάτοχος μπορεί να ελέγξει από απόσταση αρκετές λειτουργίες του οχήματος, με το προαιρετικό ηχοσύστημα των 515 Watt της Focal Electra να διαθέτει 12 ηχεία. Επιπρόσθετα, οι σχεδιαστές της DS πρόσθεσαν ένα νέο τιμόνι με διαφορετική διαμόρφωση για τα ενσωματωμένα χειριστήρια.

Η γκάμα των θερμικών συνόλων του νέου DS 3 περιλαμβάνει τις ήδη γνωστές εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ, με τον 1.200άρη κινητήρα PureTech να αποδίδει 100 ή 130 ίππους, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων αντίστοιχα, και τον 1.5 BlueHDi να παράγει 130 ίππους, επίσης σε συνδυασμό με 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο.

Σημαντικές σε αντίθεση διαφορές εντοπίζονται στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-Tense. Εδώ, ο νέος ηλεκτροκινητήρας παράγει πλέον 115 kW, ήτοι 156 ίππους, και ροπή 260 Nm, εξασφαλίζοντας σε συνδυασμό με τη νέα μπαταρία των 50,8 ωφέλιμων kWh (μικτή χωρητικότητα: 54 kWh) μια εκτιμώμενη αυτονομία με μια φόρτιση που φτάνει τα 402 μικτά χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι η DS δηλώνει ότι σε αστικό περιβάλλον, η μέγιστη αυτονομία του νέου DS 3 μπορεί να φτάσει έως και τα 500 χλμ.

Η νέα μπαταρία της DS έχει σύστημα θερμικού ελέγχου μέσω κυκλοφορίας υγρού και αντλία θερμότητας που επιτρέπει γρήγορη φόρτιση, καλύτερη αυτονομία και αυξημένη διάρκεια ζωής. Σε πηγή DC των 100 kW, η φόρτιση του συσσωρευτή από το 0% στο 80% διαρκεί μόλις 25 λεπτά, ενώ σε εναλλασσόμενο ρεύμα με πηγή ισχύος 11 kW η φόρτιση «0-100%» ολοκληρώνεται σε 5 ώρες.

Οι τιμές του νέου DS 3 είναι οι παρακάτω:

1.2 PureTech 100 Bastille: 29.900 ευρώ

1.2 PureTech 100 Performance: 30.900 ευρώ

1.2 PureTech 130 EAT 8 Bastille: 35.000 ευρ

1.2 PureTech 130 EAT 8 Performance: 36.000 ευρώ

1.2 PureTech 130 EAT 8 Performance Line +: 39.000 ευρώ

1.2 PureTech 130 EAT 8 Rivoli: 39.300 ευρώ

1.2 PureTech 130 EAT 8 Opera: 45.700 ευρώ

1.5 BlueHDi 130 ET 8 Bastile: 38.500 ευρώ

1.5 BlueHDi 130 ET 8 Performance: 39.500 ευρώ

1.5 BlueHDi 130 ET 8 Rivoli: 42.800 ευρώ

E-Tense Bastille: 47.800 ευρώ

E-Tense Performance Line: 48.400 ευρώ

E-Tense Performance Line +: 49.700 ευρώ

E-Tense Rivoli: 49.900 ευρώ

E-Tense Opera: 53.900 ευρώ