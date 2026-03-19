Το πρώτο σε πωλήσεις κινεζικό αυτοκίνητο φέτος στην Ελλάδα – Έχει βρετανικό DNA

Το μικρομεσαίο SUV πρωταγωνιστεί στο οικοσύστημα των κινεζικών μοντέλων και βρίσκεται στο top 3 της κατηγορίας του.

Επεκτείνεται διαρκώς η λίστα των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών με δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά, βάζοντας δύσκολα στις παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου.

Ορισμένες εξ αυτών, μάλιστα, έχουν καταφέρει να σημειώσουν σημαντική εμπορική επιτυχία, καταλαμβάνοντας μεγάλο μερίδιο αγοράς. Ποιο είναι, όμως, το κινεζικό μοντέλο που φιγουράρει το 2μηνο του 2026 στην κορυφή της λίστας με τα πρώτα σε πωλήσεις αυτοκίνητα με καταγωγή από την ασιατική χώρα;

Κινεζικό best-seller είναι το MG ZS Max, που με 390 πωλήσεις το τρέχον έτος βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων σε πωλήσεις οικογενειακών SUV (C-SUV), πίσω από τα C-HR (601 πωλήσεις) και Audi Q3 (411 πωλήσεις) που καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η MG, μια ιστορική και εμβληματική δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας, πλέον ανήκει στον κινεζικό όμιλο SAIC.

Το MG ZS Max διατίθεται με δύο επιλογές συστημάτων κίνησης, την αμιγώς βενζινοκίνητη των 116 ίππων και τη full hybrid των 198 ίππων.

Στην πρώτη περίπτωση ενσωματώνεται 4κύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων απόδοσης 116 ίππων και 148 Nm ροπής, πλαισιωμένος από μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων. Για την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα απαιτούνται 12,5 δλ., με τη μέγιστη τελική ταχύτητα να φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Η υβριδική έκδοση ZS Max Hybrid+ φέρει κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Συνδυαστικά αποδίδονται 197 PS/465 Nm που επιτρέπουν στο οικογενειακό SUV να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δλ., με την κατανάλωση ενέργειας να περιορίζεται σε 5 λίτρα/100 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.430 χλστ., πλάτος 1.818 χλστ., ύψος 1.635 χλστ. και μεταξόνιο 2.610 χλστ. με χώρο αποσκευών 443 λτ. και σχεδίαση που ισορροπεί μεταξύ κομψότητας και δυναμισμού.

Βασική έκδοση εξοπλισμού είναι η Excite που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οθόνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 10,25″, κάμερας οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, φώτα ημέρας και πίσω φώτα LED, όπως και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης με τεχνολογίες όπως το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος ανάγκης (AEB), η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας και η ανίχνευση τυφλού σημείου.

Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης εξοπλισμού Excite έχει οριστεί στα 19.950 ευρώ, με τον κινητήρα βενζίνης.