Το οικογενειακό Citroen C3 Aircross τώρα από 18.900 ευρώ

Το γαλλικό μοντέλο προτάσσει άνεση, πρακτικότητα και μια μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης.

Ευκολότερη καθιστά η Citroen την απόκτηση του C3 Aircross, προσφέροντας το οικογενειακό SUV σε πιο προσιτή τιμή.

Με μήκος 4,39 μέτρα, πολύ καλούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς και με διαθέσιμη 7θέσια έκδοση, το νέο Citroen C3 Aircross έχει ως στόχο να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Οι αναρτήσεις και τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort, οι προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και η σύγχρονη σχεδίασή του συνθέτουν ένα SUV που ξεχωρίζει για την άνεση, την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Το νέο Citroen C3 Aircross είναι διαθέσιμο σε μία πλήρη γκάμα κινητήρων, ώστε κάθε πελάτης να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες του. Στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής της γαλλικής μάρκας, η τιμή εκκίνησης του μοντέλου ανέρχεται σε 18.900 ευρώ και αφορά στη βενζινοκίνητη έκδοση των 100 ίππων. Ακολουθούν οι τιμές:

Turbo 100 hp με μηχανικό κιβώτιο, από 18.900 ευρώ

Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο, από 23.500 ευρώ

100% Ηλεκτρικό ë-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 χλμ. (WLTP), από 20.900 ευρώ (η τιμή περιλαμβάνει την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Παράλληλα, το νέο Citroën C3 Aircross προσφέρεται πλέον σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού – YOU, PLUS, τη νέα COLLECTION και MAX – επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να επιλέξει την έκδοση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό του.