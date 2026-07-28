Tο νέο KGM Musso έφτασε στην Ελλάδα – Η τιμή του pick-up

Το νοτιοκορεατικό pick-up μεταβαίνει στη νέα του γενιά, προτάσσοντας σύγχρονες τεχνολογίες και βελτιωμένες δυνατότητες εκτός δρόμου.

Διαθέσιμη στην ελληνική αγορά είναι η νέα γενιά του KGM Musso, ενός μοντέλου που έχει εξελιχθεί σε ένα αξιόπιστο εργαλείο για αγροτική και επαγγελματική, εν γένει, χρήση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το όνομα Musso, εμπνευσμένο από την κορεατική λέξη για τον ρινόκερο, αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία του μοντέλου στον δρόμο, εκφράζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα που το συνοδεύει από την πρώτη του γενιά.

Εμφανισιακά ξεχωρίζει με την ολοκαίνουργια μάσκα, τη νέα σχεδίαση των θόλων των τροχών, τα πλευρικά διακοσμητικά και τους μεγαλύτερους εξωτερικούς καθρέπτες. Στις κορυφαίες εκδόσεις, οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και η ηλιοροφή ολοκληρώνουν τη δυναμική σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, η αναβαθμισμένη ηχομόνωση περιορίζει σημαντικά τους κραδασμούς και τον θόρυβο του δρόμου, ενώ τα καθίσματα (με δυνατότητα κλίσης κατά 27°), έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υψηλά επίπεδα στήριξης και άνεσης ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές.

Παράλληλα, η καμπίνα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την ευκολία στην καθημερινή χρήση, όπως είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών με σύστημα πλοήγησης.

Ο χώρος φόρτωσης του νέου Musso παραμένει προσανατολισμένος στη λειτουργικότητα – χωρώντας άνετα μια ευρωπαλέτα – ενώ η πρακτικότητά του ενισχύεται με στοιχεία όπως ο φωτισμός LED, τα ενσωματωμένα άγκιστρα πρόσδεσης και το σκαλοπάτι στον προφυλακτήρα, διευκολύνοντας τη φόρτωση και την καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Η νέα γενιά του Musso έχει αυξημένη απόσταση από το έδαφος (έως 248 χλστ.) και βελτιστοποιημένες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης για ακόμη πιο απρόσκοπτη κίνηση εκτός δρόμου.

Το νέο KGM Musso και Musso Grand διατίθεται με διπλοκάμπινη διάταξη και 4κύλινδρο κινητήρα 2.2lt Diesel, αποδίδοντας 202 ίππους και 441 Nm ροπής. Η τελική ταχύτητα ανέρχεται σε 177 χλμ./ώρα.

Οι εκδόσεις με μακρύτερο χώρο φόρτωσης διατίθενται αποκλειστικά με επιλεκτική 4-κίνηση (Part-time 4WD), ενώ υποστηρίζεται και έκδοση με κοντό χώρο φόρτωσης και κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD). Τέλος, στις εκδόσεις με 4-κίνηση προσφέρεται η επιλογή ανάρτησης με φύλλα σούστας ή πολλαπλών συνδέσμων.

Το νέο KGM Musso είναι άμεσα διαθέσιμο και ετοιμοπαράδοτο, με τιμή εκκίνησης στα 29.990 ευρώ.