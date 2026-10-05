Το DS N°7 είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με την έκδοση Hybrid 145 να ξεκινά από 36.900 ευρώ, ενώ οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις έχουν τιμή εκκίνησης τα 40.500 ευρώ.

Η DS Automobiles ξεκινά τη διάθεση του νέου DS N°7 στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας επίσημα το βιβλίο των παραγγελιών. Το νέο πολυτελές C-SUV συνδυάζει διαστάσεις που προσεγγίζουν εκείνες της μεγαλύτερης κατηγορίας D-SUV με μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμολογιακή πολιτική. Προσφέρεται σε υβριδικές (Hybrid) και αμιγώς ηλεκτρικές (E-Tense) εκδόσεις και τιμή εκκίνησης τα 36.900 ευρώ για το DS N°7 Hybrid 145.

Αναφορικά με το μέγεθός του, το αμάξωμα έχει μήκος 4,66 μ., πλάτος 1,90 μ. και ύψος 1,63 μ., επιτυγχάνοντας μια δυναμική και κομψή σιλουέτα. Η σχεδίασή του δίνει μεγάλη έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση (συντελεστής οπισθέλκουσας Cx 0,26), ενώ η επιβλητική του παρουσία ενισχύεται από τροχούς διαμέτρου 19 έως 21 ιντσών.

Παράλληλα, η καμπίνα προσφέρει αναβαθμισμένη άνεση και ευρυχωρία. Οι φαρδύτερες πίσω πόρτες διευκολύνουν την επιβίβαση, ενώ τα διευρυμένα κατά 30% πλευρικά παράθυρα και η κατά 40% μεγαλύτερη πανοραμική οροφή εξασφαλίζουν άπλετο φυσικό φως και εξαιρετική ορατότητα.

Στον τομέα της πρακτικότητας, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 560 λίτρα (ανάλογα με το σύστημα κίνησης), διαθέτοντας δάπεδο δύο επιπέδων και πίσω καθίσματα που αναδιπλώνονται σε αναλογία 40/20/40.

DS N°7 Hybrid 145 PS

Ιδιαίτερα σημαντική θέση στη γκάμα κατέχει το DS N°7 Hybrid 145, το οποίο προσφέρει τα πλεονεκτήματα της εξηλεκτρισμένης μετακίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν νέας γενιάς υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller, με έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππους, ενσωματωμένο απευθείας στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Το σύστημα συμπληρώνεται από μπαταρία 48V, μικτής χωρητικότητας 0,9 kWh, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 145 ίππους.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στο DS N°7 Hybrid να κινείται έως και το 50% του χρόνου με ηλεκτρική ενέργεια σε αστικές συνθήκες, περιορίζοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, ενώ η άμεση υποστήριξη του ηλεκτροκινητήρα συμβάλλει σε πιο ομαλή και άμεση επιτάχυνση.

Με κατανάλωση από 5,3 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ από 120 γραμ./χλμ., το DS N°7 Hybrid συνδυάζει την υψηλή αποδοτικότητα με την ευκολία χρήσης ενός αυτοκινήτου που δεν απαιτεί καμία αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού.

DS N°7 E-Tense με έως 740 χιλιόμετρα αυτονομία

Η 100% ηλεκτρική γκάμα αποτελείται από τρεις επιλογές, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις σε επίπεδο αυτονομίας και επιδόσεων. Η E-Tense FWD αποδίδει 230 PS, η E-Tense FWD Long Range 245 PS, ενώ στην κορυφή της γκάμας η E-Tense AWD Long Range διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 350 ίππων.

Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν λειτουργία Power Boost, η οποία αυξάνει στιγμιαία τη διαθέσιμη ισχύ όταν απαιτείται. Έτσι, η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 260 ίππους στην E-Tense FWD, τους 280 hp στην FWD Long Range και τους 375 ίππους στην τετρακίνητη AWD Long Range.

Δύο διαφορετικές μπαταρίες καλύπτουν τις ανάγκες της ηλεκτρικής γκάμας. Η πρώτη προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα 73,7 kWh, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 97,2 kWh εξοπλίζει τις εκδόσεις Long Range. Η τελευταία επιτρέπει στην FWD Long Range να επιτυγχάνει αυτονομία έως 740 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP (έως και 480 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο).

Η κορυφαία αυτονομία συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις φόρτισης. Χάρη στη βελτιστοποιημένη διαχείριση της μπαταρίας και την εξελιγμένη καμπύλη φόρτισης, η έκδοση E-Tense FWD Long Range φορτίζει από 20% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά (μπαταρία 97,2 kWh). Παράλληλα, η μέγιστη ισχύς φόρτισης 160 kW διατηρείται έως και το 55% της φόρτισης, επιτρέποντας την ανάκτηση έως και 200 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Τρία πλούσια επίπεδα εξοπλισμού

Η γκάμα του DS N°7 αποτελείται από τρία επίπεδα εξοπλισμού, N°7, Pallas και Etoile, ιδιαίτερα πλούσια ήδη από την εισαγωγική έκδοση.

Η N°7 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προβολείς DS LED Vision με DS LIGHT BLADE και High Beam Assist, κεντρική οθόνη αφής HD 16 ιντσών, ασύρματο CarPlay & Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, Adaptive Cruise Control Stop & Go, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος.

Στις εκδόσεις E-Tense προστίθενται 2 καλώδια φόρτισης Mode2 (για οικιακή πρίζα Σούκο) και Mode3 (για Wallbox ή δημόσιο φορτιστή AC), εφεδρικός τροχός έκτακτης ανάγκης και λειτουργία V2L.

Η Pallas εμπλουτίζει περαιτέρω τον εξοπλισμό με ψηφιακό βοηθό DS IRIS SYSTEM και συνδεδεμένη πλοήγηση 3D, ασύρματη φόρτιση smartphone, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, εμπρός αισθητήρες στάθμευσης και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με Hands-Free Access. Στις E-Tense προστίθενται, μεταξύ άλλων, αντλία θερμότητας και on-board charger 22 kW.

Η κορυφαία Etoile δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία και την άνεση, με στοιχεία όπως DS PIXELVISION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS VISION 360, Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων (με λειτουργία μνήμης για τον οδηγό), DS NECK WARMER, φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη Dual View και σύστημα κλιματισμού Clean Cabin.

Οι τιμές του

Οι τιμές ανά έκδοση και κινητήρα, συμπεριλαμβάνοντας την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος της φίρμας και την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 (για τις Ε-Tense εκδόσεις) διαμορφώνονται ως εξής:

N°7 Hybrid 145 PS: 36.900 ευρώ

N°7 Hybrid 145 PS Pallas: 38.900 ευρώ

N°7 Hybrid 145 PS Etoile: 43.500 ευρώ

N°7 Ε-Tense FWD 230 PS: 40.500 ευρώ

N°7 Ε-Tense FWD 230 PS Pallas 43.500 ευρώ

N°7 Ε-Tense FWD 230 PS Etoile 47.000 ευρώ

N°7 Ε-Tense FWD Long Range 245 PS: 45.500 ευρώ

N°7 Ε-Tense FWD Long Range 245 Pallas: 50.500 ευρώ

N°7 Ε-Tense FWD Long Range 245 Etoile: 54.000 ευρώ

N°7 Ε-Tense AWD Long Range 350 Etoile: 59.900 ευρώ