Το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στην Ελλάδα κάτω από 20.000 ευρώ

Η σημερινή εικόνα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου εστιάζει στην οικονομία καύσιμου μέσα από εξηλεκτρισμένους κινητήρες και όχι στο γκάζι και τις γρήγορες επιδόσεις. Υπάρχει όμως ένα αυτοκίνητο που καταφέρνει και συνδυάζει αυτούς τους δύο κόσμους και κοστολογείται κάτω από 20.000 ευρώ.

Πριν η κρίση χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας, η αγορά αυτοκινήτου έβριθε από μοντέλα που είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν γρήγορες επιδόσεις και όμορφες οδηγικές εμπειρίες, χωρίς παράλληλα να απαιτούν μια περιουσία για την απόκτησή τους.

Αυτή η πραγματικότητα έχει, σε μεγάλο βαθμό, περάσει ανεπιστρεπτί, ωστόσο εδώ και λίγα χρόνια, υπάρχει ένα μοντέλο στην ελληνική αγορά που προσφέρει γρήγορες επιταχύνσεις και παράλληλα συγκαταλέγεται στη λίστα με τα πιο οικονομικά σε καύσιμο μοντέλα της αγοράς.

Με τη τιμή του πλέον να πέφτει κάτω από τα 20.000 ευρώ, ύστερα από την έκπτωση που προσφέρει η μάρκα, το MG3+ Hybrid αποτελεί μια value for money επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάζουν τη σβελτάδα με την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Επιδόσεις GTI: 8 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης Hybrid+ της MG καθιστά το MG3 Hybrid+ το ταχύτερο σε επιτάχυνση μοντέλο του B-segment και το πιο γρήγορο μοντέλο σε αυτά τα χρήματα, καθώς το 0-100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα.

Το ίδιο γρήγορο είναι και σε ρεπρίζ, αφού το MG3 Hybrid+ μπορεί να πετύχει το 80-120 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας επιδόσεις που ταιριάζουν σε hot-hatch μοντέλα της προηγούμενης δεκαετίας. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται χαμηλά στα 170 χλμ./ώρα, μια επιλογή που ακολουθούν πολλοί κατασκευαστές υβριδικών μοντέλων.

Υβριδικό με 195 ίππους

Tο MG3 Hybrid+ εφοδιάζεται με έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με απόδοση 102 ίππους, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και διακρίνεται για τη θερμοδυναμική του απόδοση που είναι 41%. Το θερμικό μοτέρ λειτουργεί συνδυαστικά με έναν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα 136 ίππων και 250 Nm ροπής που αντλεί ενέργεια από μια μεγάλη (για τα δεδομένα των full hybrid συστημάτων) μπαταρία 1,83 kWh. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 195 ίππους και περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 σχέσεων.

Εκτός από καλές επιδόσεις, το MG3 Hybrid προσφέρει εξαιρετική οικονομία καυσίμου και αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές για όποιον επιθυμεί να πραγματοποιεί πολλά χιλιόμετρα καθημερινά μέσα στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα, η MG ανακοινώνει πως το «3άρι» της απαιτεί μόνο 4,4 λίτρα καυσίμου για κάθε 100 χιλιόμετρα κίνησης σε μικτές συνθήκες.

Από 19.750 ευρώ στην Ελλάδα

Οι τιμές του MG3 Hybrid+ στην Ελλάδα ξεκινούν από τα 19.750 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Excite και, όπως όλα τα μοντέλα MG που διατίθενται στην Ελλάδα, καλύπτεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος ακόμα και από την βασική έκδοση Excite η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων adaptive cruise control, 8 συστήματα υποβοήθησης και ασφάlειας (ADAS), αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, τις δύο ψηφιακές οθόνες 7 και 10,25 ιντσών στο ταμπλό, καθώς και το πακέτο συνδεσιμότητας iSmart.