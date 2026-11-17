Το SUV της Cupra έχει αναδειχθεί ως το απόλυτο best-seller μοντέλο της και διατίθεται στην Ελλάδα με 4.000 ευρώ έκπτωση τις plug-in υβριδικές εκδόσεις του.

Το Formentor αποτέλεσε το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε αποκλειστικά από την ίδια την εταιρεία, με την εντυπωσιακή εμπορική του πορεία να επιβεβαιώνει απόλυτα το όραμα της ισπανικής μάρκας.

Ως εκπρόσωπός της στην κατηγορία των C-SUV, συνδυάζει τον δυναμικό, σπορ χαρακτήρα με την τεχνολογία αιχμής, χαρακτηριστικά που το ανέδειξαν σε best-seller της γκάμας της και του εξασφάλισαν μια εξαιρετικά δυνατή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε βενζίνη, diesel και plug-in με έκπτωση 4.000 ευρώ

Το Cupra Formentor διατίθεται στην Ελλάδα σε βενζίνη με 150 έως 390 ίππους, σε diesel με 150 ίππους και σε δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις (e-Hybrid) με ισχύ 204/350 Nm και 272 PS/400 Nm, οι οποίες αυτή την στιγμή συνδυάζονται με έκπτωση ύψους 4.000 ευρώ, η οποία μειώνει την τιμή του σε 41.990 ευρώ και 44.990 ευρώ αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη: Το νέο Cupra Raval ήρθε στην Ελλάδα

Αμφότερες, έχουν ως πρωταγωνιστή έναν 1.500άρη υπετροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης, ο οποίος στην εισαγωγική έκδοση των 204 PS, παράγει 150 ίππους (5.000-6.000 σ.α.λ.), ενώ στην VZ η ιπποδύναμή του ανεβαίνει στα 177 άλογα.

Τα plug-in σύνολα πλαισιώνονται από ένα ιδιαίτερα ικανό αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και ηλεκτρικό κινητήρα 116 PS, που αντλεί ενέργεια από μπαταρία με καθαρή χωρητικότητα 19,7 kWh, η οποία εξασφαλίζει έως και 125 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. Για τη φόρτισή της, απαιτείται παραμονή 2 ωρών και 30 λεπτών σε φορτιστή με ρεύμα AC, ωστόσο δυνατός είναι και ο ανεφοδιασμός σε ταχυφορτιστή 50 kW, με την απαιτούμενη στάση να υπολογίζεται σε 26 λεπτά.

Ο πλήρης τιμοκατάλογος του Cupra Formentor

Cupra Formentor 1.5 TSI 150 PS: 34.990 ευρώ

Cupra Formentor 1.5 eTSI 150 PS DSG MHEV: 34.990 ευρώ

Cupra Formentor 2.0 TSI 265 PS VZ DSG: 48.990 ευρώ

Cupra Formentor 2.0 TSI 333 PS VZ DSG 4DRIVE: 54.990 ευρώ

Cupra Formentor 2.5 TSI 390 PS VZ5 DSG 4DRIVE: 69.990 ευρώ

Cupra Formentor 1.5 TSI 204 PS Formentor DSG e-Hybrid: 41.990 ευρώ

Cupra Formentor 1.5 TSI 272 PS VZ DSG e-Hybrid: 44.990 ευρώ

Cupra Formentor 2.0 TDI 150 PS Formentor DSG: 45.490 ευρώ