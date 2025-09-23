Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Οι τιμές και ο εξοπλισμός

Το Peugeot 2008 διατηρεί τον τίτλο του best-seller προτάσσοντας κομψή αισθητική και μια μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης που καλύπτει κάθε ανάγκη.

Στις 99.960 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων «έκλεισε» το 8μηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 1,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της ελληνικής αγοράς ήταν το Peugeot 2008, το γαλλικό SUV που προτάσσει κομψότητα, μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης και σύγχρονο τεχνολογικό προφίλ, με τις συνολικές παραδόσεις να ανέρχονται σε 4.830 οχήματα.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το μήκους 4.304 χλστ. 2008 βαδίζει σε μοντέρνα σχεδιαστικά μονοπάτια, με σήμα κατατεθέν τους 3 κάθετους φωτεινούς «όνυχες» που είναι ενσωματωμένοι στα μαύρα γυαλιστερά πλαίσια του προφυλακτήρα. Στο πίσω μέρος απαντάται μια ανασχεδιασμένη φωτεινή υπογραφή, όπου τα LED φώτα αποτελούνται από 3 οριζόντιες διπλές λωρίδες, ενισχύοντας την αίσθηση του πλάτους.

Στο εσωτερικό μόλις από την εισαγωγική έκδοση Style ενσωματώνεται κεντρική οθόνη αφής 10” με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, ενώ από την έκδοση Allure και πάνω μπροστά από τον οδηγό τοποθετείται και ψηφιακός πίνακας οργάνων 10”. Παράλληλα, το βασικό πακέτο Style περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- αυτόματο κλιματισμό, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματη φωτεινότητα χαμηλής δέσμης, όπως και ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες με αναδίπλωση.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 434 λίτρα (στις θερμικές εκδόσεις), ενώ το μεταξόνιο των 2.605 χλστ. διασφαλίζει άνετους χώρους για τους επιβάτες.

Το γαλλικό B-SUV είναι διαθέσιμο σε διάφορες επιλογές συστημάτων κίνησης, ικανοποιώντας ένα μεγάλο φάσμα αναγκών. Στη βάση της γκάμας είναι η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 3κύλινδρο 1.200άρη κινητήρα PureTech απόδοσης 100 PS/205 Nm ο οποίος συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Τον ίδιο κινητήρα ενσωματώνει και η 48βολτη υβριδική έκδοση, συνολικής απόδοσης 145 ίππων. Το θερμικό μοτέρ πλαισιώνεται από ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και 51 Nm ροπής, εγκατεστημένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (e-DCS6). Παράλληλα, ενσωματώνεται μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 0,9 kWh που συνδράμει στην κίνηση του 2008 αμιγώς ηλεκτρικά σε ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα ή και σε υψηλότερες κατά τη διάρκεια του ρολαρίσματος.

Το μοντέλο απευθύνεται και στους φίλους της ηλεκτροκίνησης, προσφερόμενο σε έκδοση με μπαταρία 54 kWh και απόδοση 156 PS. Σε μεικτό κύκλο (WLTP) η αυτονομία φτάνει τα 406 χλμ., ενώ για τη φόρτιση της μπαταρίας από το 20 στο 80%, σε ταχυφορτιστή, απαιτούνται 27 λεπτά.

Στην Ελλάδα, η έκδοση βενζίνης των 100 PS είναι διαθέσιμη από τα 22.700 ευρώ στο πακέτο εξοπλισμού Style, ενώ με μόλις επιπλέον 1.200 ευρώ (23.900 ευρώ) προσφέρεται το υβριδικό 2008 των 145 ίππων που υπόσχεται αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, υπό συνθήκες, και κατανάλωση από 4,9 λτ./100 χλμ. Χάρη στην προωθητική ενέργεια “e-Move” της Peugeot και το όφελος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με την μπαταρία των 54 kWh είναι διαθέσιμη από 29.900 ευρώ.

Το νέο Peugeot 2008, όπως όλα τα μοντέλα της γαλλικής μάρκας, καλύπτεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 8 χρόνια για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών εκδόσεων.